10 najlepszych miejsc na wakacje przed sezonem. Tu zaoszczędzisz!

Wakacje przed sezonem? To dobry pomysł przede wszystkich dla tych, którzy chcą zaoszczędzić. Ile zostanie nam w kieszeni, jeżeli na urlop udamy się już teraz? Odpowiedzi na to pytanie udziela ranking stworzony przez porównywarkę noclegów HomeToGo.

Sam zdecyduj, kiedy rozpocząć sezon letni

Najlepsze kurorty nawet 60% taniej

Wśród urlopowiczów nie brakuje takich, którzy z wakacjami wolą poczekać do lipca lub sierpnia, aby zyskać w ten sposób gwarancję pogody. Nie można jednak zapominać, że w Europie znajdziemy i takie miejsca, które zapewniają nam plażowanie i upał jeszcze przed sezonem. Wakacje przed sezonem są świetnym pomysłem nie tylko na uniknięcie tłumu turystów, ale również na oszczędności. Jeśli np. zdecydujesz się odpocząć na Kefalonii, to masz szansę oszczędzić nawet 60% w stosunku do wyjazdu, który miałby miejsce w lipcu. W pełni lata koszt jednego noclegu dla czterech osób przekracza 1000 zł za dzień. Na wakacje przed sezonem świetnie nadają się również nadmorskie lokalizacje w Chorwacji, Hiszpanii, we Włoszech czy na Malcie. Analiza dowodzi, że w każdym z tych miejsc zaoszczędzisz przynajmniej 29% rezerwując wypoczynek poza sezonem wysokim. Jeśli marzą Ci się rajskie plaże z niesamowitymi lazurowymi zatoczkami, koniecznie rozważ Sardynię! W maju zapłacisz tu jedynie niespełna 380 zł za dom lub apartament dla 4 osób i tym samym zaoszczędzisz aż 35%!