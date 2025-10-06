eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyKondycja polskiego przemysłu w 2025 roku. Analiza rynku, wyzwania i trendy

Kondycja polskiego przemysłu w 2025 roku. Analiza rynku, wyzwania i trendy

2025-10-06 12:34

Kondycja polskiego przemysłu w 2025 roku. Analiza rynku, wyzwania i trendy

Kondycja polskiego przemysłu w 2025 roku. Analiza rynku, wyzwania i trendy © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Sektor przemysłowy w Polsce w 2025 roku mierzy się z wieloma wyzwaniami - przedsiębiorstwa odnotowują spadki zatrudnienia, ograniczony popyt i rosnące koszty działalności. Według najnowszego raportu Grafton Recruitment, kluczowe wyzwania to pozyskanie i utrzymanie wyspecjalizowanych pracowników, niedopasowanie budżetów płacowych do oczekiwań kandydatów oraz konieczność inwestycji w automatyzację i nowe technologie. Pomimo niekorzystnych wskaźników koniunktury, prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowe ożywienie, zwłaszcza w obszarze automatyki, chemii i farmacji oraz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przeczytaj także: Czy polska produkcja jest już gotowa na Przemysł 4.0?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie wyzwania stoją przed sektorem przemysłowym w Polsce w 2025 roku
  • Jakie trendy kształtują rynek pracy i wynagrodzenia w branży przemysłowej
  • Jakie kompetencje i specjalizacje są najbardziej poszukiwane przez pracodawców
  • Jakie kierunki rozwoju, automatyzacji i inwestycji wpływają na przyszłość polskiego przemysłu

Sektor przemysłowy w Polsce w 2025 roku mierzy się z ograniczonym popytem, spadkiem zamówień, zwłaszcza eksportowych oraz rosnącymi kosztami działalności. Z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym” Grafton Recruitment wynika, że w przetwórstwie przemysłowym odnotowano spadki zatrudnienia, a przedsiębiorstwa koncentrują się na utrzymaniu ciągłości operacyjnej i dostosowaniu do trudnych warunków gospodarczych.

Kondycja sektora przemysłowego


Wskaźnik klimatu koniunktury GUS wyniósł w lipcu 2025 roku -7,7 dla przetwórstwa przemysłowego. Choć oznacza to nieznaczną poprawę względem analogicznego okresu w 2024 roku, sektor pozostaje jednym z najsłabiej ocenianych w gospodarce. Dla porównania, w branży finansowej wskaźnik ten osiągnął +24,6, a w hotelarstwie i gastronomii +11,5.

Na sytuację przemysłu wpływa przede wszystkim niski popyt, spadek zamówień, zwłaszcza eksportowych oraz niepewność dotycząca dalszego rozwoju gospodarczego. Również indeks PMI, który wzrósł w lipcu do poziomu 45,9 pkt., świadczy o niskiej aktywności w sektorze. Jednocześnie prognozy mówią o stopniowym odbiciu do 48 pkt na koniec roku i ponad 52 pkt w 2026.
Przedsiębiorstwa produkcyjne mierzą się z szeregiem trudności związanych zarówno z kosztami działalności, jak i ograniczonym popytem na ich produkty. W tych warunkach firmy z polskim i zagranicznym kapitałem zmagają się z podobnymi wyzwaniami, choć nieco inaczej je akcentują – wyjaśnia Danuta Protasewicz, Manager Regionalny Grafton Recruitment.

Najczęściej wymienianym problemem pozostaje pozyskanie i utrzymanie pracowników spełniających określone wymagania, wskazuje na to 58% przedsiębiorstw krajowych oraz 56% firm zagranicznych. Jak wynika z raportu Grafton Recruitment, największe trudności dotyczą znalezienia pracowników fizycznych, a także osób mające rzadkie specjalizacje, takich jak inżynierowie elektrycy czy energetycy z uprawnieniami budowlanymi. To właśnie te role decydują dziś o sprawnej produkcji i ciągłości operacyjnej.

W przypadku firm z polskim kapitałem drugim kluczowym wyzwaniem (50% wskazań) jest wzrost kosztów prowadzenia działalności, które coraz mocniej obciążają płynność finansową i stabilność przedsiębiorstw. Wśród firm z kapitałem zagranicznym na drugim miejscu znalazł się natomiast spadek liczby zleceń i trudności ze zbytem (35%), co bezpośrednio wpływa na ich rentowność.

W obu grupach przedsiębiorstw widoczny jest problem niedopasowania budżetów płacowych do oczekiwań kandydatów, co nasila rotację i zwiększa presję płacową – taki problem sygnalizuje 46% firm z polskim kapitałem i 34% przedsiębiorstw z zagranicznym.

Reagując na te wyzwania przedsiębiorstwa, wdrażają strategie dostosowane zarówno do potrzeb rynkowych, jak i własnych priorytetów. Firmy z polskim kapitałem stawiają przede wszystkim na zwiększanie sprzedaży i poszukiwanie nowych rynków zbytu (56%) oraz optymalizację kosztów, w tym redukcję zatrudnienia (40%).

Aby wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku pracy, część z tych organizacji podejmuje działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanej kadry (34%). Aby dodatkowo zapobiegać rotacji kluczowych pracowników, niektóre firmy decydują się na podnoszenie wynagrodzeń, zarówno w ramach ustalonych budżetów (30%), jak i punktowo (20%).

Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym także koncentrują się na intensyfikacji sprzedaży (45%) i optymalizacji kosztów (40%). Istotne znaczenie ma dla nich utrzymywanie pozycji w strukturach międzynarodowych, aż 29% z nich prezentuje swoim centralom lokalną perspektywę, by zabezpieczyć inwestycje w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że firmy z zagranicznym kapitałem rzadziej decydują się na zwiększanie zatrudnienia (17%) czy podnoszenie płac (16%).
Obecnie przedsiębiorstwa koncentrują się na stabilizacji bieżącej sytuacji, przede wszystkim na utrzymaniu kluczowych pracowników i kontroli budżetu, co odbywa się kosztem inwestycji w innowacje i nowe projekty. W dłuższej perspektywie takie podejście mogłoby osłabić konkurencyjność całego polskiego przemysłu, optymizmem napawają więc prognozy mówiące o odwróceniu trendu – podkreśla Monika Piądło, Regional Manager w Grafton Recruitment.

Zapotrzebowanie na pracowników w przemyśle


Kondycja sektora ma bezpośrednie przełożenie na plany rekrutacyjne firm. Największe zapotrzebowanie w tej gałęzi gospodarki dotyczy pracowników fizycznych, zwłaszcza niewykwalifikowanych. Obserwowany od drugiego kwartału 2025 roku wyraźny wzrost w tym zakresie wiąże się z sezonowością, charakterystyczną zarówno dla produkcji, jak i budownictwa. Widoczny jest też wysoki popyt na pracowników wykwalifikowanych, w tym techników, mechaników, elektryków, automatyków oraz kontrolerów jakości.

W przypadku stanowisk specjalistycznych, takich jak inżynierowie jakości, utrzymania ruchu i procesu, a także specjalistów ds. logistyki i zakupów, zapotrzebowanie pozostaje stabilne, lecz od początku 2023 roku utrzymuje się poniżej rynkowego benchmarku. Wyjątkiem jest sektor budowlany, w którym popyt na projektantów, inżynierów i kierowników budowy utrzymuje się znacząco powyżej średniej.
Popyt według typu stanowiska - przewaga niewykwalifikowanych pracowników fizycznych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Popyt według typu stanowiska - przewaga niewykwalifikowanych pracowników fizycznych

Największe zapotrzebowanie w sektorze przemysłowym przypada na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, zwłaszcza w sezonowych branżach jak produkcja i budownictwo. Od połowy 2025 roku wzrost dotyczący tej grupy jest szczególnie widoczny, podczas gdy zapotrzebowanie na specjalistów i wykwalifikowanych pracowników utrzymuje się na stabilnym, niższym poziomie względem benchmarku.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Bez wątpienia na uwagę zasługuje budownictwo, które rozwija się pomimo zawirowań związanych z cenami surowców. W efekcie zapotrzebowanie na kadry utrzymuje się znacznie powyżej rynkowego benchmarku - poszukiwani są zarówno pracownicy fizyczni, jak i specjaliści: projektanci, inżynierowie, kierownicy budowy, a także wysoko wykwalifikowani Inżynierowie o specjalności elektrotechnicznej i elektroenergetycznej z uprawnieniami budowlanymi – komentuje Ewa Gumbarewicz, lider specjalizacji inżynieria i produkcja w Grafton Recruitment.

Popyt według kategorii stanowisk - liderem budownictwo
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Popyt według kategorii stanowisk - liderem budownictwo

Budownictwo od kilkunastu miesięcy wyraźnie wyprzedza inne branże pod względem popytu na pracowników, utrzymując stabilny wzrost na tle logistyki, produkcji czy centrów inżynieryjnych. Warto zwrócić uwagę, że R&D i centra inżynieryjne notują najniższe wartości, co wynika z ograniczenia inwestycji badawczo-rozwojowych w latach 2022-2025.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Z kolei w obszarze badań i rozwoju obserwowany jest systematyczny spadek liczby rekrutacji, co wiąże się ze znaczącym ograniczeniem nowych inwestycji w tym sektorze, w szczególności w porównaniu z latami 2022-2023. Jednak w kolejnych latach można spodziewać się wzrostu zapotrzebowania w obszarze R&D, wynikającego z lokowania w Polsce kompetencji badawczo-rozwojowych dla przemysłu. W tej dziedzinie Polska może konkurować z krajami Europy Zachodniej, zarówno pod względem jakości, jak i kosztów zatrudnienia.
Wśród wyzwań, z jakimi zmagają się zespoły R&D, szczególnie dotkliwy jest niedobór wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w obszarach AI, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanej analityki. Pomimo ogólnego spadku zatrudnienia w przemyśle segmenty high-tech, takie jak elektronika, farmacja czy technologie cyfrowe – wykazują systematyczny wzrost liczby miejsc pracy – dodaje Maria Górczyńska, Manager w zespole inżynierii i produkcji w Grafton Recruitment.

Przyszłość sektora: automatyzacja, kompetencje i inwestycje


Sektor przemysłowy w Polsce staje dziś przed koniecznością znalezienia nowych kierunków rozwoju. Wyzwania nie ograniczają się już do bieżących kosztów operacyjnych, ale obejmują również kwestie strukturalne i technologiczne.

Jak wynika z „Raportu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach” Grafton Recuitment, największą barierą pozostaje niedobór pracowników fizycznych oraz specjalistów o kompetencjach technicznych, szczególnie w obszarze systemów informatycznych, automatyki, analityki danych i cyberbezpieczeństwa. W budownictwie dodatkowym problemem jest malejąca liczba absolwentów kierunków technicznych, co ogranicza dostępność nowych kadr. Pracodawcy zwracają także uwagę na rosnące koszty pośrednie i rozbieżność między budżetami płacowymi a oczekiwaniami kandydatów, co zwiększa rotację i obniża konkurencyjność firm.

Przyszłość polskiego przemysłu w perspektywie najbliższych kilku lat będzie zależeć od rozwoju trzech głównych obszarów. Pierwszym z nich jest automatyka przemysłowa i produkcja urządzeń. Niski poziom robotyzacji w Polsce, jedynie 78 robotów na 10.000 pracowników, sprawia, że właśnie automatyka i robotyka są postrzegane jako klucz do poprawy produktywności i rentowności.

Drugim obszarem są chemia i farmacja oraz R&D. Branże te uznawane są za rozwojowe, między innymi dzięki cyfryzacji procesów produkcyjnych oraz wdrażaniu technologii Przemysłu 4.0, obejmujących IoT, sztuczną inteligencję i robotykę.

Trzecim kierunkiem rozwoju są nowe kompetencje, wynikające z transformacji cyfrowej i rosnącego znaczenia ESG – coraz większy popyt dotyczy stanowisk takich jak specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, analityk danych systemów logistycznych czy specjalista ds. systemów magazynowych.

W budownictwie coraz większe znaczenie mają umiejętności cyfrowe, zwłaszcza korzystanie z metodologii BIM (Building Information Modeling), która w najbliższych latach może stać się standardem w projektowaniu i realizacji inwestycji.
Największym zagrożeniem dla polskiego przemysłu nie jest tylko niepewność gospodarcza, ale również brak proaktywnych decyzji o inwestycjach w rozwój. Automatyzacja, cyfryzacja czy działania propagujące „clean industry” to nie tylko trend, lecz konieczność, która decyduje o przewadze konkurencyjnej. Firmy, które potraktują te obszary jako element długofalowej strategii, a nie dodatkowy koszt, będą w stanie skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku – tłumaczy Danuta Protasewicz, Manager Regionalny w Grafton Recruitment.

