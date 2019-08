Czy influencer marketing zastąpi tradycyjny?

O tym, że reklama jest dźwignią handlu, wiadomo już od dawna. Dziś jednak nie wystarczy już samo przedstawienie produktu jego potencjalnym odbiorcom. Na efekty sprzedażowe może liczyć ten, komu uda się dotrzeć do tej grupy konsumentów, która może być nim potencjalnie zainteresowana. Nie jest to jednak łatwe - olbrzymia konkurencja oraz szeroki wachlarz towarów sprawiają, że reklamami jesteśmy wręcz zalewani. To w istotny sposób obniża ich skuteczność.

Reklama w prasie drukowanej

Reklama w radiu

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com Czym jest influencer marketing? Influencer marketing to promocja oparta na rozpoznawalności i pozycji ludzi, którzy są w nią zaangażowani.

Reklama outdoorowa

Reklama w telewizji

Bardzo często w telewizyjnych spotach reklamowych udział biorą znane osoby, często celebryci, których popularność jest wykorzystywana do podnoszenia efektów sprzedażowych.



Zaangażowanie do tego typu kampanii piosenkarzy lub aktorów zwiększa ich prestiż. Jednak nie każda marka może sobie pozwolić na takie działania. Brandy, które nie dysponują wystarczającym budżetem, aby promować swoje produkty w telewizji i firmy chcące dotrzeć z reklamą do atrakcyjnych grup odbiorców, powinny rozważyć działania w ramach digital marketingu, a idąc dalej - influencer marketingu. Twórcy internetowi, podobnie jak aktorzy czy piosenkarze, mają swoich fanów, którzy śledzą ich kanały social media. Nawiązanie współpracy z odpowiednio dobranym Influencerem ma szansę przełożyć się na sprzedaż produktów, szczególnie tych dedykowanych grupie odbiorców w wieku 16-24 lata. - mówi Tobiasz Wybraniec, prezes agencji influencer marketingu GetHero.

Czym jest influencer marketing?

Influencer marketing vs marketing tradycyjny

Czy influencer marketing może zastąpić marketing tradycyjny?

