Omni zakupy. W sieci i stacjonarnie

Przed nami wyniki najnowszej, drugiej już, odsłony badania raportu Izby Gospodarki Elektronicznej poświęconego omnicommerce, czyli zakupom wielokanałowym. Do jakich wniosków prowadzi? Okazuje się m.in., że Polacy coraz chętniej korzystają z wielu kanałów, deklarując jednocześnie mniejszą liczbę preferowanych miejsc zakupowych. Sklepy stacjonarne, jako ulubione, wskazuje obecnie zaledwie 22% badanych, co w porównaniu z minionym rokiem oznacza spadek o 10 p.p. 11% preferuje platformy zakupowe, 10%, e-sklepy, 7% - shopping przez media społecznościowe, a 40% ankietowanych nie ma ulubionego miejsca na zakupy.

"Z tegorocznego badania i raportu wynika, że w sieci kupuje 57% internautów. To wzrost względem poprzedniego roku o 5 punktów. Tym samym osiągnęliśmy średnią europejską. W całej Europie aktualnie jest 57% e-konsumentów. Badanie też potwierdza kolejny europejski trend, że Polacy są konsumentami wielokanałowymi” - Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Lęk przed płatnością nie jest już hamulcem e-commerce

"Wyniki badania „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2019” odzwierciedlają zachowania użytkowników serwisu Przelewy24, którzy coraz chętniej, częściej i odważniej sięgają po najnowsze metody płatności, w tym oparte o ideę jednego kliknięcia. Polscy konsumenci są otwarci na nowości technologiczne w obszarze e-commerce, więc wdrożenie nowoczesnych usług automatyzujących i usprawniających realizację transakcji to must-have każdego serwisu internetowego. Rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie i wymagania klientów - także w zakresie szybkich i wygodnych płatności - stale rosną". - mówi Jacek Kinecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Przelewy24.

“W stosunku do wyników ubiegłorocznej edycji badania najbardziej widoczny jest spadek liczby transakcji realizowanych w sklepach stacjonarnych za pomocą gotówki – wynosi on aż 20 pkt. proc. Tak duża zmiana może wskazywać na to, że podejmowane przez branżę płatniczą działania na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce przynoszą efekty. Polska jest pierwszym krajem na świecie ze 100% akceptacją dla transakcji zbliżeniowych wszędzie tam, gdzie przyjmowane są płatności Visa. Dzięki temu konsumenci mogą korzystać z szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności zbliżeniowych kartą nawet za najmniejsze zakupy. Co więcej, w tych samych miejscach mogą zapłacić mobilnie, wykorzystując na przykład swój smartfon lub inteligentny zegarek. Płatności mobilne są nie tylko wygodne (nie musimy mieć przy sobie portfela) ale zwiększają również bezpieczeństwo danych karty. Zastępowane są one bowiem losowo wygenerowanym tokenem wykorzystywanym w trakcie procesowania transakcji”. - Katarzyna Zubrzycka – Head of Merchant Sales & Acquirer, Visa

Preferencje zakupowe cyfrowych konsumentów

Raport został opracowany na bazie badania zrealizowanego przez Mobile Institute. Partnerstwo merytoryczne nad projektem objęły Visa oraz Przelewy24.Identycznie, jak miało to miejsce przed rokiem, najchętniej wybieraną przez Polaków formą płatności za zakupy w sieci są szybkie przelewy. Na drugiej pozycji uplasował się cieszący się coraz większą popularnością BLIK, Ostatnie miejsce na podium przypadło w udziale standardowym płatnościom kartą. Wiele wskazuje na to, że internauci przekonują się do danego sposobu regulowania należności i głównie z niego korzystają. W sklepach stacjonarnych ciągle króluje gotówka (47%), ale jej popularność względem minionego roku spadła aż o 20 p.p. Kolejne są karty płatnicze (29%) i płatności zbliżeniowe (26%). Z płatności w rodzaju Apple Pay czy Google Pay korzysta co 10. badany. Tylko dla 29% badanych płatność gotówką jest najbardziej dogodną formą płatności.W sieci kupuje 57% internautów, z czego co 4 częściej niż 5 razy w miesiącu. Przeważnie wybierają oni sklepy internetowe (46%) oraz platformy zakupowe (36%). Najpopularniejszymi e-kategoriami wśród cyfrowych konsumentów są moda, elektronika i wyposażenie domu. Ponadto, 54% internautów kupuje te same marki w wielu kanałach, np. sklepie stacjonarnym, sklepie internetowym czy sklepie mobilnym. Jest to wyższy wynik niż rok temu (43%).Dla więcej niż 70% internautów ważne jest, aby mogli kupować markę w różnych miejscach.