Światowy Dzień Zwierząt: czy w czasach inflacji oszczędzamy na pupilach?

Dziś 4 października, a więc Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji PAYBACK już po raz drugi w historii przygląda się zachowaniom konsumenckim właścicieli zwierząt domowych. Wyniki najnowszej edycji badania są o tyle interesujące, że odpowiedzi respondentów zbierano w czasach nieustannie rosnących cen. Czy inflacja wywiera wpływ na decyzje zakupowe osób kupujących produkty dla zwierząt? Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy inflacja wpływa na tę część budżetu domowego, który przeznaczamy na kupno karmy dla zwierząt domowych?

Ile wydajemy na zakupy dla pupili?

Gdzie najczęściej kupujemy karmę dla zwierząt?

Co jest dla Polaków najważniejsze przy wyborze sklepu z artykułami dla zwierząt?

Czy bierzemy pod uwagę możliwość ograniczenia wydatków na utrzymanie zwierzaków?

Na to, jak w dobie inflacji organizujemy budżet związany z utrzymaniem zwierzaków, w dużej mierze wpływa nasz stosunek do nich. A w przypadku badania PAYBACK aż 90% ankietowanych podkreśliło, że traktują swojego pupila jako członka rodziny, w przeciwieństwie do zaledwie 10% respondentów, dla których pies czy kot to po prostu zwierzę. Z tego względu, zdecydowana większość osób, które wzięły udział w najnowszym PAYBACK Opinion Poll, wdraża sprytne strategie zakupowe, dzięki czemu nadal może kupować dobrej jakości karmę i inne produkty dla swoich zwierząt - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Inflacja vs. miska naszych podopiecznych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile średnio miesięcznie wydajemy na utrzymanie pupili? 36% respondentów zadeklarowało, że zakup karmy i innych produktów kosztuje od 101 do 200 zł Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W jakich kategoriach produktów dla zwierząt szukamy oszczędności? Ci respondenci, którzy muszą szukać oszczędności, zwykle robią to w takich kategoriach, jak zakupy zabawek Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W dobie inflacji wszyscy po trochu stajemy się łowcami okazji, a utrzymanie zwierzaków nie jest tu wyjątkiem. Wręcz przeciwnie, ponad 70% respondentów PAYBACK robiąc zakupy dla swoich podopiecznych, poszukuje promocji. Z pomocą zwykle przychodzi im wtedy internet, który dla 56% ankietowanych jest preferowanym sposobem na znalezienie atrakcyjnych cenowo produktów - komentuje Katarzyna Grzywaczewska.

Sklepy online najpopularniejsze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co jest dla nas najważniejsze przy wyborze sklepu? Decydując się na konkretny sklep, w którym zrobimy zakupy dla naszych podopiecznych, najczęściej zwracamy uwagę na ceny Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Mniejsze budżety, ale wciąż wielkie serca

Pomaganie potrzebującym zwierzętom jest głęboko wpisane w misję marki Maxi Zoo, dlatego aktywnie współpracujemy ze schroniskami, fundacjami, stowarzyszeniami i angażujemy się w pomoc charytatywną. Obecnie pomagamy kilkudziesięciu schroniskom z całej Polski, wspierając je poprzez przekazywanie pożywienia i akcesoriów, a także promując adopcję wśród klientów naszych sklepów. Tylko w ubiegłym roku przekazaliśmy łącznie 1 milion złotych wsparcia, w tym wsparcie produktowe o wartości ponad 660 tysięcy złotych dla 35 różnych organizacji prozwierzęcych w całej Polsce oraz w grudniu 2021 na rzecz Fundacji Viva! o wartości 240 000 zł. Po wybuchu wojny w Ukrainie pomogliśmy także ratowanym zwierzętom przekazując duże transporty pomocy produktowej w tym karmy, czipy, środki na pchły i kleszcze, transportery czy akcesoria, takie jak obroże, szelki i smycze. Dodatkowo 1 października ruszyła już VIII edycja naszej akcji „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”, w ramach której po raz szósty można wesprzeć psy ratownicze Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez zakup specjalnych zawieszek. Dochód z ich sprzedaży przekażemy Fundacji GOPR. Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt w potrzebie - tłumaczy Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.

