Programiści jak pracownicy fizyczni. Jakich kompetencji szukają firmy?

O rosnących deficytach kadrowych mówi się w naszym kraju nie od dziś. Istnienie problemu potwierdza również najnowsze badanie zrealizowane na zlecenie OTTO Work Force, z którego wynika, że brak rąk do pracy to istotna bolączka wielu pracodawców. Na rynku pracy brakuje informatyków i programistów, ale w cenie są również handlowcy i pracownicy fizyczni. Znalezienie pracowników największych kłopotów przysparza dużym firmom. Dla zatrudniających liczą się dziś przede wszystkim kompetencje analityczne, cyfrowe oraz znajomość języków obcych.

Polski pracownik mało kompetentny?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Teresa Kupczyk Kompetencje, jakich brakuje współczesnym pracownikom w opinii przedstawicieli przedsiębiorstw Poziom dopasowania do potrzeb przedsiębiorstwa oceniano w skali 1-5, gdzie 1 – poziom tych kompetencji, z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa jest całkowicie nieodpowiedni, 5 – oznacza, że osoby mają dokładnie takie kompetencje jakich przedsiębiorstwo potrzebuje. (N=336) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Sprzedawca, pracownik fizyczny i programista zawsze znajdą pracę

Multisport i opieka medyczna to już standard. Czym kusi pracodawca?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Teresa Kupczyk Jakie działania podejmą firmy, by poradzić sobie z brakiem pracowników o określonych kompetencjach Zakres działania określono w skali 1-5: (1 – nie planujemy takiego działania, 5 – planujemy bardzo duży zakres tego działania) (N=336). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W czasach dynamicznie rozwijającego się rynku pracy coraz więcej benefitów staje się standardem. Jeżeli benefity mają być jednym z czynników, który decyduje o wyborze miejsca zatrudnienia, konieczne wydaje się poszukiwanie nowych rozwiązań, dopasowanych do zindywidualizowanych oczekiwań pracowników – komentuje Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force.

Problem braków kadrowych badani pracodawcy ocenili na 3,16, gdzie 1 oznaczało „nie mamy problemów”, a 5 - „mamy bardzo duże problemy”. Trudności w tym zakresie w największym stopniu doskwierają dużym firmom (3,13), a dalszej kolejności średnim (3,03) i małym (2,69). Sporym kłopotem dla pracodawców jest niedopasowanie poziomu kompetencji do potrzeb przedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie na określone kompetencje napędzają dziś w głównej mierze gospodarka cyfrowa oraz Przemysł 4.0. Badani przedstawiciele firm wskazali m.in., że ich podwładnym największych trudności przysparza ukierunkowanie się na cele biznesowe oraz odnalezienie się w wielokulturowym środowisku. Brak im jest również kompetencji analitycznych, językowych, specjalistycznych, cyfrowych, umiejętności rozwiązywania problemów, pracy w grupie/w zespołach projektowych. Luka w zakresie kompetencji analitycznych i cyfrowych wydaje się być szczególnie niepokojąca – praca z najnowszymi technologiami, dużą ilością danych będących fundamentem czwartej rewolucji przemysłowej, to coraz częściej nieodłączny element niemal każdej profesji.Nowe technologie zmieniają rynek pracy na nieznaną dotąd skalę. Rośnie popularność rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym obszarze. Jednocześnie wraz z konkurencyjnością zagranicznych rynków pracy stale wzrasta popyt na pracowników fizycznych. Według raportu OTTO Work Force przedsiębiorcom coraz trudniej jest znaleźć podwładnych, posiadających zaawansowane kompetencje cyfrowe – programistów, analityków, inżynierów, wykładowców specjalizujących się w technologiach IT. Ze względu na otwarcie granic i lepsze zarobki u naszych sąsiadów zatrudniający narzekają także na niedobór pracowników fizycznych, w szczególności – hydraulików, elektryków i montażystów. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem, pracodawcy najczęściej poszukują: handlowców, pracowników fizycznych, informatyków ze znajomością języka programowania Java oraz analityków Big Data.Zmieniający się rynek pracy z jednej strony wymusza na pracownikach stałe podnoszenie kompetencji, z drugiej daje pole do popisu polskiemu pracodawcy, który nierzadko musi zabiegać o personel z określonymi kompetencjami. Wysokie zarobki i cykliczne premie już nie wystarczają, by zachęcić do zatrudnienia w danej firmie. Przedsiębiorcy starają się znaleźć inne formy pozyskania wartościowego pracownika. Najczęściej oferują pracownikom dodatkowe programy rozwojowe/ścieżki kariery, przeprowadzają szkolenia w zakresie brakujących kompetencji, a także proponują dodatkowe benefity.Pracownicy są przyzwyczajeni do otrzymywania kart sportowych i dodatkowej opieki medycznej – ofeuje je już prawie połowa polskich firm (49 %). Równie powszechne są dodatkowe ubezpieczenie grupowe, które wprowadza co drugie przedsiębiorstwo (46 %).