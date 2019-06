GUS o PKB w I kw. 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze szacunki dotyczące stanu polskiej gospodarki w I kwartale bieżącego roku. Okazuje się, że w analizowanym okresie realna dynamika PKB osiągnęła poziom 4,7 proc. Jej siłą napędową kolejny raz okazał się popyt krajowy.

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010)

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)

Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano w przemyśle, budownictwie, transporcie, działalności finansowej i ubezpieczeniowej; słabsze - w handlu i naprawach.

W I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,7%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,7% w porównaniu z I kwartałem ub. roku.W I kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,2% i był niższy od notowanego w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,8%). Wpłynął na to zdecydowanie słabszy niż w IV kwartale 2018 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 3,2% (wobec 6,1% w IV kwartale 2018 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie nieco szybszym niż w IV kwartale 2018 r. W I kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,4% (wobec 4,3% w IV kwartale 2018 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9% i było słabsze niż w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,2%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniosło 12,6% (wobec 8,2% w IV kwartale 2018 r.). W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,0 p. proc. (wobec +4,6p. proc. w IV kwartale 2018 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,5 p. proc. (wobec +3,0 p. proc. w IV kwartale 2018 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,4 p. proc. oraz spożycia publicznego +1,1 p. proc. (w IV kwartale 2018 r. odpowiednio: +2,1 p. proc. i +0,9 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,6 p. proc. (w IV kwartale 2018 r. było to +1,9 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -1,1 p. proc. (w IV kw. 2018 r. wyniósł -0,3 p. proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,5 p. proc. (wobec +1,6 p. proc. w IV kwartale 2018 r.). W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,7 p. proc. (wobec +0,3 p. proc. w IV kw. 2018 r.).W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,5%.Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,2%.W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 1,3%.Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2019 r. wzrosła realnie o 0,6%.Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,1%, w transporcie wzrosła o 4,5%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wartość dodana brutto wzrosła o 0,1%.Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2019 r. wzrosła o 0,6%.Popyt krajowy w I kwartale 2019 r. wzrósł realnie o 1,4%.Spożycie ogółem w I kwartale 2019 r. wzrosło realnie o 1,0%, wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,4%.Akumulacja w I kwartale 2019 r. zwiększyła się realnie o 1,4%.Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2019 r. zwiększyły się realnie o 3,7%.Według wstępnego szacunku PKB w I kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., była wyższa o 4,6%.Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 5,9%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., natomiast w budownictwie była wyższa odpowiednio o 8,5%.Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 3,1%, a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 10,4%, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r.Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 14,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2019 r. wzrosła w skali roku o 3,2%.Popyt krajowy w I kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., był wyższy o 4,2%.Spożycie ogółem w I kwartale 2019 r. było wyższe niż przed rokiem o 4,4%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,9%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 6,4%.Akumulacja brutto w I kwartale 2019 r. wzrosła o 3,2%, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 12,6%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,3% wobec 12,3% przed rokiem.