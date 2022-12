Prowadzenie działalności produkcyjnej: Polska najlepsza w EMEA?

Cushman & Wakefield przedstawia wyniki najnowszego rankingu Manufacturing Risk Index (MRI). Opracowanie ocenia atrakcyjność 45 krajów pod względem prowadzenia w nich działalności produkcyjnej. W przypadku regionu EMEA, Polska okazała się najwyżej sklasyfikowanym w zestawieniu krajem. Za tym wynikiem stoją niższe w porównaniu z Europą Zachodnią i Północną koszty pracy i energii elektrycznej. Tuż za nami uplasowały się Czechy, które utraciły pozycję lidera.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co powoduje, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla prowadzenia działalności przemysłowej?

Który z krajów jest liderem rankingu bazowego?

Co jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje firm o wyborze lokalizacji dla swojej działalności?

Pozycja Polski, jako najbardziej atrakcyjnego dla prowadzenia działalności produkcyjnej kraju EMEA jest kolejnym potwierdzeniem dobrych perspektyw, pomimo wymagających kolejnych miesięcy. Wykwalifikowani i rzetelni pracownicy, dostęp do doskonałej infrastruktury logistycznej, doskonałe otoczenie biznesowe, a także stosunkowo niskie ryzyka ekonomiczne i energetyczne, a także atrakcyjne koszty budowy i jedne z najniższych w regionie koszty mediów czynią nasz kraj idealną lokalizacją dla działalności produkcyjno-przemysłowej. – komentuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Warunki – środowisko biznesowe, w tym dostępność pracowników oraz dostęp do rynków zbytu

Koszty – koszty operacyjne, w tym koszty pracy, energii elektrycznej i nieruchomości

Ryzyko – ryzyko polityczne, ekonomiczne i środowiskowe

Dokonaliśmy weryfikacji ryzyk, kosztów i otoczenia biznesowego pod kątem wielu kryteriów i wskaźników, niemniej jednak w każdym przypadku Polska plasowała się w najwyższym kwartylu skupiającym najbardziej atrakcyjne kraje świata, w których ryzyka związane z uruchomieniem operacji produkcyjnej zostało zdefiniowane jako najniższe – tłumaczy Damian Kołata.

Wysoką pozycję Polski potwierdzają również inne wyniki badań C&W, które pokazują, iż typowa operacja logistyczna, prowadzona w średniej wielkości magazynie o powierzchni 10 000 mkw, generuje o ponad 1/3 mniej koszów (34%), niż w Czechach i aż o 2/3 mniej (62%) niż w Niemczech, ze względu na niskie koszty energii, pracy, a także najmu w porównaniu do innych europejskich krajów - dodaje ekspert.

Ogólne wnioski z raportu MRI Manufacturing Risk Index (MRI)

