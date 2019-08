Rynek magazynowy w I poł. 2019 r.

Firma AXI IMMO podsumowała sytuację panującą na rynku magazynowym w I połowie bieżącego roku. Z pełną odpowiedzialnością można mówić, że jego forma prezentuje się bardzo dobrze - popyt (1,8 mln mkw.) wykazuje się stabilnością, a w budowie pozostają kolejne 2,3 mln mkw. powierzchni. Okazuje się również, że wysoka podaż nie podnosi nadmiernie współczynnika pustostanów, który w badanym okresie ukształtował się na poziomie 5%, a więc względem końca marca br. podniósł się o 0,3 pkt. proc.

Popyt: Duże transakcje sektora logistycznego napędzają popyt

Warto zwrócić uwagę na bardzo dobry wynik Dolnego Śląska, gdzie widoczna jest wysoka aktywność zarówno firm już obecnych w regionie, jak też nowych podmiotów. Ponad 90% wszystkich kontraktów to nowe umowy najmu. Dolny Śląsk ma wiele atutów, które sprzyjają rozwojowi sektora – położenie dogodne dla międzynarodowej dystrybucji, dostępność gruntów, silny przemysł i chłonny rynek konsumencki w postaci Wrocławia – wyjaśnia Anna Głowacz, Dyrektor Działu Industrial w AXI IMMO.

Podaż: Wysoki ponad 50% udział projektów spekulacyjnych

Wysoka liczba inwestycji w budowie to też efekt inwestycji spekulacyjnych, których udział na koniec czerwca br. wyniósł ponad 50%. Jest to wzrost o 22% względem końca pierwszego kwartału br. W większości przypadków deweloperzy po podpisaniu pierwszej umowy typu pre-let rozpoczynają budowę uwzględniając wysoki udział komponentu spekulacyjnego – komentuje Anna Głowacz.

Wskaźnik pustostanów: Główne rynki z najwyższą dostępnością powierzchni gotowej od zaraz

Stawki czynszów bazowych nadal z tendencją wzrostową

Prognozy: Całkowite zasoby magazynowe powyżej 18 mln mkw. na koniec roku

AXI IMMO przedstawia raport „Rynek magazynowy w I połowie 2019 r.”. Opracowanie dowodzi, że w badanym okresie wynajęto w naszym kraju przeszło 1,8 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej , z czego 2/3 stanowiły nowe umowy oraz ekspansje. Wprawdzie wynik ten jest o 18% niższy od zanotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku, to jednak nie przesądza to o spowolnieniu. Stabilizacja popytu jest następstwem pokaźnego poziomu konsumpcji wewnętrznej, w tym wzrostów, które generuje obsługa kanału e-commerce.W I połowie br. za 89% popytu odpowiadało 5 głównych hubów magazynowo-produkcyjnych. Najpokaźniejszą ilość powierzchni (550 tys. mkw.) wynajęto w regionie Warszawy. Taki rezultat oznacza 70-procentowy wzrost rdr. Jest on efektem kilku dużych inwestycji logistycznych oraz wzrostem liczby umów związanych z logistyką ostatniej mili na terenie miast. Na drugim miejscu znalazł się Dolny Śląsk, z wynikiem ponad 330 tys. mkw. wynajętej powierzchni magazynowej. Następnie Polska Centralna i Górny Śląsk z popytem na poziomie 300 tys. mkw.W ostatnim półroczu mogliśmy zaobserwować wysoką aktywność operatorów logistycznych, którzy pod obsługę dużych kontraktów wynajmowali najwięcej. Ich udział w strukturze popytu wyniósł 46%. Na drugim miejscu znalazły się sieci handlowe i produkcja z udziałem odpowiednio na poziomie 11,5 % i 11%.Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej na koniec czerwca br. wyniosła ponad 16,8 mln mkw. Od początku roku oddanych do użytku zostało blisko 1 mln mkw. o 65% więcej w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.Najwięcej nowej powierzchni, ponad 220 tys. mkw. przybyło w Polsce Centralnej, następnie po ponad 125 tys. mkw. w Warszawie i na Dolnym Śląsku. Wśród nowych rynków wyróżniły się Polska Wschodnia i Szczecin, gdzie łącznie oddano do użytku ponad 235 tys. mkw.Przedstawione w raporcie AXI IMMO z I kw. 2019 r. prognozy sprawdziły się, w efekcie wysokiej aktywności deweloperskiej całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce Centralnej przewyższyły podaż na Górnym Śląsku.Zgodnie z przeprowadzoną analizą ekspertów AXI IMMO na koniec czerwca w budowie było 2,3 mln mkw. powierzchni magazynowej. Największym placem budowy pozostaje Górny Śląsk, gdzie deweloperzy w ramach 14 inwestycji realizują 587 tys. mkw., z czego 210 tys. mkw. w projekcie BTS dla Amazona w Gliwicach. Następne w kolejności są Polska Centralna (471 tys. mkw.) oraz region Warszawy i Górnego Śląska, gdzie w każdym z tych regionów powstaje ponad 420 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.Na koniec czerwca 2019 roku średni współczynnik powierzchni niewynajętej wyniósł 5,0%, co oznacza wzrost o 0,3 p. proc. w porównaniu do pustostanu na koniec marca br. Największe wzrosty wskaźników pustostanów w przeciągu drugiego kwartału br. widoczne były w Polsce Centralnej, gdzie na koniec czerwca br. dostępne od zaraz było 9,2% zasobów magazynowych regionu. Ponadto, dostępność powyżej 7% utrzymuje się również w Poznaniu (7,6%) i na Górnym Śląsku (7,5%).Stawki czynszów w większości lokalizacji magazynowych w minionym półroczu wykazywały dalszą delikatną tendencję wzrostową, zwłaszcza w zakresie czynszów bazowych, zarówno na głównych rynkach, jak też w nowo otwieranych projektach. Średnie stawki za powierzchnie logistyczne kształtowały się w przedziale od 2,8 do 3,7 euro za mkw., natomiast w przypadku inwestycji miejskich sięgały nawet 5,4 euro za mkw. Nadal największe możliwości uzyskania atrakcyjnych stawek efektywnych występują w regionie Warszawy i Poznania.W drugiej połowie roku rynek magazynowy pozostanie w dobrej kondycji. W rezultacie wysokiej liczby realizowanych inwestycji, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej na koniec roku przekroczą 18 mln mkw.Popyt powinien utrzymać się na stabilnym poziomie i na koniec 2019 r. osiągnąć poziom przynajmniej 3,5 mln wynajętych mkw. Trend związany z dostosowywaniem łańcuchów dostaw pod kanał e-commerce utrzyma się.W zakresie dostępności powierzchni magazynowej możemy spodziewać się okresowego wzrostu poziomu pustostanów, ze względu na oddanie do użytku projektów spekulacyjnych oraz relokacji firm logistycznych, zwłaszcza w Polsce Centralnej i na Górnym Śląsku.Do końca roku stawki czynszów pozostaną na stabilnym poziome zwłaszcza na głównych rynkach, gdzie utrzymuje się wysoka konkurencja pomiędzy deweloperami.