Zwierzęta w pracy. Dobry czy zły pomysł?

Czy zwierzęta w pracy to dobry pomysł? Trudno tu o jednoznaczną odpowiedź. Otwartość pracodawcy na psy i koty w oczach jednych jest zaletą, inny podchodzą do tego z niechęcią. Badania Pracuj.pl dowodzą, że obecność czworonogów w pracy dopuszcza 56% badanych, a co trzeci uznaje ją nawet za dodatkową zachętę do rekrutacji. Szczególnie przychylni wobec tego pomysłu są młodsi pracownicy.

Zawodowy styl życia: start

Otwartość na zwierzęta w pracy

Stosunek do obecności zwierząt w miejscach pracy dobrze pokazuje zmiany, które zachodzą obecnie w świecie zawodowym. Niegdyś przyprowadzanie pupili do firm mogło uchodzić za ekstrawagancję. Dziś rośnie liczba miejsc, w których otwartość na zwierzęta jest ważną częścią kultury firmowej. Jednocześnie jednak to zjawisko wciąż dzieli pracowników. 56% wszystkich badanych dopuszcza jakąś formę obecności zwierzaków w pracy, a 44% zupełnie ją odrzuca. Motorami zmiany mogą być najmłodsi pracownicy. W grupie 18-24 widać największą otwartość na obecność zwierząt w biurach. Dużym wyzwaniem dla pracodawców jest więc pogodzenie interesów różnych grup osób w tak wrażliwych tematach. Zwłaszcza w kontekście współpracy osób reprezentujących różne generacje pracowników - komentuje Konstancja Zyzik, Manager ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Umiejętności w Grupie Pracuj.

Pupil w pracy? Młodzi na „tak”

Firmy otwarte na zwierzęta

Zależało mi na możliwości przyprowadzania go do biura zwłaszcza na samym początku, gdy buduje się najbliższą więź ze zwierzakiem. Dlatego przed kupnem psa skonsultowałam swoją decyzję z zarządem i współpracownikami. Powodzenie ze zwierzakiem w biurze zależy w dużym stopniu od zespołu i charakteru firmy. Istotna jest też konsekwencja i przeszkolenie. Pierwsze dni z Chandlerem w biurze nie należały do najbardziej produktywnych. Z każdą wizytą coraz lepiej dostosowywał się do biurowych zwyczajów. Gdy firma się rozrosła, zaczęłam przyprowadzać go jednak rzadziej. Obecność 40 osób w jednym miejscu jest bardzo silnym bodźcem dla zwierzaka. Mimo to świadomość, że mam możliwość go przyprowadzić w każdej chwili do pracy, daje mi duży spokój. Najczęściej robię to w spokojniejsze dni, np. w okresie urlopowym, gdy bodźców w środowisku pracy jest najmniej – mówi Emilia Harabień, Team Leader w Brand24.

Zalety i wady zwierząt w pracy

Warto zastanowić się, jaki charakter ma nasz pies. Pamiętajmy, nic na siłę – nie każdy zwierzak będzie dobrze czuć się w przestrzeni naszego biura. Czy dla samego psa to będzie komfortowa sytuacja i dzień bez niepotrzebnego stresu? A jeśli tak to czy należy do odważnych czworonogów, które zaczepiają wszystkich dookoła, co może być uciążliwe dla współpracowników? Czy jest strachliwy i będzie obawiał się obcych osób? W pierwszej sytuacji trzeba będzie wyciszyć emocje i nauczyć go kontrolowanych zachowań, w drugiej – zadbać o spokojniejszą przestrzeń i zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa - komentuje behawiorysta Piotr Wojtków, specjalista marki John Dog.



Obecność psa w biurze przynosi korzyści, które stopniowo odkrywamy. Spokojna głowa, która wpływa na produktywność właściciela, chwila przerwy na spacer i zresetowanie umysłu, więcej ruchu, czy też poczucie harmonii, czyli tzw. life-work balance, to tylko niektóre z nich. Firmy testują takie możliwości, a z każdym takim przypadkiem wiemy coraz więcej o tym, jak aranżować miejsca pracy, by pogodzić obecność zwierzaków z różnorodnymi postawami pracowników - mówi Piotr Wojtków.

Podobnie, jak wiele innych zmian w świecie HR, zwyczaj ten zdecydowanie szybciej zaczął się przyjmować w dwóch zupełnie różnych typach firm: młodych markach IT czy startupach rywalizujących o specyficzną grupę pracowników oraz międzynarodowych organizacjach, przenoszących do Polski zwyczaje już sprawdzone na Zachodzie. Jednak i w nich obecność zwierząt zazwyczaj związana jest z ograniczeniami lub jest efektem ogólnego konsensusu. Dlatego firmy rozważające wprowadzenie zwyczaju przyprowadzania pupili do pracy powinny realizować te projekty w porozumieniu z zespołem, w systematyczny i przemyślany sposób - podsumowuje Konstancja Zyzik.