Warunki geopolityczne funkcjonowania rynku przemysłowego

Ranking Manufacturing Risk Index (MRI) ocenia względną atrakcyjność 45 krajów w regionie EMEA, obu Amerykach oraz regionie Azji, Australii i Oceanii pod kątem lokowania w nich produkcji oraz umożliwiają firmom przeanalizowanie potencjalnego wpływu aktualnych warunków na prowadzoną działalność.Ocena poszczególnych krajów obejmuje trzy główne obszary:Według danych OECD bezpośrednie inwestycje do Polski w 2021 roku były rekordowe i wyniosły aż 24.8 miliardy dolarów (w ramach prawie 450 nowych zagranicznych projektów) co uplasowało Polskę pod tym względem jako 6 największy kraj pod względem wielkości inwestycji w Europie i 3 w Unii Europejskiej.Pozycjęutrzymują Chiny, dzięki wciąż znacznie niższym kosztom pracy w porównaniu z innymi głównymi lokalizacjami produkcyjnymi. Ponadto na wzrost produkcji przemysłowej w Chinach pozytywnie wpływają nowo powstające sektory gospodarki, m.in. branża produktów bazujących na tzw. nowej energii czy nowych materiałach, takich jak stacje do ładowania samochodów elektrycznych, turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne , a także produkcja pojazdów zasilanych tego typu energią – wszystko to dzięki rządowym programom wsparcia. Transformacja ta – w połączeniu z dalszą ekspansją gospodarczą regionu Azji, Australii i Oceanii oraz związanym z tym popytem na towary – nadal będzie wpływać na umacnianie się chińskiego przemysłu., kraje azjatyckie dominują wśród najlepszych lokalizacji świata – 8 z 10 pierwszych pozycji w rankingu MRI znajduje się w Azji. Na korzyść Chin, Indonezji i Indii nadal przemawia nie tylko duża podaż taniej siły roboczej, lecz także niższy koszt energii elektrycznej i budowy nieruchomości.Wśród państw europejskich i basenu Morza Śródziemnego, swoje pozycje w tegorocznym rankingu umocniły również Turcja, Polska, Maroko oraz Tunezja. Oferują one koszty pracy w przeliczeniu na USD na zasadniczo stabilnym, a nawet nieznacznie niższym poziomie, a także stosunkowo niskie ceny energii elektrycznej. Choć koszty energii w Polsce wzrosły, wciąż są niższe niż w innych krajach, takich jak Litwa, Rumunia, Bułgaria czy Czechy., Chiny pozostają liderem rankingu – częściowo za sprawą wysokich ocen w takich kategoriach, jak warunki prowadzenia działalności i czynniki kosztowe, ale także dzięki zmniejszeniu się ryzyka korporacyjnego i ekonomicznego. W ostatnich latach Chiny wdrożyły reformy mające na celu złagodzenie przepisów regulujących inwestycje zagraniczne, co sygnalizuje determinację tego kraju w tworzeniu atrakcyjnych warunków dla kolejnych inwestycji.Kraje europejskie zazwyczaj charakteryzują się najniższym ryzykiem geopolitycznym w świecie, ale z powodu wyzwań związanych z dynamiką wydarzeń w skali regionalnej i globalnej obecnie wiele z nich stoi w obliczu podwyższonego poziomu ryzyka, zwłaszcza ekonomicznego i politycznego. W przypadku niektórych, m.in. Czech i Polski, postępy na drodze do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – w połączeniu z bardzo konkurencyjnym poziomem kosztów – umożliwiły im umocnienie swoich pozycji w rankingu, pomimo wzrostu ryzyka gospodarczego.Po niemal trzech latach zarządzania ryzykiem i trudnościami związanymi z globalną pandemią COVID-19, firmy działające w sektorze produkcyjno-przemysłowym stają w obliczu kolejnych, nowych wyzwań oraz konieczności rozwiązywania długofalowych problemów.Pandemia COVID-19 oraz zakłócenia w produkcji i transporcie towarów na całym świecie uwydatniły znaczenie dobrze funkcjonujących i niezawodnych łańcuchów dostaw. Najbardziej znaczące skutki pandemii stały się nieco mniej dotkliwe, ale globalna gospodarka i przedsiębiorstwa stanęły w obliczu nowych, zmieniających się wyzwań.Wojna w Ukrainie nie tylko wpłynęła na dostępność oraz ceny energii i surowców, lecz także spowodowała wzrost ryzyka, zwłaszcza gospodarczego i politycznego, ponieważ widmo rosnących kosztów i trudności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzi do coraz większych napięć społecznych i politycznych. Zmiany klimatu i ryzyko klęsk żywiołowych w dalszym ciągu utrudniają poszczególnym krajom stworzenie i zapewnienie stabilnych i bezpiecznych warunków dla rozwoju firm. Ponadto, dynamika na rynku pracy – zwłaszcza dostępność i koszt odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – wciąż jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje firm o wyborze lokalizacji dla prowadzenia działalności produkcyjnej.