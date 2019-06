Na wakacje 2019 wyjedzie tylko co 2. Polak

Wakacje 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Czy mamy już plany urlopowe na lato? Z badania zrealizowanego przez Diners Club Polska wynika, że posiada je niespełna 54 proc. Polaków, co względem minionego roku oznacza dość pokaźny spadek o przeszło 15 pkt. proc. Mniejsze niż przed rokiem mają być również wakacyjne budżety, a wyjeżdżający planują przede wszystkim odpoczynek na terenie kraju.

- Tegoroczne wyniki są mniej optymistyczne. W zeszłym roku blisko 70 proc. badanych planowało wakacyjny wyjazd. Ponad 41 proc. chciało spędzić go w Polsce, natomiast 27,5 proc. na urlop wybrałaby się za granicę. W porównaniu do 2018 r., więcej osób wyjedzie tylko do miejsc, które leżą na Starym Kontynencie ale poza UE – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Na wakacje wyjedzie najwięcej 40-latków

- W dalszą podróż, poza granicę Polski, wyjedzie najwięcej osób młodych, w wieku 18-29 lat – prawie 28 proc., z czego 13,5 proc. uda się poza Europę. Co ciekawe, osoby w tym przedziale wiekowym są także najbardziej niezdecydowane, prawie 30 proc. nie ma jeszcze sprecyzowanych planów. Może to wynikać z tego, że młodzi ludzie często podejmują decyzje na krótko przed wyjazdem lub szukają ofert specjalnych na ostatnią chwilę – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Beneficjenci 500 plus częściej wyjeżdżają

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyjazdy Polaków w sezonie wakacyjnym Jak wynika z badania Diners Club Polska na wakacje częściej pojadą beneficjenci programu Rodzina 500 plus. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Chudszy portfel na wakacjach

- Różnice w planowanych budżetach wynikają z kilku aspektów. Jednym z nich są zmiany w samych kierunkach wyjazdów. Mniejszy odsetek stanowią wyjazdy za granicę, a urlopy krajowe można zaplanować z niższym budżetem. Z drugiej strony, więcej turystów, którzy wybiorą się w dalszą podróż, przekroczy granice UE, co może tłumaczyć wzrost dużych budżetów - mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska. – Kolejnym aspektem jest ciągła profesjonalizacja w organizacji podróży, szczególnie samodzielnych. Na rynku mamy szereg różnego rodzaju narzędzi jak np. platforma ClubMiles, w której szybko i wygodnie znajdziemy lot i zarezerwujemy hotel. Dodatkowo, niektóre instrumenty, jak m.in. karty płatnicze, oferują specjalne udogodnienia dla podróżników, np. ubezpieczenia turystyczne w pakiecie. To pozwala sprawniej i przede wszystkim taniej zorganizować całą podróż – dodaje.

