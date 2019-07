Wakacje 2019: jaka recepta na udany urlop?

Nadeszło długo oczekiwane przez wszystkich lato. Sezon w pełni. Serwis Prezentmarzeń postanowił sprawdzić, jak spędzamy wakacje. Z badania „Zwyczaje urlopowe Polaków” wynika, że coraz bardziej liczy się dla nas atrakcyjność wypoczynku oraz zapewnienie sobie kompletnego odcięcia od obowiązków, które towarzyszą nam na co dzień. Ponad połowa badanych wskazuje, że gwarancją udanego relaksu jest towarzystwo, 27% wskazuje na jakość wypoczynku, a 15% za kluczowy uznaje wybór miejsca.

Polacy starają się spędzać czas wolny coraz aktywniej, a sport szczególnie ten z zastrzykiem adrenaliny jest dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwala na szybką dawkę pozytywnej energii. Zarabiamy lepiej i chętniej inwestujemy w atrakcyjny wypoczynek, dlatego rośnie wśród Polaków zainteresowanie niestandardowymi i ciekawymi aktywnościami jak np. Flyboard, lot w tunelu aerodynamicznym czy jazda off road. Nawet jeśli spędzamy letni wypoczynek w kraju, to szukamy w miejscu pobytu ciekawych i oryginalnych rozrywek. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.



Polacy, którzy decydują się na spędzenie wakacji w Polsce , najczęściej wybierają się nad morze (38%), na kolejnych miejscach pod względem popularności plasują się jeziora i rzeki (27%) oraz góry (15%). 12% badanych nie opuszcza miejsca swojego zamieszkania, a 8% stawia na wycieczkę objazdową po kraju.Jak dowodzi badanie „Zwyczaje urlopowe Polaków”, tegoroczne wakacje wyłącznie w Polsce spędzi 47% z nas. 13% planuje wypoczynek zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a co trzeci zamierza wyjechać wyłącznie za granicę. W tej ostatniej grupie dominować będą podróże po Europie (82%), pozostali udadzą się na zwiedzenie innych kontynentów. Żadnych planów odnośnie tegorocznych wakacji nie formułuje jedynie 6% ankietowanych.Wypoczynek jest jednym z kluczowych elementów przyczyniających się do efektywnej pracy w ciągu roku, dlatego aż 76% Polaków chce zapomnieć podczas urlopu o obowiązkach zawodowych. Niestety 16% nie potrafi odciąć się od pracy i wciąż sprawdza służbowe maile oraz odpowiada na telefony z pracy. Spośród 1053 respondentów 8% przyznaje, że zabiera ze sobą na wypoczynek laptopa i pracuje czasami zdalnie.Na urlopie najważniejsza dla 45% Polaków zapytanych przez serwis Prezentmarzeń jest możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków oraz regeneracja fizyczna i psychiczna. Według 14% istotne jest aktywne spędzanie czasu. Dla 6% liczy się na urlopie wspólnie spędzony czas z rodziną, dla 5% rozwijanie pasji i próbowanie nowych rozrywek.Największą wagę Polacy przywiązują do atrakcyjności turystycznej wybranego na letni wypoczynek miejsca – jak deklaruje 46% respondentów. Dla 20% liczy się przede wszystkim spokój i cisza, z kolei 17% stawia na ciekawe rozrywki w miejscu pobytu. Czas na urlopie 38% respondentów spędza pasywnie, leniuchując czy leżąc na plaży. Jak pokazują wyniki badania co trzeci Polak korzysta z lokalnych rozrywek, a 20% próbuje nowych aktywności.Największym zainteresowaniem cieszą się rozrywki plenerowe np. parki linowe, parki rozrywki, które chętnie odwiedza podczas lata aż 43% Polaków, lubiących aktywnie spędzać wypoczynek. Dla 38% preferowaną formą rozrywki są sporty wodne np. kajaki, skutery, windsurfing, przejażdżki łodziami motorowodnymi czy rejsy żaglówkami. Według 14% lato jest idealne na spróbowanie sił za kierownicą gokartów, quadów i jazdy off road. Tylko 5% śmiałków decyduje się podczas wakacyjnego urlopu na sporty powietrzne, skacząc na bungee, oddając skoki ze spadochronem czy podziwiając świat z paralotni.Lato sprzyja aktywności, podczas wypoczynku jest bardziej otwarci na nowe atrakcje i chętniej korzystamy także ze sportów ekstremalnych. Jak wynika z deklaracji respondentów badania „Zwyczaje urlopowe Polaków” aż 56% respondentów podczas urlopu jest zdecydowana spróbować nowego sportu lub rozrywki, a 26% twierdzi, że warto podjąć taką próbę.Atrakcyjne rozrywki to ważny element udanego urlopu, ale najważniejsze dla 52% Polaków jest towarzystwo, w jakim go spędzamy oraz jakość wypoczynku – jak twierdzi 27% respondentów badania. Istotne znaczenie ma oczywiście również budżet, którego największą część przeznaczamy na zakwaterowanie – 47% odpowiedzi, na rozrywki – 24% odpowiedzi oraz na jedzenie – 19% odpowiedzi.