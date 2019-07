Co technologia 5G oznacza dla reklamy?

Reklamę czekają zmiany. Technologia 5G oznacza rewolucję. Popularyzacja wideo, wzrost znaczenia analityki danych oraz rozszerzona rzeczywistość – to główne oczekiwania konsumentów wobec branży reklamowej w kontekście nadchodzącej rewolucji telekomunikacyjnej związanej z wejściem na rynek sieci 5G. Reklamę mobilną czekają wielkie zmiany, a zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania umożliwiające dotarcie do konsumentów może wzrosnąć nawet o połowę, wynika z prognozy firmy hybrid.ai.

Choć obecnie dostępne sieci 4G/LTE umożliwiają co prawda obsługę praktycznie wszystkich programów uruchamianych na smartfonach. – mówi Jan Domański, Business Development Director w hybrid.ai. To jednak rozwój aplikacji związanych z AR czy VR wciąż jeszcze nie jest możliwy przy dostępnych prędkościach i jakości łączy. 5G będzie impulsem dalszego rozwoju branży reklamowej. Szacujemy, iż wraz z wejściem na rynek technologii popyt na rozwiązania reklamowe wykorzystujące materiały wideo, rozszerzoną rzeczywistość czy geolokalizacją wzrośnie nawet dwukrotnie.

Wraz ze wzrostem prędkości internetu mobilnego, który przyniesie sieć 5G, czas buforowania i ładowania stron znacznie się zmniejszy. – podkreśla Jan Domański. Przy prędkościach 20 razy szybszych niż obecnie, 5G będzie miał ogromny wpływ na popularyzację wideo. Sieć umożliwi użytkownikom przesyłanie dużych i wysokiej jakości filmów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a to z kolei doprowadzi do zwiększenia oglądalności wideo na urządzeniach mobilnych. Czas spędzony na oglądaniu wideo osiągnie z pewnością nowy poziom.

Dane

Odbiorcy coraz częściej używają asystentów głosowych do wszelkiego rodzaju zapytań, do tworzenia list i planowania swoich działań. – tłumaczy Jan Domański. Sprzedaż inteligentnych głośników rosła przez cały ubiegły rok. Dzięki 5G będzie można zabrać swojego wirtualnego asystenta w dowolne miejsce. Reklama mobilna będzie więc musiała przygotować się i zorientować na rozmowy głosowe. Reklamodawcy powinni więc badać formaty i sposoby korzystania z reklamy opartej na głosie, aby nie pozostać w tyle.

Rozszerzona rzeczywistość

Aby stworzyć płynne, wciągające wrażenia, wymagana jest sieć o dużej pojemności systemu, mniejszym opóźnieniu i większej spójności. — tłumaczy Jan Domański. 5G ma rozwiązać wszystkie te problemy. Zwłaszcza, że technologie nadążają za rozwojem interaktywnych możliwości. Dziś np. urządzenia mobilne nowej generacji mogą działać także jako projektor, a tablica rozdzielcza samochodu może służyć do reklamowania pobliskiej, ulubionej kawiarni. Otworzy to mnóstwo możliwości reklamowych, gdy już szybkość sieci mobilnych będzie odpowiednia — stwierdza.

Pomyśl już teraz o 5G

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 5G 85% konsumentów uważa, że 5G przyniesie korzyści dla rozwoju rozszerzonej rzeczywistości.

Przewidywania firmy Ericsson wskazują, że do roku 2024 liczba subskrypcji 5G ma osiągnąć 1,9 mld, w jej zasięgu 5G znajdzie się niemal połowa populacji naszego globu (45 procent), a sieci 5G odpowiedzialne będą za 35% ruchu mobilnego na świecie.Dziś 5G oczekuje już tylko na wdrożenia, więc należy się spodziewać że superszybka sieć jest kwestią kolejnych miesięcy. Co zmieni wprowadzenie tej technologii? Ma być ono przede wszystkim gwarancją niskich opóźnień w transmisji oraz zaowocować możliwością obsługi środowisk o największej, jak dotychczas, liczbie użytkowników.Z badania zrealizowanego przez Verizon Media pośród reklamodawców oraz konsumentów wynika, że aż 85% tych ostatnich jest przekonanych o korzyściach, jakie 5G przyniesie rozwojowi rozszerzonej rzeczywistości . 54% badanych z niecierpliwością oczekuje z kolei spójnej i lepszej jakości transmisji wideo. Niemal połowa reklamodawców czeka natomiast na możliwość wykorzystania nowych lub dodatkowych formatów kreatywnych.Godną uwagi siłą napędową rosnącego popytu będzie rosnąca z roku na roku rola materiałów wideo w kreacjach reklamowych. Potwierdzają to dane zaczerpnięte z Cisco Visual Networking Index, do 2022 to właśnie ten format ma stanowić około 82% globalnego ruchu w sieci. Dodatkowo mobilne wideo jest, według eMarketera głównym czynnikiem wzrostu przychodów z reklam marketingu cyfrowego.Wideo to nie jedyny obszar, w którym czekają nas zmiany. Wraz z 5G może także ewolucje przejść dziedzina analizy danych. Jeśli 5G może łączyć regularnie używane urządzenia, wygeneruje to dla marketerów niespotykaną dotychczas ilość danych. A jak wiadomo lepszy dostęp do danych wysokiej jakości wspomóc może lepsze zrozumienie potrzeb klienta i to w czasie rzeczywistym. Szybsza wymiana i wyszukiwanie danych umożliwi bardziej złożone i spersonalizowane reklamy. Dogłębna, szczegółowa, hiper-ukierunkowana i zaawansowana reklama oparta na lokalizacji pomoże w tworzeniu spersonalizowanych reklam przyciągających klientów we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Na przykład, gdy inteligentna lodówka zgłasza, że gotowy do spożycia posiłek klienta jest niedostępny, reklamodawcy mogą wykorzystać te informacje, aby promować (i zamawiać) posiłek, który dotrze do niego w samą porę na obiad.Jak już zostało wspomniane jedną z głównych nadziei konsumentów związanych z pojawieniem się sieci 5G jest rozwój rozszerzonej rzeczywistości. Powoli staje się ona podstawą działań mobilnych. Jednak w pełnej adaptacji AR na marketingowym rynku, oprócz ograniczonych budżetów, przeszkadza właśnie szybkość łączy.5G dopiero ma nadejść, dlatego wpływ nowej sieci na reklamę w 2019 roku będzie z pewnością wciąż minimalny. Jednak marketerzy, reklamodawcy i wydawcy muszą rozpocząć przygotowania do ogromnych zmian, które nastąpią. O czym warto pamiętać, żeby być gotowym, gdy sieć 5G będzie powszechnie dostępna?Po pierwsze należy przygotować odpowiednie zasoby, takie jak kapitał, infrastrukturę wewnętrzną czy też pasujące do nowych możliwości technologicznych kreacje. Warto także nawiązać współpracę z dostarczycielem sieci 5G. Już teraz należy zacząć tworzyć atrakcyjne treści dla interaktywnych platform i urządzeń AR, które mogą być wyświetlane na wielu kanałach. Wszystko po to, aby być w pełni gotowym na rewolucję, która z pewnością nadejdzie szybciej niż nam się wydaje.