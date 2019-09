Na przestrzeni dwóch nadchodzących lat na terenie stolicy ma powstać 18,6 tys. stanowisk pracy do wynajęcia, a łączne zasoby powierzchni coworkingowych mają urosnąć blisko dwukrotnie - czytamy w opracowanym przez CBRE raporcie "Rynek biur elastycznych w Polsce 2019". Zresztą już dziś powierzchnie elastyczne zajmują całkiem pokaźne 2,5% rynku biurowego stolicy, co oznacza, że Warszawie udało się przegonić Barcelonę (2%) czy Berlin (1,8%). Eksperci CBRE przekonują, że znaczenie flexy powierzchni tylko będzie rosnąć, a obecność na rodzimym rynku tak dużych operatorów jak WeWork, tylko wzmocni tę tendencję.

Ćwierć miliona powierzchni elastycznej w Warszawie

- Pierwsze powierzchnie elastyczne zaczęły powstawać w Warszawie już w 2004 roku, jednak na prawdziwy boom musieliśmy poczekać aż dekadę. Dopiero w 2014 roku rynek znacznie urósł. W całej Polsce przybyło wtedy około 16,7 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej, co było wzrostem o 51% w porównaniu rok do roku. Od tego momentu rynek nie zwalnia. W latach 2017-2018 wynajęto aż 94 tys. mkw. powierzchni biurowej przeznaczonej pod biura elastyczne. Było to oczywiście związane z pojawieniem się na polskim rynku i rozwojem takich marek jak m.in. WeWork, Rise, Regus czy rodzimy Business.Link – mówi Konrad Szaruga, ekspert ds. elastycznych powierzchni biurowych, CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. peshkova - Fotolia.com Biuro Powierzchnie elastyczne rosną w siłę. O tego typu biuro łatwiej w Warszawie niż w Berlinie czy Barcelonie.

Coworking Warszawy wyprzedza Berlin i Barcelonę

- Rynek elastycznej powierzchni biurowej będzie się umacniał zarówno w Warszawie jak i znaczących ośrodkach regionalnych jak Kraków, Trójmiasto, Wrocław czy Aglomeracja Śląska. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby udział biur elastycznych, w stosunku do całego rynku, wzrósł do poziomu 5% w najbliższych latach. Oczywiście ten trend jest mocno związany ze zmianami, jakie dokonują się geopolitycznie, jak i na rynku pracy. Zasoby świetnie wyszkolonych i zdolnych polskich profesjonalistów przyciągają inwestorów, zaś firmy już obecne na rynku zmuszone są walczyć o najlepszych pracowników. W tej sytuacji rozwiązania biur elastycznych, których jakość jest jedną z najwyższych w Europie, są atrakcyjne dla wielu klientów korporacyjnych, przedstawicieli segmentu MŚP oraz scale-up’ów – podsumowuje Konrad Szaruga, CBRE.

Coworking cieszy się w Warszawie coraz większą popularnością, nie jest więc zaskoczeniem, że warszawski rynek powierzchni elastycznych rozwija się w dynamicznym tempie, pozostawiając w tyle inne miasta regionalne. W tym roku podaż zdołała przewyższyć 150 tys. mkw. To niemal czterokrotnie więcej niż w Krakowie, który jest drugim w tej kategorii rynkiem naszego kraju.Co więcej, prognozy zakładają, że warszawski coworking przeżywać będzie w najbliższym czasie prawdziwy boom. Na przestrzeni dwóch kolejnych lat w stolicy zaplanowano powstanie aż 18,6 tys. nowych biurek do wynajęcia. W nadchodzącym roku poziom elastycznej powierzchni biurowej ma przekroczyć 200 tys. mkw., a w kolejnym - zbliżyć się do niemal 250 tys. mkw. Największą ekspansję na rynku planuje firma WeWork.W stolicy Polski przestrzeń elastyczna zajmuje aż 2,5% całkowitych zasobów biurowych. Więcej tego typu powierzchni znajduje się w Amsterdamie, bo aż 4,7% oraz w Brukseli – 2,8%. Warszawa przegania natomiast takie europejskie miasta jak Barcelona (2%) czy Berlin (1,8%).