Jak wieszczy Ross Dawson, 2025 rok ma być schyłkiem prasy drukowanej w naszym kraju. Skąd ten pesymizm? Australijczyk przewiduje, że za 6 lat po gazety sięgać będzie już mało kto. Ich miejsce zająć mają tańsze i znacznie łatwiej dostępne internetowe odpowiedniki. Jeśli założyć, że scenariusz ten rzeczywiście doczeka się realizacji, powstaje pytanie, czy warto w ogóle przeznaczać budżet marketingowy na działania promocyjne w tym tradycyjnym medium. Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest tu możliwe. Wiele bowiem zależy m.in. od grupy odbiorców, do której chcemy trafić z produktem. Jeśli myślimy o zamożniejszych konsumentach, drukowanej prasy zupełnie odrzucać raczej nie należy - ta grupa po gazety sięga nawet dziesięciokrotnie częściej niż statystyczny Kowalski. Do tradycyjnych czasopism przyzwyczajeni są również ludzie starsi. Z tego też względu, aby zaprezentować produkt lub usługę seniorom, wybór prasy drukowanej również może okazać się trafiony. Ilość reklam w poszczególnych wydaniach danej gazety jest ograniczona, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że promowany przez nas produkt zostanie zauważony przez czytelnika i nie zginie w gąszczu innych promocji.Reklama na antenie radiowej jest z pewnością dużo tańsza niż kampanie emitowane w telewizji. Odchodzą tu wysokie koszty zaangażowania aktorów oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie spotu wideo, który będzie nadawał się do emisji. Kampania w radiu może stać się skuteczną formą promocji, ponieważ Polacy stosunkowo często słuchają radia, np. podróżując samochodem, podczas wizyty u fryzjera lub kosmetyczki, czy nawet w pracy. Aby jednak jej efekty były zadowalające, należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych czynników. Pierwszy z nich to wybór odpowiedniej stacji radiowej, z którą nawiążemy współpracę. Warto sprawdzić - kim są jej słuchacze i czy nasz produkt będzie dla nich atrakcyjny. Promocja popularnej dyskoteki na antenie radia, które stawia na emisję wiadomości oraz audycji publicystycznych, raczej nie trafi w gusta i preferencje jej odbiorców. Drugą bardzo ważną kwestią jest czas emisji reklamy. Największą słuchalność stacje radiowe notują w godzinach pomiędzy 7:00 a 9:00 oraz między 15:00 a 17:00, czyli jak łatwo się domyślić w czasie jazdy do i z pracy. Jednak, gdy wracamy z pracy, słupki słuchalności są już nieco niżej niż w godzinach porannych. Kolejnym ważnym czynnikiem, który może zwiększyć skuteczność reklamy w radiu, jest wybór chwytliwego i łatwego do zapamiętania hasła reklamowego. Radio pobudza wyłącznie jeden z naszych zmysłów, dlatego ciekawe hasło, które będzie kojarzone z naszym produktem może nie tylko przykuć uwagę słuchaczy, ale również zwiększyć szansę na to, że reklama na dłużej utkwi w ich pamięci. Zanim jednak nawiążemy współpracę z którąś z rozgłośni radiowych, warto mieć na uwadze, że reklama w eterze, podobnie jak w przypadku telewizji, dotrze do szerokiej grupy odbiorców, która nie do końca pokrywa się z osobami, które mogą być naszymi potencjalnymi klientami. Skuteczność reklamy na antenie radiowej z pewnością będzie większa, gdy np. będziemy promować produkty dedykowane dla kierowców, ponieważ to właśnie oni bardzo często mają włączone odbiorniki w swoich samochodach.W dzisiejszych czasach jesteśmy “bombardowani” reklamami niemal z każdej strony. Nie tylko mamy z nimi do czynienia w tradycyjnych środkach masowego przekazu, ale również w życiu codziennym. Idąc na spacer, czy jadąc samochodem, natrafiamy na wielkie billboardy zachęcające nas do zakupu produktów lub skorzystania z usług oferowanych przez daną firmę. Reklamy outdoorowe eksponowane na takich nośnikach jak np. tablice reklamowe, citylighty, telebimy, wiaty przystanków, ściany budynków, czy wcześniej wspomniane billboardy są bardzo powszechną formą promocji. Dlatego ich ilość może rodzić niechęć i negatywne emocje wśród osób uważających, że tego typu promocja negatywnie wpływa na krajobraz - po prostu go zaśmieca. Tym niemniej reklamy outdoorowe są bardzo zauważalne i docierają do szerokiego grona odbiorców. Dzięki temu firmy promujące się w OOH, jaki i oferowane przez nie produkty, mogą w łatwy sposób zostać zapamiętane.W ubiegłym roku statystyczny Polak każdego dnia spędził średnio 4 godziny, 17 minut i 8 sekund na oglądaniu telewizji. Nie oznacza to, że przez ten czas oglądał również wszystkie reklamy wyświetlane na ekranie swojego odbiornika. Nie jest nowością, że większość z nas przerwę reklamową podczas emisji programu wykorzystuje na zrobienie sobie herbaty lub skorzystanie z toalety. I tu wydawać by się mogło, że nie warto więc inwestować w kampanię reklamową w telewizji. Nic bardziej mylnego. Reklama telewizyjna dociera do szerokiej grupy odbiorców, nawet do osób, które nie stanowią atrakcyjnej dla nas grupy docelowej, ale osoby te również mogą być zainteresowane zakupem naszego produktu. Prestiż i rozpoznawalność to czynniki przemawiające za tym, aby w ramach promocji nawiązać współpracę ze stacją telewizyjną, ale niestety odstraszać mogą wysokie koszty realizacji. W kampaniach telewizyjnych dużo łatwiej jest również pokazać emocje, a nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach to właśnie one najskuteczniej sprzedają. Atutem przekazów telewizyjnych jest także to, że reklamy w nich docierają do nas za pomocą dwóch narządów zmysłu - wzroku i słuchu. Dzięki temu zwiększa się szansa, że promowane produkty przykują naszą uwagę i że je po prostu zapamiętamy.Influencer marketing to promocja oparta na rozpoznawalności i pozycji ludzi, którzy są w nią zaangażowani. Mianem influencerów określani są zazwyczaj twórcy internetowi, których kanałami dystrybucji contentu są: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook oraz blogi tematyczne. Ci najbardziej wpływowi influencerzy, tacy jak np. Rezi (Remigiusz Wierzgoń) potrafią być obserwowani przez miliony osób. Współpraca z nimi ułatwia markom zaprezentowanie oferowanych produktów atrakcyjnej grupie odbiorców. Twórcy internetowi posiadają również ogromne zaufanie swoich fanów, co często przekłada się na zwiększenie sprzedaży produktów, które polecają i promują. Współpracę z influencerami nawiązują zarówno małe, jak i wielkie brandy chcące wzmocnić, a czasem nawet zastąpić, kampanie promujące produkty w tradycyjny sposób.Zmiany w panujących trendach przyczyniają się do tego, że marketerzy przestają skupiać się wyłącznie na działaniach reklamowych za pomocą najpopularniejszych serwisów (YouTube, Instagram, Facebook) i kampanię prowadzą również na tych, które dopiero zyskują popularność. Przykładowo mBank zdecydował się na promocję kont dla młodych za pośrednictwem aplikacji TikTok. W ramach kampanii popularni TikTokerzy na swoich kanałach zaprezentowali rozwiązania bankowe dedykowane dla nastolatków. Wybór tej platformy z pewnością nie był przypadkowy. Aplikacja TikTok cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Dzięki temu mBank w łatwy sposób dotarł ze swoim produktem do atrakcyjnej grupy odbiorców.Ilość treści reklamowych, które do nas docierają jest tak duża, że zaczynają nam one przeszkadzać, a ich skuteczność drastycznie spada. W tym przypadku, aby zwiększyć efektywność przekazu, warto rozważyć działania w ramach influencer marketingu. Należy oczywiście pamiętać o doborze odpowiedniego twórcy zarówno do kategorii promowanego produktu, jak i grupy docelowej. W ten sposób oferowany przez naszą firmę towar lub usługa trafi do atrakcyjnej dla nas grupy odbiorców, czyli do potencjalnych klientów.Tak, ale nie musi. Wybór tradycyjnych działań marketingowych nie wyklucza realizacji kampanii, do której zaangażowani zostaną popularni twórcy internetowi. Komunikacja prowadzona za pomocą kilku kanałów - prasy, radio, czytelewizji, które będą dodatkowo wspierane działaniami w ramach influencer marketingu, może wpłynąć na wzrost efektów sprzedażowych. W skuteczność kampani prowadzonych przy współpracy z infencerami wierzy 92% amerykańskich przedsiębiorców. 37% ankietowanych deklaruje, że decyzję na prowadzenie działań w ramach influencer marketingu podjęła, aby wzmocnić wizerunek marki. Z kolei 32% badanych poprzez kampanie z udziałem twórców internetowych chce podnieść efekty sprzedażowe. Niestety na kompleksową promocję, prowadzoną za pomocą wszystkich kanałów mogą sobie pozwolić wyłącznie firmy, które dysponują dużym budżetem marketingowym. Nieco mniejsi gracze również mogą przeprowadzić efektywne kampanie choćby za pośrednictwem kanałów social media oraz poprzez nawiązanie współpracy z popularnymi twórcami internetowymi.