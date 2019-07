Najcenniejsze marki luksusowe 2019. LV i kto jeszcze?

Wartość marek luksusowych znowu rośnie. W minionym roku udało jej się zyskać aż 38 mld USD (+29%) i tym samym osiągnąć poziom 171,3 mld USD. To największy wzrost pośród wszystkich kategorii ujętych w najnowszym rankingu najcenniejszych marek świata BrandZ. Na jego szczycie, niezmiennie zresztą, plasuje się marka Louis Vuitton, której udało się podwyższyć swoją wartość o kolejne 15%, do 47,2 mld USD. To zwycięstwo nie jest jednak zaskoczeniem, LV już od lat uchodzi za mistrza w kreowaniu działań, które pozwalają zachować klarowną tożsamość marki oraz równowagę między tradycją a nowoczesnością.

„Liczba osób, które są w stanie kupować produkty luksusowe jest nadal ograniczona, natomiast media społecznościowe poszerzają możliwość docenienia marek luksusowych, ponieważ marki te wzmacniają i doskonalą swoją obecność w tych mediach, a ponadto wprowadzają innowacyjne sklepy w świecie realnym. Marki luksusowe są liderami, jeśli chodzi o dostarczanie konsumentom wyjątkowych doświadczeń, zarówno online, jak i offline. Jednak pomimo imponującego wzrostu kategorii, wyniki rankingu BrandZ można interpretować jako ostrzeżenie, że poleganie wyłącznie na samym dziedzictwie marki w celu utrzymania sukcesu nie jest rozsądną strategią. Marki luksusowe muszą odpowiadać na zmieniające się potrzeby młodszej grupy konsumentów i angażować się w kontakt z tymi konsumentami w sposób, który będzie dla nich znaczący. Obsesja branży na spoglądaniu wstecz to tykająca bomba zegarowa. Marki muszą teraz przełożyć swój kapitał i dziedzictwo wypracowane na przestrzeni lat na świetne strategie marketingowe, które będą skierowane do kolejnego pokolenia młodszych konsumentów”.

„Marki luksusowe, które ignorują kwestie CSR, robią to na własne ryzyko. Obserwujemy, że coraz więcej marek luksusowych zajmuje stanowisko w ważnych sprawach. Pozytywna aktywność marki pomaga jej zademonstrować jasny cel i autentyczność. Dla niektórych klientów skojarzenie marki z konkretnym dążeniem politycznym lub społecznym sprawia, że zakup czegoś luksusowego dla siebie staje się bardziej dopuszczalny”.

Tak duży wzrost marki luksusowe odnotowały na skutek pewnego przesunięcia, jakie zaszło pomiędzy ich ekskluzywnością a dostępnością, co ma związek z ich rosnącą popularnością w dwóch grupach odbiorców. Starsza, bardziej konserwatywna grupa konsumentów chce poczuć więź z coraz bardziej młodzieńczym i włączającym duchem luksusu. Młodsi konsumenci aspirują z kolei do niego, nawet jeżeli stać ich na zakup drobiazgu.W tegorocznym TOP 10 zestawienia najcenniejszych marek luksusowych BrandZ dominuje Francja - znad Sekwany pochodzi aż sześć marek ujętych w pierwszej dziesiątce. Na podium plasują się aż trzy z nich:(nr 2, wartość: 37,0 mld USD) i(nr 3, wartość: 31,0 mld USD).Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu, to palma pierwszeństwa należy tu do Diora (nr 8), którego wartość wzrosła o 29% do poziomu 4,66 mld USD. Do dobrych wyników tej marki przyczyniły się szczególnie wyniki w Chinach i USA, a Dior kontynuował niezwykłe sukcesy swojej oferty kosmetyków i perfum na całym świecie.Elspeth Cheung, dyrektor ds. Global BrandZ Valuations w firmie Kantar, skomentowała te wyniki następująco:Pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach chińscy konsumenci nadal są motorem wzrostu kategorii. Kilka marek, w tym, osiągnęło wzrost dzięki skutecznemu odwołaniu się do młodszych pokoleń chińskich konsumentów poprzez platformy społecznościowe, takie jak WeChat i Instagram.Marka„uaktualniła” swoje dziedzictwo, wchodząc do segmentu produktów turystycznych, natomiast inne ekskluzywne marki, jak np.(nr 2, wartość: 37,0 mld USD) i(nr 6, wartość: 6,0 mld USD) zachowały spójność z wypracowanym dziedzictwem. Chanel utrzymał swoją markę w segmencie usług kosmetycznych – marka ta powstała ponad 30 lat temu z inicjatywy niedawno zmarłego Karla Lagerfelda, który nadał jej takie cechy jak atrakcyjność, kreatywność i innowacyjność.Po objęciu stanowiska prezesa przez Marco Bizzarriego, a stanowiska dyrektora kreatywnego przez Alessandro Michelego Gucci (nr 4, wartość: 25,3 mld USD i najcenniejsza marka włoska w naszym globalnym rankingu od siedmiu lat) zmieniła i ożywiła się dzięki nowej fali rozwiązań kreatywnych, wraz ze zwiększonym naciskiem na handel elektroniczny i strategie komunikacji w mediach cyfrowych. Dzięki odważnym projektom i nieco krzykliwemu stylowi, który czerpie inspirację z dziedzictwa marki, innowacyjne podejście Gucci przyciągnęło do marki nowych fanów mody i młodszych konsumentów, co przełożyło się na zwiększoną sprzedaż i dalszy rozwój marki.Rośnie poczucie ważnej roli wpływu działalności przemysłowej na środowisko, stąd też większość sektorów – w tym sektor dóbr luksusowych – jest w pełni świadoma, że nie może dłużej ignorować zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).Elspeth Cheung zauważa:Najważniejsze trendy wynikające z tegorocznego badania BrandZ Global Top 100: