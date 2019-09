Centra handlowe na ponad 12 mln mkw.

W pierwszej połowie bieżącego roku aktywność deweloperów w sektorze nieruchomości handlowych nieco wyhamowała, w efekcie czego w strukturze najmu wyraźnie zaznaczyła się dominacja renegocjacji, rozszerzeń i relokacji. Rynek powiększył się o około 170 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowej, przekraczając tym samym poziom 12 mln mkw.

„Lifestyle” w centrum zainteresowania

— W centrum zainteresowania inwestorów, deweloperów, najemców oraz klientów znalazły się inwestycje o funkcjach mieszanych typu „lifestyle”, ze znaczącym udziałem handlu, usług i gastronomii. W największych polskich aglomeracjach jest obecnie realizowanych i planowanych kilkanaście tego typu projektów — mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Kliknij, aby powiekszyć fot. .shock - Fotolia.com Centrum handlowe W Polsce mamy już ponad 12 mln nowoczesnej powierzchni handlowej.

Nowe technologie i ekspansja klubów fitness

— Popyt na lokale w centrach handlowych stymulowany jest przez zmiany zachodzące w kilku sektorach. Na rynku intensywnie absorbowane są powierzchnie supermarketów. W dalszym ciągu trwa także dynamiczny rozwój klubów fitness — mówi Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Wrocław z największym nasyceniem powierzchnią handlową

U schyłku czerwca br. trwała realizacja niemal 380 tys. mkw. powierzchni centrów handlowych . W budowie znajdują się przede wszystkim niewielkie, liczące sobie 5-10 tys. mkw. obiekty o profilu zakupów codziennych. Nowe projekty wznoszą się w głównej mierze w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.Jeśli zsumować to, co zostało już oddane do użytkowania oraz projekty, które mają trafić na rynek do końca bieżącego roku, można szacować, że tegoroczna nowa podaż osiągnie poziom 250-300 tys. mkw., co względem poprzednich 12 miesięcy oznaczać będzie delikatną tendencję spadkową.Największe rynki, tak pod względem liczby obiektów handlowych , jak i zajmowanej przez nie powierzchni, to niezmiennie aglomeracja warszawska (52 centra o łącznej powierzchni ponad 1,7 mln mkw.) oraz Górny Śląsk (49 centrów, ponad 1,2 mln mkw.). Na drugim biegunie plasuje się Szczecin (305 tys. mkw. w 11 obiektach).Największymi projektami handlowymi oddanymi do użytku w I połowie br. były Galeria Młociny w Warszawie (78 tys. mkw.), Tkalnia w Pabianicach (12 tys. mkw.) oraz Silesia Outlet w Gliwicach (12 tys. mkw.). Największe rozbudowy w minionym okresie ukończono w Morski Park Handlowy w Gdańsku oraz Solaris Center w Opolu.Według badań Retail Institute, monitorującego 120 centrów handlowych w Polsce, zakaz handlu w niedzielę w I kwartale br. przełożył się na mniejsze zainteresowanie centrami handlowymi o 0,5%, przy czym największe spadki odnotowują centra małe (4,8%) i średnie (1,8%), natomiast centra o powierzchni pow. 40 tys. mkw. odnotowały wzrosty rzędu 2,2%.Sieci odzieżowe modernizują i powiększają swoje salony w istniejących centrach handlowych, prowadząc jednocześnie selektywną ekspansję na nowych rynkach. Przykładowo, Grupa LPP inwestuje w technologie, prowadzi remodeling swoich sklepów i ekspansję na rynkach handlowych mniejszych miast. Z kolei sieć Żabka testuje nowe rozwiązania – sklepy bezobsługowe. Rozwijają się także dyskonty niespożywcze, takie jak Pepco czy KiK.Liczba nowych wejść na polski rynek jest bardzo ograniczona. W I połowie 2019 r. zadebiutowało jedynie kilka sieci m.in. Gagliardi (moda męska), Sloggi (bielizna) i Mayoral (art. dla dzieci).Średnie nasycenie powierzchnią centrów handlowych w Polsce wzrosło do 314 mkw./1000 mieszkańców. W grupie największych aglomeracji najwyższe odnotowano we Wrocławiu (885 mkw./1000), a wśród miast średniej wielkości w Rzeszowie (1250 mkw./1000).Zgodnie ze stanem na koniec czerwca 2019 r. średni współczynnik pustostanów w centrach handlowych w osiemnastu największych polskich miastach wyniósł 3,6% i był o 0,5 p.p. wyższy niż w czerwcu 2018 r. Łącznie na najemców czekało ok. 309 tys. mkw. powierzchni, głównie w centrach średniej i małej wielkości. Duże dominujące centra handlowe są zaś niemal w pełni wynajęte.