Zwierzęta domowe i biurowe: czy praca to miejsce dla psów i kotów?

Izba Gospodarki Elektroniczne wespół zespół z Mobile Institute postanowili sprawdzić, jaki stosunek do zwierząt mają Polacy. Pod lupę wzięto nie tyko statystycznego Kowalskiego, ale również firmy. Opinią i doświadczeniami w zakresie trendu animal-friendly podzieliło się przeszło 1100 internautów oraz 60 menedżerów. Oto, do jakich wniosków prowadzą udzielone przez respondentów odpowiedzi.

Jak oceniasz prawdziwość stwierdzeń o Polsce i Polakach pod kątem podejścia do zwierząt? Według badanych, Polacy często nie dbają o zwierzęta, bo nie stać ich na opiekę

Z jakich usług online korzystasz w przypadku zwierząt? 6 na 10 Polaków korzysta z serwisów z ogłoszeniami, na których znajdują się zwierzęta do adopcji

Wyniki raportu e-Izby: e-Commerce Animal-friendly Biznes pokazują, że zwierzęta są dla nas istotnym elementem życia. Ponadto mają niesamowity wpływ na miejsce pracy, redukują stres i niepokój oraz inspirują do kreatywnego działania. Wzmacniają się interakcje społeczne. Jako organizacja podjęliśmy się przygotowania tego CSR’owego raportu ponieważ obserwujemy, że trend animal-friendly jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu po pandemii.– mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.



Zwierzolubni pracodawcy wygrywają

Jakie korzyści dla pracownika i firmy przyniosłaby - Twoim zdaniem - możliwość pracy ze zwierzętami? 44% respondentów jest zdania, że zwierzolubni pracodawcy są bardziej konkurencyjni na rynku

Sukces na wyciągnięcie łapy

W prawie co 5. gospodarstwie domowym mieszka jakiś pupil, najczęściej pies, kot lub ptak. 43% internautów rozważa w najbliższej przyszłości posiadanie (zakup lub adopcję) zwierzaka, a 17% deklaruje, że byli opiekunami jakiegoś zwierzęcia. Oznacza to, że w ¾ domów mieszka, mieszkał lub za chwilę zamieszka jakiś biegający, latający lub pływający podopieczny.Idąc dalej, wyniki badania pokazują, że zwierzęta traktowane są przez Polaków jako pełnoprawni członkowie rodzin, często dość uprzywilejowani, bo w 2/3 domów mogą spać z właścicielami, a nie tylko na swoim posłaniu i podjadać smaczki ze stołu, a nie tylko jeść dedykowaną karmę. 9 na 10 internautów kupuje produkty dla zwierząt w e-commerce, przy czym wybierając je są podobnie uważni i analityczni jak podczas zakupów dla dzieci.Po tych kilku informacjach nasuwa się wniosek, że przyjazność zwierzętom może być bardzo ważnym czynnikiem sukcesu dla firm sprzedających w sieci. I tak jest, ale nie tylko dla nich.W sieci i social mediach lubimy dzielić się zdjęciami, filmikami ze swoimi pupilami, a także czytać różnorodne porady. Ale to nie wszystko. Aż 85% badanych właścicieli zwierząt kupuje produkty dla nich w e-commerce Polacy chcą pracować ze zwierzętami. Nawet, jeśli obecnie nie posiadają zwierzęcia, rozumieją taką potrzebę właścicieli zwierząt i sami chcą mieć taką możliwość, jeśli zdecydują się zaopiekować jakimś pupilem, a warto zaznaczyć, że 22% badanych osób zadeklarowało, że przygarnęli lub zaadoptowali zwierzę w potrzebie.8 na 10 badanych osób potwierdza, że jest dla nich istotne, czy firma, w której pracują jest animal-friendly. Widzą wiele korzyści z pracy w takiej firmie, zarówno dla pracowników jak i samej firmy. Twierdzą, że obecność zwierząt sprawia, że atmosfera pracy jest bardziej przyjazna (30%). Zwierzęta zmniejszają stres (24%) i zwiększają morale pracowników (23%), a więc wpływają na lojalność wobec pracodawcy. Co 5. badany jest zdania, że w obecności zwierząt poprawia się także kreatywność i zwiększa wydajność pracowników.To niebagatelne atuty wpuszczenia braci mniejszych w nasze firmowe progi. Na szczęście wielu menedżerów zdaje już sobie z tego sprawę, bo 8 na 10 potwierdza, że ich firmy odnoszą korzyści z bycia przyjaznymi zwierzętom i zyskują w oczach nie tylko pracowników, ale i klientów. 68% potwierdza, że zwierzęta pozytywnie wpływają na atmosferę pracy, a 46% widzi wzrost efektywności pracowników w zwierzolubnych firmach. Z kolei 54% przyznaje, że widzi wzrost lojalności klientów ze względu na jasną i przyjazną politykę wobec zwierząt.Nie samą pracą jednak człowiek i zwierz żyje, dlatego coraz bardziej istotne dla Polaków jest również to, czy otoczenie, w którym mieszkają, przestrzeń, gdzie spacerują, a także środki transportu, hotele i restauracje są przyjazne zwierzętom. I niestety tutaj Polska nie wypada zbyt dobrze. Opinie co do przyjazności miast i osiedli są podzielone praktycznie pół na pół. Im większe miasto, tym oceny są gorsze.Dodatkowo aż 59% badanych właścicieli zwierząt przyznaje, że podczas podróżowania z nimi zdarzyły im się jakieś nieprzyjemne sytuacje. Na szczęście hotele i restauracje zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby stawały się coraz bardziej animal-friendly. 80% badanych menedżerów jest zdania, że klienci rezygnują z usług Ho-Re-Ca, jeśli nie są one dostosowane do potrzeb zwierząt. Praktycznie wszyscy zaś potwierdzili, że można już do nich przybyć ze swoim podopiecznym, chociaż nie bezwarunkowo. 60% stawia wymagania co do rasy czy wagi zwierzęcia. W kontekście wskazywanych korzyści z bycia animal-friendly, można mieć jednak nadzieję, że i te ograniczenia wkrótce znikną.