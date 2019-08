Magazyny w Polsce. 100% wzrostu w 5 lat

BNP Paribas Real Estate Poland podsumowuje bieżącą sytuację na polskim rynku magazynowym. Okazuje się, że jest ona co najmniej dobra. Dziś sektor magazynowo-logistyczny to najdynamiczniej rozwijająca się część rynku nieruchomości komercyjnych. U schyłku czerwca br. łączne jego zasoby były dwukrotnie większe niż przed pięcioma laty. Na tym jednak nie koniec - poziom nowej podaży oraz liczba realizowanych projektów wyraźnie dowodzą, że dynamika nie zamierza spadać.

Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, w ręce najemców przekazano magazyny o łącznej powierzchni prawie 1,1 mln m kw., co oznacza, że była to najlepsza pierwsza połowa roku w historii. W rezultacie na koniec czerwca całkowite zasoby nowoczesnych przestrzeni magazynowych w kraju osiągnęły poziom 16,75 mln m kw. – komentuje Szymon Dołęga, Konsultant, Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa.

Kto generuje popyt?

W ciągu minionych pięciu lat ogromnym przełomem w kwestii zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe w Polsce jest dynamiczny rozwój firm z sektora e - commerce. Pojawienie się na polskim rynku międzynarodowych gigantów, takich jak Zalando czy Amazon, pomaga zagwarantować zrównoważoną relację pomiędzy podażą i popytem oraz znacząco przyczynia się do generowania nowych miejsc pracy i regionalnego rozwoju kraju. W poszukiwaniu powierzchni przemysłowych i logistycznych nadal aktywnie uczestniczą sieci handlowe, zakłady produkcyjne oraz firmy logistyczne. Ze względu na rozwój polskiego rynku magazynowego i jego rosnącą atrakcyjność pod względem optymalizacji kosztów dla zagranicznych koncernów, coraz częściej mamy również do czynienia z wyborem inwestycji zlokalizowanych w Polsce na główne centra przeładunkowe i logistyczne ogromnych, znanych na całym świecie firm – mówi Igor Roguski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Europa Środkowo-Wschodnia.

Polska Centralna liderem wzrostu

Dostępność dróg i pracownika kreuje nowe lokalizacje

Deweloperzy, zdając sobie z tego sprawę, poszukują alternatywnych lokalizacji oferujących większy dostęp do pracownika. Jednocześnie kluczowa dla branży pozostaje rozwinięta infrastruktura transportowa. Z tego względu obserwujemy w ostatnim czasie zjawisko „otwierania” nowych lokalizacji poprzez rozwój dróg ekspresowych i autostrad, czego najlepszym przykładem może być otwarcie w I kw. tego roku ogromnego centrum dystrybucyjnego (130 000 m kw.) dedykowanego gigantowi e-commerce – firmie Zalando. Centrum to położone jest pod Olsztynkiem w bezpośrednim sąsiedztwie niedawno oddanego fragmentu trasy S7 - Hanna Milczarek, Dyrektor, Magazyny i Logistyka, Rynki Kapitałowe.

W pierwszej połowie 2014 roku zasoby magazynowe naszego kraju zajmowały powierzchnie liczącą sobie nieco ponad 8 mln mkw. Rosnący popyt ze strony najemców sprawił jednak, że rynek wrzucił wyższy bieg. Widać to było m.in. w 2017 i 2018, kiedy to oddano do użytku odpowiednio 2,4 i 2,2 mln m kw. magazynów. Taki rezultat jest imponujący nawet w skali międzynarodowej. Co więcej, dobra koniunktura nadal jest faktem.Co istotne, istotny przyrost powierzchni magazynowej nie pociąga za sobą spadku poziomu wynajęcia. Już od 2014 wskaźnik pustostanów utrzymuje się na stałym poziomie i oscyluje wokół 6%, co przy dużej aktywności deweloperów oznacza ogromne zapotrzebowanie na polskie magazyny Rozwój sektora dotyczy niemal całego kraju. Prężnie rozwijają się główne klastry magazynowe położone w otoczeniu największych aglomeracji. Tytuł lidera wzrostu w ostatnich latach z pewnością przypada regionowi Polski Centralnej. Jedynie w ciągu ostatnich 18 miesięcy rynek ten powiększył się o niemal 60%, stając się drugim największym zagłębiem magazynowym w Polsce. Za znaczną część tak szybkiego rozwoju odpowiedzialna jest rozbudowa Central European Logistics Hub, który docelowo ma stać się największym w Europie kompleksem logistycznym.Specyfika sektora magazynowo-logistycznego sprawia, że niezbędny do jego rozwoju jest dostęp do relatywnie dużego zasobu kapitału ludzkiego. Tymczasem stopa bezrobocia w Polsce osiąga historyczne minima i należy do jednej z najniższych w całej Unii Europejskiej.