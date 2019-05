Monitor Samsung LCRG50 dla graczy

Samsung wprowadza do sprzedaży nowy monitor gamingowy - LCRG50. Model ma 24-calową zakrzywioną matrycę, częstotliwość odświeżania do 144 Hz i technologię FreeSync. Sugerowana cena monitora to 999 PLN.

Zakrzywiony ekran 1800R nie tylko zmniejsza zmęczenie wzroku, lecz daje także poczucie zanurzenia się w obrazie, co potęguje wrażenia z rozgrywki. Częstotliwość odświeżania może zostać ustawiona na 60Hz, 100Hz, 120Hz lub 144Hz, co jest szczególnie pożądane w grach typu FPS.Samsung od lat stawia również na specjalne tryby gier, które dopasowują czarny poziom gamma, kontrast i kolor do każdego gatunku gier. Rozgrywka zyskuje na płynności dzięki trybowi Low Input Lag Mode, który minimalizuje opóźnienia pomiędzy urządzeniami wejściowymi a wyświetlaczem, a celność gracza może być poprawiona poprzez opcjonalny wirtualny celownik – Wirtual Aim Point.Posiadacze kart AMD, docenią także tryb FreeSync, który eliminuje rwanie obrazu za sprawą dynamicznie dostosowującej się częstotliwości odświeżania. O wzrok gracza przy długich sesjach dba także tryb Eye Saver ograniczający emisję niebieskiego światła i technologia Flicker Free, która niweluje migotanie ekranu. Na uwagę zasługuje także współczynnik kontrastu wynoszący 3000:1 poprawiający odróżnianie szczegółów i wrogów nawet w ciemnych lokacjach.Monitor jest dostępny w sprzedaży, a jego sugerowana cena to 999 PLN.