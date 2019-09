W Łodzi stawiają na elastyczne powierzchnie biurowe

Jak wynika z opracowanego przez firmę Cresa raportu "Occupier economics: Rynek biurowy w Łodzi I poł. 2019”, na przestrzeni sześciu pierwszych miesięcy br. łączne zasoby biurowe łódzkiego rynku zdołały urosnąć o 13%, sięgając tym samym 496 700 mkw. Skumulowany, roczny wzrost w latach 2012-2019 wyniósł blisko 10%. Szczególną popularnością wśród najemców cieszą się w ostatnim czasie elastyczne powierzchnie biurowe.

- Na rynku łódzkim rosnącą popularnością cieszą się powierzchnie biurowe oferowane w ramach elastycznych umów najmu, co przyciąga kolejnych operatorów takich biur, a to z kolei przekłada się na bogatszą ofertę dla najemców. Na rynku działają już między innymi Regus, Co:Spot oraz BiznesZone, a w tym roku dołączy do nich New Work, który swoją działalność ulokuje w biurowcach Imagine i Hi Piotrkowska – mówi Marta Pyziak, Dyrektor łódzkiego biura Cresa Polska. - Głównymi najemcami tego typu powierzchni są firmy, które z powodów operacyjnych nie są zainteresowane długoterminową umową najmu albo potrzebują stosunkowo niewielkiego biura. Z opcji elastycznego najmu korzystają m.in. startupy, freelancerzy oraz firmy w fazie szybkiego wzrostu. Wśród klientów operatorów biur elastycznych są coraz częściej duże korporacje, które wykorzystują je do realizacji konkretnych projektów albo jako biura tymczasowe – dodaje ekspertka.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Mike Mareen - Fotolia.com Biurowiec Elastyczne biura w Łodzi są coraz bardziej popularne.

- Wysoka podaż w drugim kwartale bieżącego roku spowodowała, że wskaźnik pustostanów wzrósł o 3,5 p.p. rok do roku i aktualnie wynosi 12,1%. Wygląda na to, że planując projekty w ostatnich dwóch latach, deweloperzy przecenili zdolności absorpcyjne rynku. Obecnie wskaźnik pustostanów wrócił do poziomów notowanych w latach 2012-2014 i jeszcze przynajmniej do początku 2020 roku będziemy obserwować jego trend wzrostowy. Absorpcja powierzchni pozostanie stabilna, jednak szybsza ekspansja rynku będzie ograniczona dostępem firm do dysponującej odpowiednimi kompetencjami kadry pracowniczej – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.



Łódź długo pozostawała w cieniu nie tylko pobliskiej Warszawy, ale również innych miast regionalnych. Dziś jednak ta centralnie położona aglomeracja konsekwentnie i z sukcesem pracuje nad poprawą swojego wizerunku. Starania te nie idą na marne, czego dowodzić może chociażby wzmożona aktywność inwestorów na rynku biurowym Pierwsza połowa tego roku zaowocowała oddaniem do użytkowania dwóch projektów biurowych. Mowa tu o inwestycji Brama Miasta I (25 500 mkw., Skanska) oraz Sepia Office (2300 mkw., OPG Property Professionals). Do końca roku powierzchnie biurowe Łodzi mają powiększyć się o kolejne 60 000 mkw.Wolumen transakcji najmu w pierwszej połowie bieżącego roku wyniósł prawie 33 000 mkw. i był o ponad 16% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Całość wynajętej powierzchni w tym roku stanowi już 62,5% średniego rocznego popytu odnotowanego w latach 2013-2018. Największą transakcją było podpisanie umowy najmu 5 000 mkw. w Hi Piotrkowska 155 przez New Work, Nordea Operations Centre wynajęło powierzchnię w dwóch biurowcach: Red Tower (3 300 mkw.) i w Cross Point (3 250 mkw.), a firma Flint Group dokonała ekspansji w biurowcu Łódź 1 (3 350 mkw.).Absorpcja w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 8200 mkw. i była na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie przed rokiem.Czynsze wywoławcze w Łodzi wynoszą 8,5-9,5 EUR/mkw./mc w budynkach niższej klasy i 11-14 EUR/mkw./mc w budynkach wyższej klasy.