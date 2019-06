Grecja vs. Turcja, czyli wakacje 2019 z grą o tron

Przez ostatnie lata na faworytkę wakacyjnych destynacji wybieranych przez Polaków wyrosła Grecja. Dziś jednak ma silną konkurencję ze strony Turcji. Statystyki sprzedażowe serwisu Wakacje.pl dowodzą, że te kraje odwiedzi w tym roku około 40 proc. polskich turystów, a zainteresowanie nim prezentuje się podobnie.

Gdzie na wakacje 2019?

W Turcji Polak wie, czego chce

- Turysta z Polski jest przez nas postrzegany jako klient wymagający. Polacy w wyborze wycieczek w ostatnich latach nie kierują się wyłącznie ceną – mówi Volkan Akgül, Radca ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Warszawie. - Wybierają oferty All Inclusive, a także hotele o wyższym standardzie. Ponadto nie ograniczają swojej aktywności wyłącznie do odpoczynku na plaży. Chcą zwiedzać i poznawać inne kultury. Chętnie uczestniczą w wycieczkach, spędzają czas poza hotelem. Turcja planuje zainteresować polskich turystów nowymi kierunkami, ma pomysł „na każdego turystę”. Turcja dla aktywnych to nurkowanie, wspinaczka, paralotniarstwo, trasy trekkingowe, czy rowerowe. To także raj dla wielbicieli historii i zabytków.

- Na gości, którzy cenią sobie spokój, intymność, komfort i kameralny nastrój, w wielu kurortach (np. Belek) czeka oferta hoteli butikowych (niewielkich, niezwykle luksusowych obiektów o ograniczonej liczbie pokoi – przyp. red.). Są one alternatywą dla wielkich sieci hotelowych i oferują wypoczynek w wyjątkowej atmosferze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polskie lotniska z połączeniami do Grecji i Turcji Do największego portu Riwiery Tureckiej w Antalyi, kursować będą samoloty z aż 10 polskich portów. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W Grecji kochamy „siga-siga”

- Grecja od lat wygrywa gusta polskich turystów, a składa się na to kilka powodów – komentuje Adam Górczewski, rzecznik prasowy biura podróży Grecos. - Przede wszystkim siga-siga, czyli grecki styl życia – bez pośpiechu, z wolna. W takim rytmie łatwiej cieszyć się pogodą i plażami. W słonecznej Grecji z roku na rok przybywa miejsc oznaczonych Błękitną Flagą, czyli międzynarodowym oznaczeniem dla miejsc, w których panują najlepsze warunki do morskich kąpieli. Wśród nowości czekających tego lata w Grecji są licznie powstające aquaparki i place wodnych zabaw przy hotelowych basenach.

- Polacy zachwycają się też grecką kuchnią – dodaje Górczewski. - Wrażenie robi grecka gościnność i łatwość z jaką, mimo różnicy językowej, nawiązuje się kontakty z Grekami chętnie opowiadającymi o swoim kraju. Nie bez znaczenia są też efekty obecności Grecji w Unii Europejskiej - niskie koszty roamingu i możliwość podróżowania bez paszportu, co ułatwia spontaniczne decyzje o wyjeździe. Obraz dopełnia niedościgniona lista śladów starożytności i odwołań do mitologii w każdym zakątku kraju.

