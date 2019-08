Mamy prawie 11 mln mkw. powierzchni biurowej

Na koniec I połowy 2019 r. całkowita podaż na dziewięciu głównych rynkach w Polsce przekroczyła poziom 10,8 mln mkw. W ciągu sześciu miesięcy deweloperzy oddali do użytku 321,9 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego 80,5 tys. mkw. w Warszawie - podał Colliers International w najnowszym ze swoich opracowań.

Rekord w Warszawie

— W minionym półroczu w Warszawie wynajęto niemal 406 tys. mkw., o 2,7% mniej niż w I połowie 2018 r. Szczególną aktywność najemców zaobserwowano w II kwartale tego roku – popyt na powierzchnię biurową wyniósł ponad 256,8 mkw. i była to najwyższa, kwartalna wartość w historii rynku biurowego w Warszawie. Najwięcej powierzchni wynajęto w strefie Centrum (blisko 125,7 tys. mkw.) oraz Mokotów (103,7 tys. mkw.) — mówi Paweł Skałba, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Colliers International.

Najniższy poziom

— Poziom pustostanów w Warszawie zmniejszył się o 2,6 p.p. w stosunku do II kwartału 2018 r. i na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 8,5%, co przełożyło się na 472,9 tys. mkw. dostępnej powierzchni. Należy podkreślić, że jest to najniższy poziom współczynnika pustostanów w Warszawie od III kwartału 2012 r. — mówi Olga Drela, starszy analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku Colliers International.

Kliknij, aby powiekszyć fot. djama - Fotolia.com Biurowiec Na koniec I połowy 2019 r. całkowita podaż na dziewięciu głównych rynkach w Polsce przekroczyła poziom 10,8 mln mkw.

Deweloperzy nie zwalniają

— W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost na rynku przestrzeni elastycznych i coworkingowych, które oferują alternatywę dla długoterminowego wynajmu powierzchni młodym przedsiębiorcom, start-upom i freelancerom, jak również coraz częściej przyciągają korporacje. Międzynarodowi operatorzy coworkingu kontynuują ekspansje poza stolicą, biorąc na celownik największe rynki biurowe w Polsce. Firma Spaces otworzyła biuro we Wrocławiu w kompleksie wielofunkcyjnym Wroclavia, zaś węgierski operator biur serwisowanych New Work dołączył do grona najemców powstającego w Łodzi kompleksu biurowego Imagine — wymienia Paweł Skałba.

Od początku roku w Warszawie ukończono 10 obiektów, w tym Moje Miejsce B1 w strefie Mokotów (18,7 tys. mkw.), Spark B (15,7 tys. mkw.) w strefie Centrum, Vector+ (13,7 tys. mkw.) w strefie Północ, The Park 6 (11,2 tys. mkw.) w strefie Jerozolimskie oraz Celebro (7,2 tys. mkw.) w strefie Żwirki i Wigury. Około 1/4 nowej podaży (23%) przypadła na centrum stolicy.W przypadku regionalnych rynków biurowych zasób powierzchni oddanej do użytkowania sięgnął 241,3 tys. mkw. Największe z ukończonych inwestycji to: druga faza Business Garden Poznań (46,1 tys. mkw.), Brama Miasta budynek B w Łodzi (25, 5 tys. mkw.) oraz Nowy Rynek B w Poznaniu (23, 5 tys. mkw.). Najwyższym wzrostem zasobów w I połowie 2019 r. może pochwalić się Kraków, na terenie którego przybyło aż 90,4 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej.Wolumen transakcji zawartych w I połowie 2019 r. na dziewięciu głównych rynkach ukształtował się na poziome 711,8 tys. mkw., co stanowi wzrost o 4,7% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.Na rynkach regionalnych popyt brutto w I połowie 2019 r. ukształtował się na poziomie 305,8 tys. mkw., o 16,6% więcej niż w I połowie 2018 r. Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Krakowie (około 44% regionalnego wolumenu najmu), we Wrocławiu (około 15%) oraz w Trójmieście (około 12%).Największe transakcje najmu w I połowie 2019 r. to trzy nowe umowy: Getin Noble Bank w The Warsaw Hub C (18,5 tys. mkw.), Warta w The Warsaw Unit (17,5 tys. mkw.) w Warszawie oraz Sabre w Tischnera Office w Krakowie (16 tys. mkw.). Wszystkie umowy zostały podpisane na zasadach pre-let.W Warszawie, największą aktywnością w I połowie 2019 r. charakteryzowali się najemcy z sektora bankowego. Ich udział w całkowitym wolumenie najmu wyniósł ok. 26%. Z kolei poza stolicą, najwięcej powierzchni biurowej wynajęły firmy z sektora IT (27% całkowitego wolumenu najmu w miastach regionalnych).Współczynnik pustostanów dla projektów biurowych na dziewięciu największych rynkach Polski odnotował wyraźny spadek do poziomu 9% wobec 10,2% na koniec I połowy 2018 r.Na rynkach regionalnych najniższe pustostany odnotowano w Szczecinie (5,3%) oraz w Trójmieście (6,1%). Z kolei najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Łodzi oraz Poznaniu (w obu miastach było to 12,1%).Czynsze bazowe za powierzchnię biurową w Warszawie wynosiły od 14,0 do 24,0 EUR/mkw./miesiąc, natomiast w miastach regionalnych od 11,0 do 15,9 EUR/mkw./miesiąc.W Polsce obserwowana jest nadal rosnąca aktywność deweloperów. Obecnie w budowie znajduje się blisko 1,7 mln mkw., z czego 48% w Warszawie (832,7 tys. mkw.). W miastach regionalnych nadal najwięcej inwestycji powstaje w Krakowie (218,1 tys. mkw.), Wrocławiu (niemal 207 tys. mkw.) i Trójmieście (164,4 tys. mkw.).