Wakacje 2019, czyli opustoszały Śląsk i Warszawa

Wakacje 2019 stały się faktem. Jak Polacy zamierzają spędzić ten czas? Z danych serwisu Wakacje.pl wynika, że najczęściej udamy się do Grecji lub Turcji. Na urlop zabierzemy rodzinę, relaksować będziemy się w czterogwiazdkowym hotelu, wydając przeciętnie 2,7 tys. złotych na osobę.

Grecja broni tronu, lubiana Bułgaria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 10 najpopularniejszych kierunków Trzecie miejsce na podium zachowuje Bułgaria, która mocno zyskała na popularności w tygodniach poprzedzających start sezonu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Więcej rodzin i singli

Ślązak i warszawiak jadą najchętniej

Polacy udali się na wakacje i należy się spodziewać, że wzmożony ruch na polskich lotniskach potrwa aż do pierwszych tygodni jesieni. Gdzie udamy się na urlop? Jakie hotele wybierzemy? Ile na to przeznaczymy. Odpowiedzi na te pytania dostarcza analiza Wakacje.pl.Jeżeli chodzi o ulubione destynacje wakacyjne Polaków, to pozycji lidera ciągle broni Grecja. I to pomimo prognoz ekspertów, którzy przewidywali, że w tym sezonie triumfować będzie Turcja. Tymczasem w pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków status quo* został utrzymany. Tak jednak czy inaczej, można śmiało zakładać, że grecko-turecka gra o tron zdominuje rynek. Jeden z tych krajów na wakacje 2019 wybrała niemal połowa (45 proc.) turystów.Co ciekawe, w tym roku więcej wydajemy za wakacji w Turcji - średni koszt rezerwacji dla tego kierunku wynosi średnio 8087 złotych (2739 na osobę) i jest wyższy w porównaniu z przeciętną wartością 7547 zł (2697 na os.) dla Grecji. Może to wynikać z faktu, że szukając w tym roku wysokiego standardu, Polacy częściej decydowali się przeznaczyć podobną kwotę (ok. 2,7 tys. zł/os.) na pobyt w Turcji, gdzie za podobną stawkę można spędzić tydzień nawet w hotelu pięciogwiazdkowym, podczas gdy w Grecji w tej cenie dostępne są raczej obiekty z czterema gwiazdkami.Trzecie miejsce na podium zachowuje Bułgaria, która mocno zyskała na popularności w tygodniach poprzedzających start sezonu. Lubiane przez wiele pokoleń polskich turystów państwo nad Morzem Czarnym kusi przede wszystkim pięknymi piaszczystymi plażami i niskimi cenami – średni koszt rezerwacji wynosi tu 5390 złotych (1929/os.). Wśród czołowych 10 kierunków „tańsza” jest tylko Chorwacja, na którą wydajemy przeciętnie 4619 zł (1668/os.), jednak w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że na wybrzeża Adriatyku polscy turyści dojeżdżają zwykle własnym autem.Warto pamiętać, że powyższe wartości dotyczą wyjazdów kupionych przed startem sezonu. W trakcie lata z pewnością dużym zainteresowaniem cieszyć się będą oferty Last Minute, choć będzie ich mniej niż w ubiegłym sezonie. Mimo to w ostatnich tygodniach czerwca można „upolować” tygodniowy pobyt (hotel 3-gwiazdkowy, z przelotami i dwoma posiłkami dziennie) w Grecji za 1800 zł, w Turcji za 1300 zł, w Egipcie za 1650 zł, Bułgarii za 1200 zł, a w Hiszpanii za 1750 zł.W klasyfikacji najpopularniejszych regionów wakacyjnych zdecydowanie zwycięża Riwiera Turecka, z kurortami takimi jak Alanya, Antalya czy Side. Na podium uplasowały się jeszcze bułgarski Słoneczny Brzeg i grecka Kreta.W porównaniu z zeszłym rokiem, wakacje już zarezerwowało więcej rodzin. O ile poprzedniego lata do czerwca wakacje bardzo licznie rezerwowały pary, w tym roku już widać dynamiczny wzrost zainteresowania wyjazdami wśród rodzin z dziećmi. Znacząco wzrósł też udział urlopowiczów podróżujących w pojedynkę – z zaledwie 2,8 proc. do 10,5 proc. Ta sytuacja będzie się dynamicznie zmieniać w najbliższych miesiącach, bo wakacje szkolne dopiero się zaczęły, podobnie jak wyprzedaże w biurach podróży.Wypoczywać będziemy przede wszystkim w hotelach 4-gwiazdkowych – wakacje w obiektach tej kategorii wybrało 43,9 proc. rezerwujących. Bardzo podobne udziały w rezerwacjach mają hotele z trzema i pięcioma gwiazdkami przy nazwie.W kwestii wyżywienia stawiamy na pełen komfort. Opcję All Inclusive, czyli wszystko w cenie, wybrało aż 78,2 proc. rezerwujących. Pakiet HB (Half-Board), czyli śniadanie i obiadokolacja, wykupiło 13,5 proc. urlopowiczów.Wśród kupujących wyjazdy na portalu Wakacje.pl dominują mieszkańcy województw śląskiego (16,5 procent) i mazowieckiego (16,1 proc.). Na podium jest jeszcze woj. dolnośląskie (9,5 proc.), a czołową piątkę uzupełniają małopolskie (9 proc.) i pomorskie (8,1 proc.).Co interesujące, turyści z Górnego Śląska podróżują też… najtaniej, o ile weźmiemy pod uwagę średnią wartość całej rezerwacji (6667 zł). Pod tym względem najwięcej wydają podróżni z województw mazowieckiego (śr. 7656 zł) i warmińsko-mazurskiego (śr. 7484 zł). Nieco inne światło rzuca na tę kwestię statystyka średniego kosztu rezerwacji per capita, czyli w przeliczeniu na jednego uczestnika wyjazdu. Według tych obserwacji najdrożej podróżują mieszkańcy województwa lubuskiego (śr. 3142 zł/os.), wielkopolskiego (2911 zł/os.) i mazowieckiego (2835 zł/os.), najtaniej zaś – świętokrzyskiego (2452/os.).W 13 z 16 województw najczęściej wybieranym kierunkiem była Grecja. W pozostałych trzech (lubuskie, opolskie i zachodniopomorskie) najpopularniejsza była Turcja.