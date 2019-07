Gdzie najszybszy internet mobilny w VI 2019?

Który operator oferował nam ostatnio najszybszy Internet mobilny? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w czerwcowym rankingu Ooperatorów Komórkowych RFBenchmark. Zestawienie przedstawia wyniki pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark. Jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych LTE, to w tej kategorii liderem okazał się T-Mobile. Najszybsza wysyłka danych LTE była z kolei domeną Plusa.

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Najnowszą analizę portalu RFBenchmark.pl sporządzono w oparciu o 100383 pomiary dokonane przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark w czerwcu 2019. Mamy zatem rekord - po raz pierwszy w historii badania liczba testów przekroczyła 100 tysięcy. Większość z nich (86,07%) dotyczyła technologii 4G. Co siódmy z testów (13,83%) dotyczył usług 3G, a pozostałe (0,1% całości) sprawdzało osiągi odchodzącej do lamusa technologii 2G.Celem badań - tradycyjnie już było określenie szybkości i jakości internetu mobilnego . Oto czego dowiodły.T-Mobile utrzymał pozycję lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Operatorowi udało się to dzięki osiągnięciu wyniku 26,67 Mb/s. Warto zauważyć, że poprawił on swój poprzedni wynik. Na drugiej pozycji znalazł się Orange z niewiele gorszym wynikiem 26,44 Mb/s. Play nieznacznie oddalił się od pierwszych dwóch miejsc w tabeli, ponieważ czerwiec przyniósł temu operatorowi wynik 25,05 Mb/s. Listę po raz kolejny zamknął Plus (21,48 Mb/s).Po dziesięciu miesiącach nastąpiła zmiana lidera w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Orange oddał tytuł Plusowi, który z trzeciego, awansował na pierwsze miejsce. Wszystko dzięki osiągnięciu w czerwcowych pomiarach wyniku 12,37 Mb/s. Dotychczasowy lider uzyskał wynik niewiele słabszy i po raz drugi w tym miesiącu przegrał rywalizacji o ułamki. Potwierdza to zbliżony do Plusa wynik 12,22 Mb/s. W dalszej części tabeli nastąpiły kolejne zmiany. T-Mobile z czwartego miejsca awansował na trzecie, dzięki rezultatowi 11,78 Mb/s. Najsłabiej tym razem wypadł Play, który zamknął notowanie wynikiem 11,56 Mb/s.Czołowa pozycja w kategorii najniższej wartości ping należała do Orange, które poprawiło swój wynik i może pochwalić się wynikiem 35,31 ms. Pomarańczowemu Operatorowi nieodłącznie towarzyszy T-Mobile, który osiągnął wynik 38,23 ms. Po raz kolejny na trzeciej pozycji uplasował się Play (40,7 ms), a czwartym operatorem w Polsce pod tym względem był Plus (43,99 ms).