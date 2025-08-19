eGospodarka.pl
AI wymyka się spod kontroli? Eksperci ostrzegają: luka w Copilot to dopiero początek

2025-08-19 09:06

AI wymyka się spod kontroli? Eksperci ostrzegają: luka w Copilot to dopiero początek

AI wymyka się spod kontroli? © Freepik

Krytyczna luka „EchoLink” w Microsoft 365 Copilot ujawnia nową klasę zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Jak ostrzegają eksperci Check Point Research, wykryta podatność pozwalała cyberprzestępcom na „bezklikowe” ataki, w których Copilot samodzielnie ujawniał poufne dane, ukryte w dokumentach czy zaproszeniach kalendarzowych. Choć Microsoft załatał błąd już w czerwcu 2025 r., specjaliści są pewni – to dopiero początek epoki cyberataków napędzanych AI.

Przeczytaj także: Hakerzy manipulują dużymi modelami językowymi - rośnie ryzyko nadużyć technologii AI

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Na czym polegała luka EchoLink w Microsoft 365 Copilot i dlaczego była tak groźna?
  • W jaki sposób cyberprzestępcy mogą wykorzystać AI do ataków bez udziału użytkownika?
  • Jakie inne incydenty pokazały podatność narzędzi AI na manipulacje?

To ostrzeżenie dla wszystkich wykorzystujących AI w pracy biurowej! Microsoft 365 Copilot przez dłuższy czas posiadał niezwykle niebezpieczną, krytyczną podatność. „EchoLink” okazała się nie tylko kolejną luką, a całkowicie nową klasą zagrożeń, która nie wymaga od użytkownika żadnej interakcji – uważają eksperci Check Point Research. Wystarczy, że dokument lub zaproszenie kalendarzowe trafił do systemu, a ukryte w nim polecenia mogły sprawić, że Copilot sam ujawni wrażliwe dane organizacji!

Z miesiąca na miesiąc pojawiają się kolejne głosy dotyczące bezpieczeństwa agentów AI. Tym razem zagrożenie opisywane przez specjalistów cyberbezpieczeństwa z Check Point wydaje się szczególne. Podatność EchoLink umożlwia w pełni bezklikowy cyberatak, w którym cyberprzestępcy osadzają złośliwe „prompty” w dokumentach, mailach czy zaproszeniach. Gdy Copilot je przetwarza, potrafi nieświadomie wygenerować i wyeksportować poufne informacje, takie jak notatki ze spotkań, projekty czy dane strategiczne. To wszystko dzieje się w tle – użytkownik nie ma świadomości, że jego system właśnie „mówi za dużo”.

Przedstawiona podatność została na szczęście załatana przez Microsoft w czerwcu 2025 r., jednak eksperci Check Point Research nie mają wątpliwości, że to dopiero początek ery ataków na AI. EchoLink jest niczym kanarek w kopalni, to sygnał ostrzegawczy, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji otwierają przed cyberprzestępcami zupełnie nowe ścieżki cyberataku.

AI na celowniku hakerów


EchoLink to nie odosobniony incydent. W ostatnich miesiącach badacze bezpieczeństwa wykazali, że systemy AI można zmanipulować m.in. za pomocą tzw. prompt injection – złośliwych poleceń ukrytych w pozornie nieszkodliwych danych. W maju 2025 r. głośnym echem odbiło się odkrycie, że Google Gemini można oszukać zwykłym zaproszeniem w kalendarzu, by sterować urządzeniami smart home i wyciągać poufne informacje użytkowników. Również raporty firm takich jak CrowdStrike ostrzegają przed „uzbrojoną AI”, pozwalającą hakerom szybciej tworzyć malware, przeprowadzać ataki phishingowe i wykradać dane w tempie, którego tradycyjne narzędzia obronne nie są w stanie wytrzymać.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa wskazują, że wbudowane w pakiety biurowe zabezpieczenia (np. Microsoft Defender dla Office 365) okazują się często niewystarczające wobec zaawansowanych, wielowektorowych cyberataków napędzanych AI. Fragmentaryczne podejście, łączenie wielu rozwiązań od różnych dostawców, prowadzi do luk i opóźnień w reakcji. Dlatego coraz głośniej mówi się o potrzebie zintegrowanych, proaktywnych platform bezpieczeństwa, które w czasie rzeczywistym będą blokować złośliwe prompty i anomalie zachowania systemów AI.
Tzw. „AI-driven attacks” to nie tylko teoria, a nowa codzienność. Każdy kolejny miesiąc przynosi nowe dowody na to, że cyberprzestępcy traktują sztuczną inteligencję nie tylko jako cel, ale i jako broń – podkreśla Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce.
Luka EchoLink to alarm dla zarówno dla liderów bezpieczeństwa, jak i firm na całym świecie. To wyraźny sygnał, że bez radykalnej zmiany podejścia, biznesowe narzędzia AI mogą stać się zagrożeniem dla użytkowników i całych organizacji.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja napędza cyberataki - nowe zagrożenia dla firm

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: AI-driven attacks, sztuczna inteligencja, cyberataki, Microsoft 365 Copilot, luki w zabezpieczeniach, cyberbezpieczeństwo

Przeczytaj także

AI zmanipulowane przez złośliwe oprogramowanie. Czy to nowa era cyberataków?

AI zmanipulowane przez złośliwe oprogramowanie. Czy to nowa era cyberataków?

Niska gotowość polskich firm na cyberzagrożenia w dobie rozwoju AI

Niska gotowość polskich firm na cyberzagrożenia w dobie rozwoju AI

Setki miliardów maili i haseł krąży w darknecie

Setki miliardów maili i haseł krąży w darknecie

Cyberzagrożenia w IV kw. 2024 według Cisco Talos

Cyberzagrożenia w IV kw. 2024 według Cisco Talos

DeepSeek i Qwen: nowe modele AI już w rękach cyberprzestępców

DeepSeek i Qwen: nowe modele AI już w rękach cyberprzestępców

Cyberbezpieczeństwo 2025: uwaga na "cyfrowe bliźniaki" oparte na deepfake’ach

Cyberbezpieczeństwo 2025: uwaga na "cyfrowe bliźniaki" oparte na deepfake’ach

Cyberataki bazujące na AI, NIS2 i DORA, czyli co czeka firmy w 2025 roku?

Cyberataki bazujące na AI, NIS2 i DORA, czyli co czeka firmy w 2025 roku?

6 trendów w cyberbezpieczeństwie na 2025 rok

6 trendów w cyberbezpieczeństwie na 2025 rok

Nie(bezpieczna) sztuczna inteligencja

Nie(bezpieczna) sztuczna inteligencja