Na tle wyzwań gospodarczych i społecznych, sektor przemysłowy staje dziś przed koniecznością redefinicji swojej roli. Kluczowe dla jego przyszłości będzie zbudowanie równowagi między efektywnością operacyjną a inwestycją w ludzi, technologie i elastyczne modele pracy. To od gotowości firm do adaptacji będzie zależeć, jak polski przemysł odnajdzie się w nowej rzeczywistości.



Informacje o raporcie: „Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2025” to ósma edycja cyklicznego opracowania przygotowanego przez ekspertów Grafton Recruitment we współpracy z Gi Group. Badanie zostało przeprowadzone w II kwartale 2025 roku i objęło analizę 8228 rekordów z bazy kandydatów oraz dane dotyczące budżetów wynagrodzeń 154 firm z sektora przemysłowego. Raport zawiera zestawienia wynagrodzeń dla ponad 200 stanowisk – od pracowników fizycznych, przez specjalistów, aż po kadrę menedżerską – w różnych obszarach przemysłu, takich jak farmacja i chemia, motoryzacja i produkcja urządzeń, FMCG, badania i rozwój, centra inżynieryjne i dystrybucyjne oraz budownictwo. Uwzględnia także nowe role, związane m.in. z automatyką, robotyzacją i ESG. Publikacja została wzbogacona komentarzami ekspertów oraz wynikami ankiet przeprowadzonych wśród pracowników i pracodawców, które pokazują aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju sektora.
Przeczytaj także: 5 kroków do efektywnego wdrożenia AI w produkcji przemysłowej 5 kroków do efektywnego wdrożenia AI w produkcji przemysłowej

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: produkcja przemysłowa, przemysł, produkcja, przemysł w Polsce, wynagrodzenia w przemyśle, praca w budownictwie, praca w przemyśle, automatyzacja przemysłu, branża przemysłowa

Przeczytaj także

Ulga na robotyzację a definicja robota przemysłowego

Ulga na robotyzację a definicja robota przemysłowego

Prowadzenie działalności produkcyjnej: Polska najlepsza w EMEA?

Prowadzenie działalności produkcyjnej: Polska najlepsza w EMEA?

Wynagrodzenia w przemyśle rosną nawet w kryzysie?

Wynagrodzenia w przemyśle rosną nawet w kryzysie?

PMI stabilny (50,8 pkt), ale produkcja przemysłu ciągle spada

PMI stabilny (50,8 pkt), ale produkcja przemysłu ciągle spada

Europa na dobrej drodze do Przemysłu 4.0

Europa na dobrej drodze do Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0, czyli o opieszałości producentów

Przemysł 4.0, czyli o opieszałości producentów

Przemysł 4.0 - podstawa produkcji przyszłości

Przemysł 4.0 - podstawa produkcji przyszłości

Polskie firmy są gotowe na Przemysł 4.0, ale....

Polskie firmy są gotowe na Przemysł 4.0, ale....

Przemysł 4.0, czyli możliwości i wyzwania produkcji

Przemysł 4.0, czyli możliwości i wyzwania produkcji

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Miliony złotych na ekspansję polskich MŚP. Ruszył nabór do dotacji FENG na promocję marki za granicą

Miliony złotych na ekspansję polskich MŚP. Ruszył nabór do dotacji FENG na promocję marki za granicą

Filantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP

Filantropia pokolenia Z, czyli crowdfunding zamiast 1,5% dla OPP

Ziemia droższa od mieszkania? Ile warte jest gospodarstwo rolne w Polsce?

Ziemia droższa od mieszkania? Ile warte jest gospodarstwo rolne w Polsce?

Jak urządzić mikromieszkanie, by było wygodne i funkcjonalne

Jak urządzić mikromieszkanie, by było wygodne i funkcjonalne

Test Opel Mokka Hybrid Turbo: czy lifting odmienił popularnego SUV-a?

Test Opel Mokka Hybrid Turbo: czy lifting odmienił popularnego SUV-a?

Finansowe paradoksy w Polsce: które regiony oszczędzają najwięcej, a które najmniej?

Finansowe paradoksy w Polsce: które regiony oszczędzają najwięcej, a które najmniej?

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: