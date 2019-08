10 cech dobrego monitora dla gracza

Od 20 do 24 sierpnia Kolonia ponownie zgromadziła miłośników gier komputerowych. W tych dniach odbyły się bowiem targi Gamescom - druga, największa tego rodzaju impreza na świecie. Jednak nie samą grą gracz żyje. Równie ważne są komputer i monitor. Producenci monitorów dopiero od niedawna zaczęli uwzględniać potrzeby gamerów. Jakie parametry powinien mieć idealny ekran?

Cechy dobrych monitory dla graczy

Rozmiar – przekątna 23-25 cali Proporcje – 16:9 Rozdzielczość – Full HD, czyli 1920x1080 pikseli Szybka matryca – TN z czasem reakcji 1 ms Matryca z niskim input lag Częstotliwość odświeżania matrycy – 75 Hz i więcej System anti-tearing: Freensync lub G-Sync Jasność - co najmniej 250 cd/m2 Kontrast statyczny 1000:1 lub więcej Systemy flicker free i redukcji niebieskiego światła

Rozmiar i rozdzielczość

Kliknij, aby powiekszyć fot. iriska - Fotolia.com Jaki powinien być monitor dla graczy? Wybierz monitor z systemem Flicker Free, czyli ciągłym podświetleniem matrycy, a nie migającym.

„Monitory o rozdzielczości powyżej Full HD wymagają mocniejszych kart graficznych”



Matryca

Częstotliwość odświeżania

„Matryca z odświeżaniem 144 Hz i system anti-tearing daje wrażenie doskonałej płynności gry”

Jasność

Kontrast

Bezpieczeństwo

W przypadku monitorów dla graczy kluczowe znaczenie mają parametry, które pomijane są w pracy biurowej czy tworzeniu grafiki. Z tego też względu producenci tworzą linie monitorów zoptymalizowanych właśnie pod kątem rozrywki. I wprawdzie nie każdy z graczy jest na tyle zapalony, aby kupować specjalny sprzęt, to jednak warto wiedzieć, co go charakteryzuje. Ta wiedza może okazać się pomocna również przy wyborze standardowego monitora.Rozmiar monitora, a więc długość jego przekątnej, wybieramy najczęściej kierując się własną wygodą, powierzchnią biurka czy zasobnością budżetu. Najpopularniejszy rozmiar to 23-25 cali, a największe standardowe monitory osiągają 32 cala (zdarzają się nawet 40-calowe). To wielkości dla proporcji boków 16:9. Przy innych (np. 21:9) przekątna wydłuża się bardziej niż rosną rozmiary ekranu.Co trzeba pamiętać - im wyższa rozdzielczość tym większe obciążenie karty graficznej. O ile w najpopularniejszej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) niemal każda współczesna karta jest w stanie wygenerować dobrej jakości, płynny obraz, to w 4K (3840 x 2160) sprostają temu zadaniu wyłącznie najmocniejsze modele. Nawet RTX 2080 Super w 4K w najwyższych ustawieniach z trudem osiąga 60 fps w nowych grach (jedynym wyjątkiem jest Wolfenstein II: The New Colossus). Nie kupuj monitora o dużej rozdzielczości, jeżeli nie masz mocnej karty grafiki. Z tego też powodu monitory o proporcjach innych niż 16:9 (mają większe rozdzielczości niż Full HD) cieszą się ograniczoną popularnością.Zdecydowana większość użytkowników wybiera monitory z matrycą IPS – oferuje ona najlepsze kąty widzenia i odwzorowanie barw. Tymczasem gracze preferują matryce TN. Te matryce gorzej odzwierciedlają kolory i przekłamują je gdy patrzymy pod kątem, ale akurat te cechy nie liczą się podczas gry. Liczy się za to czas reakcji matrycy, czyli to jak szybko jest w stanie zmienić wyświetlany kolor. Tu matryce TN wygrywają, czas reakcji to 1 ms – kilkukrotnie mniej niż w wypadku IPS. Krótki czas reakcji to mniej smużenia i rozmazanego obrazu w szybkich i dynamicznych grach – co może przesądzić o zwycięstwie.W przypadku monitorów dla graczy istotny jest też input lag, czyli czas od wydania polecenia (wciśnięcia przycisku) do pojawienia się efektów akcji na ekranie. Każde opóźnienie może zaważyć na wyniku gry. Input lag jest najmniejszy właśnie w wypadku matryc TN.Standardowe monitory LCD odświeżają obraz z częstotliwością 60 Hz. Większa wartość oznacza lepszą płynność i mniejsze mikroopóźnienia, zwłaszcza jak karta graficzna generuje więcej niż 60 fps. Warto więc wybrać monitor z odświeżaniem min. 75 a najlepiej 120 i więcej herców.Dodatkowo warto pamiętać o tearingu czyli zjawisku rozrywania klatek występującym na skutek braku zbieżności pomiędzy tempem odświeżania obrazu przez monitor a generowania go przez kartę graficzną. Zjawisko to jest eliminowane przez systemy takie jak Freesync czy G-Sync. Przy czym ten ostatni jest zgodny z kartami Nvidii, a pierwszy AMD, ale spora część monitorów z Freesync’iem spełnia założenia G-Sync compatible i działa też z kartami Nvidii.Luminancja, czyli liczba kandeli na metr kwadratowy oznacza jak jasno monitor jest w stanie świecić. W procesie testowania monitora ustawia się wartość 120 cd/m2. W praktyce, w ciemnym pomieszczeniu, lub nawet półmroku, taka wartość powoduje ból głowy po kilku godzinach. Pracuje się przy znacznie niższych jasnościach. Jednak w wypadku monitorów dla graczy pożądane są bardzo wysokie jasności sięgające 400 cd/m2. Dzięki temu w lokacjach gier, w których jest bardzo ciemno ustawienie maksymalnej jasności pozwala nienaturalnie rozjaśnić ciemne barwy i zobaczyć to, czego w ciemności nie widać.Kontrast to stosunek jasności najjaśniejszego punktu na ekranie monitora do jasnością tego najciemniejszego. Jeżeli maksymalna jasność to 400 cd/m2 a minimalna to 0,5 cd/m2 to kontrast wynosi 800:1. Wysoki kontrast sprawia, że obraz jest wyraźny a poszczególne kolorowe elementy nie zlewają się ze sobą, zwłaszcza w wypadku tych o zbliżonej barwie. Podobnie jak w wypadku jasności, w codziennej pracy z aplikacjami biurowymi wysoki kontrast nie jest zalecany – należy ustawić minimalny komfortowy. Jednak w wypadku gier umiejscowionych w ciemnych lokacjach wysoki kontrast jest graczom niezbędny.W specyfikacjach monitorów podawany jest kontrast statyczny i dynamiczny. Statyczny oddaje teoretyczne możliwości monitora, tu brana jest pod uwagę sytuacja gdy monitor wyświetla w całości tylko kolor czarny lub biały. Kontrast dynamiczny jest liczony w sytuacji gdy monitor jednocześnie wyświetla oba te kolory (np. szachownicę). Ta wartość jest mniejsza, ale lepiej oddaje rzeczywiste możliwości urządzenia. Jednak o ile kontrast statyczny różnych urządzeń można ze sobą porównywać, to kontrast dynamiczny w praktyce można porównywać, wyłącznie pomiędzy urządzeniami tego samego producenta.Ze względu na to, że gracze potrafią spędzić przed monitorem długie godziny warto zadbać, aby jak najmniej zmęczyć oczy. Wybierz monitor z systemem Flicker Free, czyli ciągłym podświetleniem matrycy, a nie migającym. Co prawda nie widać tego gołym okiem, ale miganie w dłuższej perspektywie męczy oczy.Drugim wartościowym systemem jest redukcja niebieskiego światła. Niebieskie światło w naturze ulega redukcji w godzinach wieczornych i wystawianie się na dodatkowe jego dawki pochodzące z ekranów LCD powodują nienaturalne pobudzenie mózgu i problemy ze snem.