Ukraińcy nie będą pracować za najniższą krajową

Na rynku pracy tymczasowej dominacja pracowników z Ukrainy których jest już o 14% więcej niż Polaków, zaznacza się od przeszło roku. Okazuje się również, że Ukraińcy zdążyli dość dobrze rozeznać się w warunkach panujących na rynku pracy i podnieśli swoje oczekiwania finansowe. Za najniższą krajową nie chce pracować już w zasadzie żaden z nich, a odsetek tych, którzy zgodzą się na wynagrodzenie poniżej 2,5 tys. zł netto, sięga dziś zaledwie 7 proc.

Najniższa krajowa nie dla Ukraińca

Kliknij, aby powiekszyć fot. Inka - Fotolia.com Oczekiwania finansowe Ukraińców idą w górę Nasi wschodni sąsiedzi kolejny raz podnieśli swoje oczekiwania finansowe względem pracodawców znad Wisły. Prawie połowa chce zarabiać więcej niż w 2017 r, a praca za mniej niż 2,5 tys. zł już ich nie interesuje.

– Biorąc pod uwagę, że Ukraińcy przy wyborze zajęcia kierują się przede wszystkim zarobkami, a ich oczekiwania finansowe rosną polscy pracodawcy muszą starć się coraz bardziej. Co może być wyzwaniem dla wielu firm. Te działające w mniejszych miejscowościach, których nie stać na gwarantowanie stawek oferowanych w dużych miastach, będą musiały konkurować z aglomeracyjnymi gigantami. W lepszej sytuacji są pracodawcy z chętnie wybieranych przez Ukraińców miast – Gdańsk, Poznań, Warszawę, Wrocław i Kraków, jednak oni też muszą podnieść wynagrodzenia i biorąc pod uwagę wynik badań, oferować więcej niż 3 tys. zł netto – mówi Justyna Lach, Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Międzynarodowych w Grupie Progres. – Rachunek wydaje się jednak prosty, jeśli nie spełnimy tych oczekiwań Ukraińcy pójdą pracować do konkurencji, a konsekwencje braków kadrowych w firmach mogą kosztować dużo więcej niż podniesienie zarobków Ukraińcom – zaznacza Justyna Lach.



Ukraińcy, którzy decydują się na przyjazd do naszego kraju robią to przede wszystkim ze względów zarobkowych - z badania zrealizowanego na zlecenie Gdańskiego Urzędu Pracy przez Pracodawców Pomorza oraz Grupę Progres wynika, że 47 proc. z nich oczekuje dobrze płatnego i ciekawego zajęcia u uczciwego pracodawcy. Jeżeli decydują się na pracę poniżej swoich oczekiwań, to najczęściej traktują ją jako chwilowe zajęcie, które ma pozwolić im na start w naszym kraju. Tak jednak czy inaczej, chcą aby był on jak najlepszy, a więc jak najlepiej płatny, a ich oczekiwania finansowe ciągle pną się w górę.Odsetek pracowników z Ukrainy, który liczą na wyższe wynagrodzenia, podniósł się aż o 34 proc. Najniższa krajowa nie jest dla nich interesująca. Badania i dane Grupy Progres potwierdzają, że rzesza Ukraińców o niewygórowanych wymaganiach finansowych skurczyła się o 17 proc. Obecnie tylko 7 proc. jest gotowych pracować za kwotę niższą niż 2,5 tys. zł netto (24 proc. w 2017 r.). Kolejnym progiem finansowym – wynagrodzenie od 2,5 tys. zł netto do 3 tys. zł. netto – zainteresowanych jest 38 proc. Ukraińców (34 proc. w 2017 r.). Już ponad połowa osób ze Wschodu (55 proc.) oczekuje zarobków powyżej 3 tys. zł netto (42 proc. w 2017 r.).Ukraińcy zapracowali na swoją mocną pozycję w Polsce. Chęć do pracy, skłonność do jej podjęcia od zaraz i zaangażowanie sprawiły, że krajowi przedsiębiorcy przestali mieć opory przed ich zatrudnianiem. Liczba dobrze płatnych stanowisk, które mogą zajmować Ukraińcy rośnie, a wraz z nią rosną ich oczekiwania.