BrandZ: najcenniejsze fast foody świata

McDonald’s, Starbucks oraz KFC to najcenniejsze marki świata w kategorii fast food - wynika z najnowszej edycji dorocznego rankingu BrandZ™ Top 100, ogłoszonego przez WPP i Kantar na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

„W chwili obecnej warunki gry rynkowej dyktują już nie sieci detaliczne, a klienci, którzy kupują ich produkty. Nabywcy nie przejmują się kanałami zakupu – zależy im na dobrej łączności, wyborze i wygodzie. Aby konkurować w dzisiejszym wyścigu, detaliści inwestują w technologie, które podnoszą jakość obsługi klienta, a także koncentrują się na tym, aby zaoferować coś wyjątkowego, co pozwoli im się wyróżnić”.

„Detaliści z sektora fast food odpowiedzieli na potrzeby klientów – poszukiwanie zdrowszej żywności i nowych sposobów zakupu, oferując np. wybór między dostawą do domu lub spożywaniem posiłków poza domem. Dostrzegając możliwości rozwoju w Chinach, marki inwestują również w dostosowanie swojej oferty do potrzeb tego rynku, dzięki czemu osiągają świetne wyniki”.

Dobra luksusowe to najszybciej rosnąca kategoria (+29%), a niedaleko za nią plasuje się handel detaliczny (+25%), zawdzięczając swój wzrost przesuwaniu się preferencji konsumentów w stronę kanałów cyfrowych i rosnącej roli konsumentów z pokolenia Y i Z.

Technologie, finanse i handel detaliczny to kategorie dominujące – przypada na nie ponad 2/3 łącznej wartości marek.

W rankingu Top 100 pojawiło się 9 nowych uczestników, głównie dzięki markom technologicznym z Chin i USA stosującym przełomowe modele biznesowe – są to Dell Technologies, Xbox, Haier, Meituan i Xiaomi.

Marki azjatyckie zwiększają swoją obecność w rankingu – obecnie w pierwszej setce jest już 15 marek chińskich, 3 indyjskie i jedna indonezyjska. Łącznie do rankingu zakwalifikowały się 23 marki azjatyckie, w tym LIC oraz Tata Consultancy Services.

Pojawia się nowe pokolenie marek – są to marki z tzw. „Pokolenia Z" (stworzone po roku 1996). Znacznie wyprzedzają one inne marki pod względem dynamiki wzrostu, ponieważ z każdym rokiem swojego istnienia dodają coraz większą wartość do rankingu – niemal cztery razy więcej niż marki stworzone w epoce „millenialsów" (1977–1995). W pierwszej setce znalazły się łącznie 23 marki z „Pokolenia Z" – ich średni wiek wynosi 16 lat, podczas gdy marek należących do pokolenia „millenialsów" jest 18, a ich średni wiek to 33 lata.

Marki zrównoważonego wzrostu – Właściciele marek doceniają, jak ważna jest poprawa i wzmocnienie wizerunku marek „odpowiedzialnych" w oczach konsumentów – czynią to poprzez inicjatywy społeczne, ekologiczne i korporacyjne.

Wojna handlowa między Chinami i USA odbiła się na dynamice rankingu Top 100 – w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost spowolnił, spadając do +7%. Ucierpiał na tym optymizm konsumencki, ponieważ na szereg kategorii wpłynęły cła handlowe, najbardziej na sektor samochodowy, logistykę i bankowość.

BrandZ to jedyne zestawienie, które opiera wycenę marek zarówno na wynikach finansowych ocenianych przedsiębiorstw, jak i opiniach milionów konsumentów, którzy reprezentują przeszło 50 rynków z całego świata.W tegorocznej edycji badania liderem kategorii fast food okazał się McDonald’s. Umiejętne wykorzystanie trendów, jak np. wzmożony popyt na zdrową żywność oraz przyjaźniejsze dla środowiska opakowania, pozwoliło mu osiągnąć wzrost o +18% i wartość marki na poziomie 130,4 mld USD. McDonald’s konsekwentnie wsłuchuje się w potrzeby konsumentów , umożliwiając im m.in. zamawianie jedzenia zarówno przy przy ladzie, jak i w kiosku lub za pośrednictwem aplikacji oraz wybór pomiędzy odbiorem zamówienia przy okienku lub dostarczeniem go do stolika. Nieustanne koncentrowanie się na doskonaleniu obsługi klienta sprawiło, że McDonald’s nabył również start up z branży sztucznej inteligencji (AI).Domino’s Pizza (marka fast food nr 5, wyceniona na 9,6 mld USD) i Chipotle (nr 9, wyceniona na 6,2 mld USD) również ucyfrowiły doświadczenia swoich klientów dzięki sztucznej inteligencji. Domino’s Pizza nagradza punktami lojalnościowymi tych klientów, którzy przesyłają zdjęcia ze smartfona, rozpoznawane przez aplikację jako zdjęcia pizzy. Planuje też umożliwić klientom zamawianie pizzy wprost z samochodów mających połączenie z Internetem. Chipotle umożliwia klientom zamawianie z wyprzedzeniem (online lub przez telefon komórkowy), a zamówione dania czekają na nich w ustalonym punkcie typu drive-thru („Chipolane”). Marka Chipotle próbowała również odzyskać wiarygodność na wymiarach świeżości i zdrowia w kampanii pt. „For Real”, w której podkreślano świeżość składników. Badania w ramach rankingu BrandZ pokazują, że zmiany te pomogły sieci meksykańskich dań z grilla kształtować wśród konsumentów wizerunek marki pożądanej, odważnej, buntowniczej, a tym samym odmiennej od konkurencji.David Roth, prezes The Store WPP EMEA and Asia, stojący na czele projektu BrandZ, stwierdził:Wiele marek w rankingu skorzystało na wzroście rynku chińskiego. Przykładowo Starbucks (marka nr 2 w segmencie fast foodów, wyceniona na 45,9 mld USD), KFC (nr 3, wycena: 17,2 mld USD), Pizza Hut (nr 6, wycena: 7,6 mld USD) i Taco Bell (nr 10, wycena: 6,2 mld USD) rozwijają swoje placówki i podnoszą przychody na rynku chińskim. Wzrostowi sprzyja personalizacja menu, łączenie produktów zachodnich i chińskich oraz rozszerzenie opcji dostawy (np. współpraca partnerska sieci Starbucks z firmą Alibaba).Graham Staplehurst, pełniący funkcję Global Strategy Director dla rankingu BrandZ w firmie Kantar, zauważył:Najważniejsze trendy wynikające z tegorocznego badania BrandZ Global Top 100: