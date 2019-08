Nowa seria monitorów Philips E1

MMD, producent monitorów Philips, prezentuje nową linię swoich produktów. Seria E1 to osiem modeli o przekątnych od 24 do 32 cali w rozdzielczości Full HD, QHD oraz 4K. Pierwsze z nich są już dostępne w sprzedaży.

Monitory dla każdego

Eleganckie i ergonomiczne

Przekątne najnowszych monitorów Philips z serii E1 zawierają się w przedziale od 24 do 32 cali, a dostępne rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), QHD (2560 x 1440 px) oraz 4K (3840 x 2160 px). Wachlarz konfiguracji jest na tyle szeroki, że każdy użytkownik bez większego trudu powinien tu znaleźć coś dla siebie.Topowy produkt z linii E1 – monitor Philips 328E1CA – ma 32-calową, zakrzywioną matrycę VA o rozdzielczości 4K. Ten model wydaje się być interesującą opcją dla osób, którym zależy na rozległej przestrzeni roboczej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Wrażenia wizualne a wzbogacać 10-bitowa matryca praz zastosowanie technologii Ultra-Wide Color, za sprawą której możemy liczyć na bardziej naturalny i wyrazisty obraz.Inną propozycją jest 24-calowy model 245E1S dysponujący matrycą IPS w rozdzielczości QHD i z częstotliwością odświeżania na poziomie 75 Hz. Szerokie kąty widzenia, wąskie ramki oraz możliwość montażu na uchwycie w standardzie VESA (100 x 100 mm) sprawiają, że model ten dobrze nadaje się do tworzenia konfiguracji wielomonitorowych.Nowości od Philips wyróżniają się prostym, lecz eleganckim designem oraz technologiami, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Zaliczają się do nich między innymi funkcja Flicker-Free – odpowiadająca za redukcję męczącego oczy migotania obrazu czy tryb LowBlue – zmniejszający emisję potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego.Wszystkie monitory Philips z linii E1 można umieścić na uchwycie VESA (100 x 100 mm), wyposażone są komplet podstawowych złącz oraz dysponują certyfikatem energooszczędności Energy Star 7.0.