Wspólnym mianownikiem Grecji i Turcji są niewątpliwie piękne plaże, dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, cały wachlarz miejsc wartych zwiedzania oraz bliskość geograficzna - od krain wiecznego wręcz słońca dzieli nas trzygodzinna podróż samolotem . Oba te kraje gwarantują nam też smaczne kulinaria, gościnność gospodarzy oraz wszechobecną swobodę i radość życia, które w skuteczny sposób są w stanie przełamywać bariery językowe.Jeżeli chodzi o ceny, to Turcja okazuje się nieco bardziej łaskawa dla naszych budżetów. I tak np. tygodniowy wypad z pobytem w pięciogwiazdkowym hotelu, przelotem w obie strony oraz wyżywieniem All Inclusive , w samym szczycie wakacji można wykupić za mniej niż 2,5 tys. złotych/osobę. W Grecji za nieznacznie wyższą cenę możemy liczyć na podobny pakiet, tyle że w hotelu z czterema gwiazdkami przy nazwie. Ceny spadają we wrześniu, nawet o ok. 500 złotych od osoby.Gwarantowana słoneczna pogoda to wspólny, grecko-turecki skarb przez całe lato. Dni deszczowych praktycznie nie ma, a wysoka temperatura Morza Śródziemnego zachęca do kąpieli. We wrześniu temperatura zarówno w Grecji, jak i Turcji nieco spada, jednak warunki do błogiego wypoczynku na plaży nadal są wprost idealne. Na greckich wyspach możemy liczyć wtedy na orzeźwiający powiew wiatru od morza.Co istotne z praktycznego punktu widzenia, do większości najpopularniejszych destynacji Grecji i Turcji w sezonie letnim dolecimy bezpośrednio liniami czarterowymi z wielu polskich lotnisk regionalnych. Przykładowo, do największego portu Riwiery Tureckiej w Antalyi, kursować będą samoloty z aż 10 polskich portów. Na Kretę dotrzemy z 9 polskich miast, z kolei na Zakynthos – z 8. Również na mniejsze greckie wyspy docierać będą czartery z Polski – warto więc sprawdzić plan turnusów w wyszukiwarce portalu Wakacje.pl.Dla Turcji minione lata były okresem szybkiej odbudowy po przejściowym wyhamowaniu ruchu turystycznego sprzed kilku lat. Kolos szybko wstał na nogi i dziś szykuje się, by zaatakować pozycję lidera. Już w minionym sezonie, według statystyk Wakacje.pl, na Riwierę Turecką i Wybrzeże Egejskie udało się o… 162 proc. więcej polskich turystów niż rok wcześniej.Jedną z najbardziej popularnych i wyjątkowych dla Turcji atrakcji jest możliwość przelotu balonem nad Kapadocją. Niektórzy miłośnicy uroków tego kraju przekonują wręcz, że nie wyobrażają sobie pobytu w Turcji bez tego punktu programu. W efekcie niebo bywa kolorowe od dużej liczby unoszących się w powietrzu kul z gondolami. Komu marzą się jeszcze mocniejsze wrażenia, może wybrać się na rafting, czyli spływy rwącymi tureckimi rzekami i strumieniami. Bardziej relaksującym doświadczeniem jest z kolei wizyta w hammamie, czyli tradycyjnej łaźni tureckiej, udostępnianej przez wiele hoteli.Jak podkreśla Volkan Akgül, baza hotelowa w Turcji odpowiada nawet najbardziej wymagającym klientom, a ze względu na dostępną cenę, każdy może skorzystać w Turcji z odrobiny luksusu.Grecję w 2018 roku odwiedziło ponad milion polskich turystów. Awansowaliśmy tym samym na piąte miejsce w zestawieniu krajów, z których do Grecji przylatuje najwięcej osób. Kraj olimpijskich bogów to aż 2,5 tysiąca wysp o różnym charakterze. O ile Kreta, Rodos czy Zakynthos to już znane wakacyjne klasyki, o tyle Lefkada, Skopelos, Naxos czy Evia to nowe hity, kuszące dziewiczą naturą i typowo greckim klimatem. A przecież 80 proc. powierzchni kraju to stały ląd, gdzie również czekają na turystów liczne atrakcje, jak choćby antyczne zabytki Attyki czy Meteory, potężne masywy skalne z zespołem prawosławnych klasztorów, znane choćby z finałowych scen jednego z filmów o przygodach Jamesa Bonda.Grecko-turecka gra o tron trwa więc w najlepsze, na szczęście bez użycia mieczy ognia czy smoków. Rywalizacja obu państw sprowadza się do czystej konkurencji rynkowej, na której korzystają goście z całego świata, w tym z Polski. Kto wygra bitwę o serce turysty znad Wisły?