Pierwsza Komunia Święta: w prezencie dajemy pieniądze

Maj to miesiąc Pierwszych Komunii Świętych. Kolejne miesiące to szczyt sezonu weselnego. W najbliższym czasie obchodzimy także święta, takie jak Dzień Matki i Dzień Dziecka. Provident sprawdził, jakie prezenty z tych okazji planują wręczyć Polacy.

Przeczytaj także: Budżet domowy: ile wydamy na Komunię, Dzień Matki, wesele?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie w tym roku są najpopularniejsze prezenty komunijne?

Co najczęściej wręczamy na ślubach i weselach?

Ile planujemy wydać na Dzień Matki i Dzień Dziecka?



Wydatki związane z rodzinnymi uroczystościami warto uwzględnić w budżecie na najbliższe miesiące, niezależnie od tego, czy w tym roku zostaliśmy zaproszeni na elegancki komunijny obiad w restauracji, wystawne wesele, czy po prostu chcemy zrobić niespodziankę ukochanej mamie – odpowiedzialne zarządzanie budżetem domowym opiera się na planowaniu – podkreśla Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Komunijne prezenty okazją do nauki oszczędzania

Przysłowiowe „pieniądze z komunii” od dawna są obiektem żartów, ale to temat, do którego warto podejść bardzo poważnie – podkreśla Karolina Łuczak. – Dla wielu dzieci to pierwsza okazja do samodzielnego rozporządzania większym budżetem. Rodzice powinni wykorzystać tę sytuację, by przekazać dzieciom podstawowe zasady odpowiedzialnych finansów. Zarządzania pieniędzmi najlepiej uczy się w praktyce, a wspólne przygotowanie planu wydatków, wyznaczenie kwot na codzienne przyjemności i długoterminowe oszczędzanie, może być świetna zabawą – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tobias C. Wahl z Pixabay Najpopularniejszym prezentem komunijnym są pieniądze W tym roku najpopularniejszym prezentem komunijnym są pieniądze. Wskazali tak zarówno rodzice dzieci komunijnych (41,7 proc.), jak i zaproszeni goście (65,7 proc.).

Komunie to początek okresu prezentowego

Wakacyjne uroczystości to wyzwanie dla budżetu, bo wielu z nas czekają też koszty nadchodzących wakacji. Aż 30 proc. Polaków, planując budżet majowo-czerwcowy, bierze pod uwagę, że niedługo poniosą wydatki związane z letnim urlopem. 17 proc. deklaruje, że z tego powodu stara się oszczędzać na majówce czy innych wydatkach ponoszonych w czerwcu i maju – podsumowuje Karolina Łuczak.

Mogłoby się wydawać, że do kwiatów najbardziej przywiązane będzie najstarsze pokolenie. Tymczasem wśród osób 65+ tylko 4,2 proc. chce wręczyć bukiet młodej parze. Wśród respondentów poniżej 25 lat jest to aż 19,1 proc. – komentuje Karolina Łuczak.

Z badania Barometr Providenta wynika, że w tym roku najpopularniejszym prezentem komunijnym są pieniądze. Odpowiedziało tak 41,7 proc. badanych rodziców dzieci przystępujących do komunii i 65,7 proc. gości. Drugim najpopularniejszym upominkiem komunijnym jest wg 17,9 proc. rodziców smartfon, a według 10,8 proc. gości - biżuteria. Podium podarków wybieranych przez rodziców zamyka biżuteria (17 proc.), a przez gości - dewocjonalia (10,6 proc.)Majowe koszty najczęściej kojarzymy z urlopami oraz przyjęciami komunijnymi, ale ten miesiąc to dopiero początek letniego sezonu prezentowego. Wielu Polaków czekają także wydatki związane z zaproszeniem na wesele (w momencie przeprowadzenia badania aż 14,2 proc. respondentów otrzymało już zaproszenie na tegoroczny ślub), Dniem Matki (52,7 proc. szykuje z tej okazji prezent), czy Dniem Dziecka (54 proc.)Podobnie jak w przypadku komunii, jeśli chodzi o śluby i wesela, pieniądze to najpopularniejszy prezent – planuje je wręczyć aż 86 proc. respondentów, którzy w tym roku wybierają się na wesele. Na drugim miejscu znalazło się wino (18,5 proc.), a tradycyjnie kojarzone z weselem kwiaty zamykają podium z wynikiem 9,5 proc.Na prezent dla młodej pary średnio planujemy przeznaczyć 1281 zł, przy czym 41,5 proc. zamierza zmieścić się w kwocie 1000 zł. Dzień Matki i Dzień Dziecka należą do mniej kosztownych okazji. Na pierwszą z nich chcemy wydać średnio 213,5 zł, a na drugą 291 zł. Mamom najchętniej wręczamy kwiaty (26,8 proc.) i słodycze (14,5 proc.). Natomiast 11,7 proc. zdecyduje się na kosmetyki lub perfumy.