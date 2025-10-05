Czy warto studiować? Badanie ZPF o wpływie wykształcenia na wysokość zarobków
2025-10-05
W badaniu kondycji finansowej gospodarstw domowych „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonym przez ZPF i IRG SGH, Polacy zostali zapytani o wpływ wykształcenia wyższego na wysokość zarobków. Oto wyniki.
Czy studia wyższe zawsze przekładają się na wyższe zarobki?
Nieco ponad jedna piąta ankietowanych w badaniu przyznała, że ukończyła studia wyższe, ale nie pracuje w zawodzie (21,6 proc.). Podobny odsetek respondentów wskazał, że związał karierę z kierunkiem studiów (21,6 proc.).
Polacy zostali również zapytani o to, czy ukończenie studiów wyższych przekłada się na wyższe zarobki. Okazało się, że według połowy ankietowanych studia poprawiają poziom dochodów tylko czasami (50,8 proc.). O tym, że wyższa edukacja oznacza lepsze zarobki, jest przekonanych niespełna 5 proc. respondentów.
Szczegółowe wyniki prezentujemy na poniższej grafice.
Studia wyższe - wpływ na zarobki i karierę
Około 40 proc. Polaków stawia na znajomości i networking
Według większości ankietowanych w badaniu „Sytuacja na rynku consumer finance”, kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość zarobków, jest doświadczenie zawodowe (65,9 proc.). Polacy wysoko ocenili również wyniki i efektywność pracy (43,7 proc.) oraz znajomości i networking (40,6 proc.). Na studia wyższe, a także kursy i szkolenia wskazuje nieco ponad jedna trzecia badanych.
Wyraźnie widać również, że ukończenie studiów wyższych w kontekście wysokości zarobków ma znaczenie przede wszystkim w obszarach związanych z medycyną i prawem.
Studia są postrzegane jako czynnik wspomagający, ale nie dominujący. Doświadczenie zawodowe i efektywność pracy wydają się kluczowe dla sukcesu finansowego, a wpływ edukacji jest najbardziej widoczny w branżach regulowanych i specjalistycznych - podkreśla Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF.
Czynniki decydujące o wysokości zarobków
Warto jednak podkreślić, że studia pozostają ważne nie tylko ze względu na zdobywaną wiedzę teoretyczną, ale również jako okazja do budowania networkingu, uczestnictwa w praktykach zawodowych czy stażach, co w istocie stanowi formę wczesnego doświadczenia.
Aby maksymalizować korzyści, kluczowe jest świadome wybieranie kierunku i specjalizacji, które odpowiadają zainteresowaniom oraz trendom rynkowym, a także aktywne budowanie doświadczenia poprzez praktyki, wolontariaty czy zaangażowanie w organizacje studenckie - wskazuje dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania.
Sytuacja na rynku consumer finance. Badanie ZPF i IRG SGH
Cykliczne badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” to projekt realizowany od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. Polacy są w nim pytani o szereg czynników, jak np. sytuacja finansowa, prognozy wydatków, oszczędności, ocena kondycji gospodarczej w Polsce. Efektem badania jest Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF), który pokazuje aktualne nastroje konsumentów.
