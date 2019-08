Gry mobilne. Jak grają Polacy?

Gry mobilne cieszą się wśród Polaków sporą popularnością. Ich miłośnicy najczęściej sięgają po nie w domowym zaciszu (44%) lub podczas podróży komunikacją miejską (30%). Co trzeci z nich wybiera darmowe tytuły - wynika z badania, które firma Mexad Games przeprowadziła we współpracy z Mobile Institute.

Gry mobilne głównie za darmo

Potencjał graczy mobilnych coraz większy

– Aby zacząć grać w gry mobilne jedyne czego potrzebujemy to smartfon lub tablet, dlatego bariera wejścia jest tutaj bardzo niska. Dodatkowo jest to rozrywka, którą można mieć zawsze przy sobie i która idealnie zapełni nawet 5 czy 10 minutowe przerwy w ciągu dnia. Portfolio gier mobilnych jest również bardzo szerokie. W sklepach znajdziemy zarówno łamigłówki, gry logiczne, zręcznościowe, jak i RPG, gry akcji, np. Fortnite czy wyścigowe. W Google Play liderem rankingu jest gra Mr Bullet z gatunku łamigłówek, a w App Store układanki – Neon Splash i Pack Master. Każdy, bez względu na wiek, płeć czy zainteresowania może znaleźć taką produkcję, która go wciągnie, dlatego też gry mobilne mają dzisiaj tak duży potencjał, także marketingowy. Umiejętna ekspozycja marki czy produktu w ekosystemach gier mobilnych pozwala dotrzeć do naprawdę szerokiego spektrum grup docelowych, a co najważniejsze, naprawdę ich zaangażować – podsumowuje Arkadiusz Miegoń, wiceprezes Mexad Games.



Informacje zawarte w raporcie „Esport w Polsce” potwierdzają, że Polacy w gry mobilne grają przeważnie w zaciszu mieszkania (44%). Co trzeci z badanych rozrywce oddaje się podczas jazdy komunikacją miejską, 23% grywa w szkole i na uczelni, a 21% przyznaje, że gry mobilne towarzyszą im również w pracy. Co 5. z badanych gra podczas oglądania telewizji, filmów czy seriali – taka praktyka to przede wszystkim domena osób pomiędzy 34 a 44 rokiem życia.Okazuje się, że aż 37% mobilnych graczy wybiera tytuły, za które nie musi wnosić opłaty. Co 5. z badanych płaci za nie od 5 do 10 zł (21%), a co 10. jest w stanie wysupłać od 30 do 40 zł. Powyżej 50 zł gotowych zapłacić jest jedynie 7% graczy.Liczba graczy mobilnych z roku na rok rośnie. Raport Newzoo wskazuje, że w ubiegłym roku w Polsce wydatki na gry mobilne stanowiły 216 mln złotych (prawie 150 mln wygenerowały gry mobilne na smartfony, a 58 mln – gry na tablety). Stanowi to aż 40% łącznych wydatków na gry wideo w naszym kraju, a liczba ta plasuje nasz kraj na 8 miejscu w Europie.