Zjawiając się w pracy, każdy z nas przynosi ze sobą pewnie bagaż przyzwyczajeń i postaw, które towarzyszą mu w życiu prywatnym. Nierzadko szukamy takich miejsc pracy, które są bliskie naszemu codziennemu sposobowi funkcjonowania. Jakie style pracy i życia w zespole odpowiadają Polakom w największy stopniu? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać serwis Pracuj.pl. W raporcie „Zawodowy styl życia” znajdziemy informacje o kilkunastu zagadnieniach związanych z codziennym życiem i sposobem funkcjonowania na gruncie zawodowym. Autorzy opracowania przyjrzeli się również ponad 50 postawom badanych.W nadchodzących miesiącach Pracuj.pl planuje przedstawić kolejne części raportu, które pokażą m.in. jak pracownicy postrzegają nowoczesne biura (hot-desking, open space), zasady pracy ( praca zdalna , dress code), kulturę firmową (zwierzęta w firmie, CSR, wspólne obiady) czy w końcu - relacje międzyludzkie (przyjaźnie i związki w firmie). Zaprezentowane materiały wieńczyć mają rekomendacje ekspertów odnośnie stylu życia w pracy.Według badań Pracuj.pl, pracownicy są podzieleni w ocenie obecności zwierząt w miejscach pracy. 38% z respondentów podchodzi do tematu z entuzjazmem, jednak z niechęcią – tylko nieco mniej, bo 36%. Co czwarty pracownik zachowuje w tym temacie neutralną postawę. Jednocześnie, myśląc o idealnym miejscu pracy, w ponad połowie przypadków badani widzą firmę, w której istnieje możliwość przyprowadzania pupili do miejsca zatrudnienia.Badania potwierdzają, że otwartość na pupili w firmie może równie często przyciągać, jak i zniechęcać kandydatów do pracy w danym miejscu. 34% badanych twierdzi, że ich chęć rekrutacji do danej firmy zmalałaby, gdyby się dowiedzieli obecności zwierząt tym w miejscu pracy. 33% - byłoby silniej zmotywowanych do starań o pracę.Aż 52% z badanych pracowników w wieku 18-24 lat jednoznacznie pozytywnie ocenia ideę obecności zwierząt w pracy, a tylko co czwarty jest jej zupełnie przeciwny. Jednocześnie większość z badanych w tej grupie podchodzi do kwestii realistycznie - 53% z osób w wieku 18-24 dopuszcza obecność zwierząt w wybrane dni lub przy specjalnych okazjach, a tylko 25% - bez ograniczeń.Co ważne, tylko 8% z badanych osób w wieku 18-24 lat byłoby mniej chętnych do podjęcia pracy w danej firmie jeśli dowiedzieliby się, że „wpuszcza” ona zwierzęta do biura.Z jakimi firmami kojarzymy najczęściej możliwość przyprowadzania zwierząt do pracy? Według badanych zdecydowanie częściej są to pracodawcy prywatni, niż państwowi. To marki działające w specyficznych branżach, których sposób działania zwiększa możliwości wspólnej obecności ze zwierzętami. Badani kojarzą również obecność zwierząt w biurze z niedawno powstałymi firmami, zazwyczaj pochodzącymi z zagranicy.Te przekonania potwierdza, a jednocześnie im zaprzecza przypadek firmy Brand24, do której należy jedno z najbardziej popularnych narzędzi monitoringu sieci. Firma działa na styku branż IT i digital, charakteryzujących się własną wyraźną specyfiką. Jednocześnie jednak powstała i jest rozwijana w Polsce, trudno nazwać ją także rynkową debiutantką – istnieje od 2011 roku. Emilia Harabień, Team Leader w Brand24, decydując się na przygarnięcie golden retrievera Chandlera od razu zakładała chęć przyprowadzania go do pracy.Na inny pomysł godzenia otwartości z komfortem osób mniej przyjaznych zwierzętom wpadło Nestle, które w ramach projektu Pets at Work (PAW) otworzyło swoje biuro na… psich pracowników. Każde ze zwierząt, które otrzymują „paszport” uprawniający do wejścia do wybranych siedzib firmy, musi jednak przejść proces autoryzacji. To trzymiesięczny okres próbny, w trakcie którego zwierzę uczestniczy m.in. w ćwiczeniach z behawiorystą czy badaniach u weterynarza. W samej brytyjskiej siedzibie firmy w Gatwick takich zwierząt jest obecnie ponad 100. Akcja wprowadzona została np. w warszawskim biurze Nestle Purina.Różnorodność postaw wobec zwierząt w pracy dobrze widać na przykładzie zalet i wad tego rozwiązania. Zapytani o ocenę obecności pupili w firmach, respondenci Pracuj.pl niemal tak samo często dostrzegają w niej okazję do wprowadzenia bardziej miłej atmosfery i redukcji stresu w zespole, jak i pole do potencjalnych konfliktów czy wprowadzenia dyskomfortu dla części zatrudnionych. Stąd tak ważne jest, by – jeśli firma decyduje się na „zaproszenie” zwierząt do biura – pracownicy mieli świadomość, że każdy pupil będzie wymagał innego przygotowania do obecności w nowym środowisku. Powinno zostać także jasno określone, o jakie zwierzęta chodzi – najczęściej mowa jest oczywiście o psach.Jak dodaje ekspert, ważną rolę w całym procesie pełni także rozmowa ze współpracownikami, zarówno tymi uwielbiającymi czworonogi, jak i dla nich niechętnymi, W przypadku obu mogą występować problematyczne sytuacje, jeśli nie znają zwyczajów zwierzaka. Zwraca jednak uwagę, że obecność zwierząt w pracy coraz częściej pozytywnie wpływa na zespoły.Jakie wnioski z badań Pracuj.pl powinni wyciągnąć pracodawcy? Jak podkreślają eksperci, możliwość przyprowadzania zwierząt do pracy jest jednym z bardziej „wrażliwych” spośród dostępnych na rynku benefitów i trzeba go wprowadzać ostrożnie.