Od wielu miesięcy inflacja zagląda do portfeli Polaków, dotkliwie weryfikując nasze plany i potrzeby zakupowe. Czy dotyczy to również wydatków na zwierzaki?A jaki zwierzak jest zazwyczaj naszym domowym i rodzinnym kompanem? W przypadku prawie połowy ankietowanych jest to pies. Co trzeci respondent jest opiekunem kota, a po kilka procent badanych ma królika, rybki akwariowe lub chomika. Zwykle w naszych domach mieszka jedno zwierzę – tak wskazało 57% ankietowanych PAYBACK, a co czwarta osoba zadeklarowała, że opiekuje się dwoma zwierzakami.Co ważne, aż 81% osób, które wzięły udział w badaniu PAYBACK, zadeklarowało, że nawet w dobie inflacji nie ogranicza wydatków związanych z utrzymaniem swoich pupili. Co więcej, w przypadku większości (67%) ankietowanych PAYBACK, rosnące ceny produktów przełożyły się wzrost budżetu, jaki przeznaczają na utrzymanie swoich zwierzaków. Z kolei 17% ankietowanych nadal wydaje na konieczne zakupy tyle samo, a 16% osób przyznało, że stara się oszczędzać i wydaje mniej.Zatem ile średnio wydajemy na utrzymanie zwierząt? Przy okazji zeszłorocznego Światowego Dnia Zwierząt 36% respondentów zadeklarowało, że przeznacza na ten cel od 51 do 100 złotych na miesiąc, w tym roku natomiast ten sam odsetek ankietowanych wskazał, że zakup karmy i innych produktów to już od 101 do 200 zł w miesięcznym budżecie domowym.Ci respondenci, którzy muszą szukać oszczędności , zwykle robią to w takich kategoriach, jak zakupy zabawek (21% ankietowanych z tej grupy), pokarmu (18%) oraz akcesoriów (17%).Nie oznacza to jednak, że poszukiwanie oszczędności podczas kupna karmy przekłada się na niższą jakość jedzenia, jakie serwujemy pupilom – blisko połowa ankietowanych korzysta wtedy z oferowanych przez sklepy promocji, co czwarty respondent kupuje większe opakowania jedzenia dla swojego zwierzaka, a jedynie 15% osób szuka tańszych zamienników.W ubiegłorocznym badaniu PAYBACK najczęściej wskazywanym miejscem zakupu karmy dla zwierząt były super lub hipermarkety. W tym roku najpopularniejszym kanałem zakupowym okazał się internet, z którego w tym celu korzysta już 30% ankietowanych, podczas gdy wielkopowierzchniowe sklepy wybrało 21% osób. Na kolejnych miejscach znalazły się dyskonty, lokalne sklepy zoologiczne lub stacjonarne sklepy sieciowe, w których karmę kupuje odpowiednio po 17%, 16% i 14% opiekunów zwierząt.Akcesoria i zabawki dla swoich pupili (podobnie jak rok temu) najchętniej kupujemy online, co wskazało 30% respondentów PAYBACK Opinion Poll. Lokalne sklepy zoologiczne wybiera 21%, super i hipermarkety – 17%, a stacjonarne sklepy sieciowe i dyskonty po 15% i 7% ankietowanych.Decydując się na konkretny sklep, w którym zrobimy zakupy dla naszych podopiecznych, najczęściej zwracamy uwagę na ceny i oferowane promocje, które są istotne dla 36% ankietowanych badaniach PAYBACK. Wśród innych elementów, które decydują o naszym wyborze, jest szeroki asortyment sklepu, co wskazało 28% respondentów, a także specjalistyczne produkty, których poszukuje 14% ankietowanych.Wśród elementów, które ze względu na inflację zeszły podczas zakupów konkretnych artykułów na dalszy plan, najczęściej wskazywanym była marka produktu (26%), marka sklepu (17%), jakość produktu (13%) i kwestie ekologiczne (12%).Mimo że rosnąca inflacja w istotny sposób wpływa na stan naszych domowych budżetów, blisko 60% ankietowanych deklaruje, że nadal wspiera akcje charytatywne prowadzone na rzecz zwierząt. Respondenci najczęściej włączają się w zbiórki karmy (43%) i akcesoriów oraz biorą udział w zbiórkach pieniężnych (38%). Okazji do przekazania wsparcia na rzecz potrzebujących zwierząt jest mnóstwo. Można to zrobić na przykład przy okazji zakupów w sklepach Maxi Zoo, partnera Programu PAYBACK, gdzie na klientów czekają pojemniki na dary przekazywane rozmaitym instytucjom w ramach lokalnych działań charytatywnych prowadzonych przez sieć.