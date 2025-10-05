Czy warto studiować? Badanie ZPF o wpływie wykształcenia na wysokość zarobków

Badanie Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) pokazuje, że studia wyższe są ważnym, ale nie decydującym czynnikiem wpływającym na wysokość zarobków. Najistotniejszym elementem jest doświadczenie zawodowe oraz efektywność pracy. Polacy są podzieleni co do wpływu wykształcenia na dochody - połowa z nich uważa, że studia czasami poprawiają zarobki, a jedynie niewielka część jest przekonana o ich bezpośrednim wpływie na wysokie wynagrodzenie. Szczególne znaczenie studia mają w branżach takich jak medycyna i prawo.

Przeczytaj także: Nie tylko doświadczenie buduje wysokość wynagrodzenia

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak studia wyższe wpływają na poziom zarobków według Polaków.

Dlaczego doświadczenie zawodowe jest kluczowe dla wyższych dochodów.

Rola networkingu i efektywności pracy w kształtowaniu zarobków.

W jakich branżach wykształcenie wyższe ma największe znaczenie finansowe.

Czy studia wyższe zawsze przekładają się na wyższe zarobki?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Studia wyższe - wpływ na zarobki i karierę Wyniki badania pokazują, że ukończenie studiów wyższych zdaniem większości respondentów tylko czasami przekłada się na wyższe zarobki. Tylko 4,7% uważa, że studia zawsze zapewniają wyższe wynagrodzenie, a niemal połowa twierdzi, że wyższe wykształcenie ma taki wpływ jedynie sporadycznie. Ponad połowa ankietowanych nie pracuje w zawodzie zgodnym z kierunkiem wykształcenia. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Około 40 proc. Polaków stawia na znajomości i networking

Studia są postrzegane jako czynnik wspomagający, ale nie dominujący. Doświadczenie zawodowe i efektywność pracy wydają się kluczowe dla sukcesu finansowego, a wpływ edukacji jest najbardziej widoczny w branżach regulowanych i specjalistycznych - podkreśla Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czynniki decydujące o wysokości zarobków Doświadczenie zawodowe oraz wyniki pracy, według badanych, są najważniejsze dla wzrostu wynagrodzeń. Studia wyższe mają istotne znaczenie głównie w takich branżach jak medycyna, prawo i IT, ale nie stanowią dominującego czynnika sukcesu w karierze finansowej – są postrzegane raczej jako wsparcie niż warunek konieczny. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Warto jednak podkreślić, że studia pozostają ważne nie tylko ze względu na zdobywaną wiedzę teoretyczną, ale również jako okazja do budowania networkingu, uczestnictwa w praktykach zawodowych czy stażach, co w istocie stanowi formę wczesnego doświadczenia.



Aby maksymalizować korzyści, kluczowe jest świadome wybieranie kierunku i specjalizacji, które odpowiadają zainteresowaniom oraz trendom rynkowym, a także aktywne budowanie doświadczenia poprzez praktyki, wolontariaty czy zaangażowanie w organizacje studenckie - wskazuje dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania.

W badaniu kondycji finansowej gospodarstw domowych „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonym przez ZPF i IRG SGH, Polacy zostali zapytani o wpływ wykształcenia wyższego na wysokość zarobków. Oto wyniki.Nieco ponad jedna piąta ankietowanych w badaniu przyznała, że ukończyła studia wyższe, ale nie pracuje w zawodzie (21,6 proc.). Podobny odsetek respondentów wskazał, że związał karierę z kierunkiem studiów (21,6 proc.).Polacy zostali również zapytani o to, czy ukończenie studiów wyższych przekłada się na wyższe zarobki. Okazało się, że według połowy ankietowanych studia poprawiają poziom dochodów tylko czasami (50,8 proc.). O tym, że wyższa edukacja oznacza lepsze zarobki, jest przekonanych niespełna 5 proc. respondentów.Szczegółowe wyniki prezentujemy na poniższej grafice.Według większości ankietowanych w badaniu „Sytuacja na rynku consumer finance”, kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość zarobków, jest doświadczenie zawodowe (65,9 proc.). Polacy wysoko ocenili również wyniki i efektywność pracy (43,7 proc.) oraz znajomości i networking (40,6 proc.). Na studia wyższe, a także kursy i szkolenia wskazuje nieco ponad jedna trzecia badanych.Wyraźnie widać również, że ukończenie studiów wyższych w kontekście wysokości zarobków ma znaczenie przede wszystkim w obszarach związanych z medycyną i prawem.Cykliczne badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” to projekt realizowany od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. Polacy są w nim pytani o szereg czynników, jak np. sytuacja finansowa, prognozy wydatków, oszczędności, ocena kondycji gospodarczej w Polsce. Efektem badania jest Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF), który pokazuje aktualne nastroje konsumentów.