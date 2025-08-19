Krytyczna luka „EchoLink” w Microsoft 365 Copilot ujawnia nową klasę zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Jak ostrzegają eksperci Check Point Research, wykryta podatność pozwalała cyberprzestępcom na „bezklikowe” ataki, w których Copilot samodzielnie ujawniał poufne dane, ukryte w dokumentach czy zaproszeniach kalendarzowych. Choć Microsoft załatał błąd już w czerwcu 2025 r., specjaliści są pewni – to dopiero początek epoki cyberataków napędzanych AI.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polegała luka EchoLink w Microsoft 365 Copilot i dlaczego była tak groźna?

W jaki sposób cyberprzestępcy mogą wykorzystać AI do ataków bez udziału użytkownika?

Jakie inne incydenty pokazały podatność narzędzi AI na manipulacje?

AI na celowniku hakerów

Tzw. „AI-driven attacks” to nie tylko teoria, a nowa codzienność. Każdy kolejny miesiąc przynosi nowe dowody na to, że cyberprzestępcy traktują sztuczną inteligencję nie tylko jako cel, ale i jako broń – podkreśla Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce.