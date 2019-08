Facebook czeka na pośredników nieruchomości

Niemal co czwarty agent nieruchomości nie korzysta w swojej pracy z mediów społecznościowych. 65% pośredników nie prowadzi żadnych kampanii w social mediach. Poza ich zasięgiem pozostaje więc ponad 20 milionów użytkowników facebooka – wynika z badania przeprowadzonego przez Domiportę.

Chcemy, ale nie wiemy jak

Klient jest na facebooku

Ciężka praca

- Media społecznościowe mają ogromny, ale wciąż niewykorzystany potencjał na rynku nieruchomości. Technologie używane np. przez facebooka, pozwalają dotrzeć z ogłoszeniem do osób faktycznie poszukujących nieruchomości, a w efekcie obniżyć wydatki marketingowe i skrócić czas pozyskania klienta – ocenia Sławomir Gąsiorowski, prezes Domiporty, specjalista od digital marketingu, współtwórca Social Managera, mobilnej aplikacji do zarządzania kampaniami na facebooku.

Niewykorzystany potencjał

– Zamiast umiejętnie zarządzać swoim budżetem, agenci wydają pieniądze na szkolenia, po których okazuje się, że i tak nie mają czasu, aby odpowiadać na komentarze oraz planować kampanie, przez co ich ogłoszenia widoczne są tylko w bardzo wąskim gronie osób znajomych – wylicza Gąsiorowski, który postawił sobie za cel digitalizację branży pośrednictwa.

Pośredniku, skup się na bezpieczeństwie transakcji

– Pośrednicy powinni odważnie korzystać z technologii, aby skupić się na tym co w ich pracy najważniejsze, tj. sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości i zapewnienia bezpieczeństwa stronom transakcji, bo tego od nich oczekują klienci – podkreśla szef Domiporty.

Ponad 25 tysięcy – tylu licencjonowanych agentów figuruje w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Zakładając ostrożnie, że tylko połowa licencji jest aktywnych, można szacować, że zawód pośrednika wykonuje ok. 13 tys. osób.Portal ogłoszeniowy Domiporta, wdrażający w Polsce technologie PropTech, sprawdził, w jakim stopniu agenci wykorzystują w swojej pracy media społecznościowe. W tym celu przeprowadził badanie sondażowe, w postaci telefonicznej ankiety, w której wzięło udział 100 osób aktywnie wykonujących zawód pośrednika.Główne wnioski z badania są takie, że choć agenci rozumieją potęgę mediów społecznościowych i wierzą, że dzięki takim portalom jak facebook, mogą docierać do dużej liczby użytkowników zainteresowanych zakupem czy wynajmem nieruchomości, to jeszcze niezbyt umiejętnie z tych narzędzi korzystają. Świadczy o tym m.in. niewielka liczba osób promujących swoje posty na facebooku.Zacznijmy jednak od samej obecności w social mediach. Choć znakomita większość badanych deklaruje, że ma konta w takich portalach, jak facebook czy Instagram, to aż 22% zapewnia, że media społecznościowe są im zupełnie obce. Gdy odniesiemy ten odsetek to liczby 13 tys. aktywnych pośredników, otrzymamy niemal 3 tysiące agentów niekorzystających z najłatwiejszego sposobu dotarcia do klientów szukających nieruchomości.Osoby aktywne w social mediach zdecydowanie najchętniej wybierają facebooka, z którego korzysta aż 77% wszystkich badanych. Na drugim miejscu znalazł się Instagram (33%), a na trzecim – Linkedin (22%). Tylko 15% ankietowanych korzysta z youtube’a, co oznacza, że odsetek posiadających swój własny kanał na youtube jest jeszcze znacząco mniejszy, choć wydaje się, że to naturalne miejsce do prezentowania walorów nieruchomości.Choć widać w tym niewykorzystany potencjał, to pośrednicy mocno wierzą w siłę social mediów jako narzędzia pracy. Dwie trzecie badanych, którzy korzystają z portali społecznościowych, są zdania, że przyczyniają się one do wzrostu liczby klientów zainteresowanych nieruchomością, a niemal połowa sądzi, że portale społecznościowe zwiększają zasięgi ogłoszeń umieszczanych w tradycyjnych serwisach. Zaledwie kilka procent twierdzi, że nie są one pomocne w pracy pośrednika.Agentom nie brakuje więc wiary w to, że social media są użytecznym narzędziem pracy, mają jednak problem z ich wykorzystaniem. Posty są wrzucane zbyt rzadko – największą grupę stanowili badani, którzy zadeklarowali, że robią to rzadziej niż raz miesiącu. Powodem jest brak czasu oraz konieczność obsługi profili samodzielnie przez pośrednika. Agenci nie korzystają z pomocy profesjonalistów od social mediów, częściowo wspierają się pracownikami swojej agencji.Warunkiem jest jednak umiejętne korzystanie z portali społecznościowych, w tym m.in. wystawianie przykuwających uwagę postów sponsorowanych, które sprawiają, że informacja dociera do różnych użytkowników facebooka, których jest w Polsce ponad 20 milionów.Póki co agentów korzystających z takich narzędzi jest jednak niewiele. Z badania przeprowadzonego przez Domiportę wynika, że znakomita większość, bo aż 65% pośredników nie przeznacza żadnych środków na obecność w social mediach.Jego zdaniem, facebook jest przyszłością, która może sprawić, że agentom będzie dużo łatwiej dotrzeć do klienta, bo pomogą w tym inteligentne algorytmy.Dziś większość czasu agentów pochłania pozyskiwanie klienta, w czym z sukcesem mogą ich wyręczyć nowoczesne technologie. Pośrednicy korzystający z narządzi automatyzujących kampanie, śledzących ruch na stronie czy z narzędzi do gromadzenia tzw. leadów z portali społecznościowych to pojedyncze przypadki – wynika z badania przeprowadzonego przez Domiportę. Z narzędzi do automatycznego umawiania spotkań korzysta zaledwie 6% badanych aktywnych w mediach społecznościowych. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20.05-14.06. 2019 metodą sondażu telefonicznego na próbie 100 aktywnych pośredników nieruchomości.