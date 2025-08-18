Długi i cyberataki, czyli podwójny cios w bezpieczeństwo seniorów

Co piąty senior w Polsce padł ofiarą kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych – wynika z najnowszych badań. Jednocześnie emeryci zmagają się z miliardowymi długami, których łącznie opiewają już na niebagatelne 5,32 mld zł. Mimo że kwota ta delikatnie spadła, liczba niespłacanych zobowiązań pnie się w górę. Rosnąca aktywność seniorów w cyfrowych finansach zwiększa ryzyko cyberataków, a długi stają się dodatkowym obciążeniem ich budżetów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często seniorzy padają ofiarą kradzieży lub wyłudzenia danych?

Jakie są najczęstsze metody działania cyberprzestępców wobec osób starszych?

Jaka jest skala zadłużenia emerytów w Polsce i kto jest ich największym wierzycielem?

Dlaczego seniorzy jedynie z rzadka reagują na cyberataki i jakie są tego skutki?

Niepokojąca bierność po atakach

Jeszcze bardziej niepokoi, że aż 12 proc. seniorów, pomimo świadomości próby kradzieży danych osobowych, całkowicie zignorowało ten fakt i nie podjęło żadnych działań. To duży błąd. Szybkie poinformowanie banku, zablokowanie kart płatniczych, zmienienie loginów do bankowości internetowej, czy zastrzeżenie dokumentów może w przyszłości uchronić przed poważnymi stratami finansowymi. Brak reakcji oznacza duże ryzyko wyczyszczenia konta z pieniędzy czy zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na skradziony PESEL – ostrzega Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Fałszywe strony, groźne telefony i SMS-y oraz świadomi seniorzy

Seniorzy są zdecydowanie najbardziej świadomą grupą wiekową pod względem korzystania z wiarygodnych źródeł informacji o cyberbezpieczeństwie. I to bardzo cieszy. Aż 76 proc. osób powyżej 65. roku życia poszukuje ich w oficjalnych komunikatach instytucji państwowych czy finansowych. Dla porównania, wśród najmłodszych przedstawicieli z pokolenia Z w wieku 18-24 lata, ten odsetek wynosi zaledwie 48 proc. – dodaje Bartłomiej Drozd.

Komu i ile są winni emeryci

Choć łączna kwota zaległości powoli maleje, niepokój budzi wyraźny wzrost liczby niespłacanych zobowiązań. Zadłużeni emeryci dysponują ograniczonym budżetem, a zarządzanie nim wymaga od nich dużego wysiłku. Często wiąże się to z podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, czy najpierw opłacić rachunki, czy kupić żywność lub niezbędne leki. W porównaniu do lipca ubiegłego roku obserwujemy wzrost długów w rachunkach za energię elektryczną, opiekę zdrowotną i ubezpieczenia, a spadek wobec instytucji finansowych. Oznacza to, że seniorzy pomimo problemów finansowych starają się terminowo regulować raty kredytów i pożyczek – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Z naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze zobowiązań seniorów wynika, że ta grupa znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Choć łączna kwota ich zadłużenia nieznacznie spadła, niepokojąco rośnie liczba niespłaconych zobowiązań. Wskazuje to na ich większe rozproszenie i świadczy o tym, że starszym osobom trudno zarządzać budżetem. Mimo ograniczonych dochodów, często starają się one jednak wywiązywać z podjętych zobowiązań, co odbieramy jako sygnał ich wysokiej odpowiedzialności i dobrej woli. W przypadku emerytów skuteczne odzyskiwanie należności wymaga bardzo elastycznego podejścia. Zwykle potrzebne jest rozłożenie długu na raty, wyjaśnienie warunków umowy czy przypomnienie o terminach w sposób dla nich zrozumiały i przystępny. Jasna komunikacja i wsparcie w uporządkowaniu sytuacji finansowej zwiększają szanse, że senior uwolni się od zadłużenia i w przyszłości nie powtórzy takiego scenariusza – podkreśla Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Emeryci są coraz bardziej aktywni w cyfrowym świecie finansów. W tej grupie 86 proc. używa kart płatniczych, 76 proc. korzysta z bankowości internetowej, a 61 proc. z mobilnej. Płatności BLIK-iem wykonuje 45 proc. seniorów, a co piąty płaci zbliżeniowo smartfonem – wynika z badania „Seniorzy w świecie cyfrowych finansów” zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Niestety, wraz ze wzrostem aktywności rośnie ryzyko ataku. Hakerzy coraz częściej celują w emerytów, a kradzież oszczędności może być dla nich bardzo kosztowna.Co piąta osoba powyżej 65. roku życia doświadczyła kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych. Jednak skala problemu jest zapewne znacznie poważniejsza. Zaledwie 9 proc. seniorów, których dane usiłowano wyłudzić, zgłosiło ten incydent do CERT Polska. 21 proc. zawiadomiło policję, a 35 proc. poinformowało bank lub dostawcę Internetu. Największa grupa (56 proc.) ograniczyła reakcję do zmiany hasła.Sposoby działania cyberprzestępców są zróżnicowane. Seniorzy, którzy zetknęli się z próbą kradzieży danych, najczęściej wskazują na oszustwa telefoniczne (44 proc.). Nieco rzadziej hakerzy używali fałszywych stron internetowych (39 proc.), a także SMS-ów i e-maili (po 36 proc.). Z kolei 31 proc. otrzymało podrobione wezwania do zapłaty, a 23 proc. wiadomości podszywające się pod osoby trzecie za pośrednictwem komunikatorów.Najczęściej cyberprzestępcy próbowali wyłudzić dostępy do kart płatniczych (32 proc.), a także kont bankowych (29 proc.). Nieco rzadziej usiłowali się również włamać się do skrzynek e-mail (27 proc.), czy przejąć numer PESEL (24 proc.). Starali się też przejąć kontrolę nad kontami w mediach społecznościowych i urządzeniami mobilnymi (po 18 proc.).Ale poważnym zagrożeniem dla finansów seniorów są nie tylko cyberprzestępcy, lecz także długi. Obecnie w KRD widnieje 277,7 tys. emerytów z niespłaconymi zobowiązaniami. Ich łączne zadłużenie wynosi 5,32 mld zł, a średnia kwota przypadająca na osobę to 19,1 tys. zł. Mężczyźni mają do oddania 2,8 mld zł, a kobiety 2,5 mld zł.Zdecydowaną większość długów emerytów w wysokości 3,2 mld zł przejęły fundusze sekurytyzacyjne, które odkupiły je od pierwotnych wierzycieli. Wysokie jest również zadłużenie seniorów wobec administracji państwowej i samorządowej (970,9 mln zł), a także instytucji finansowych – banków, firm pożyczkowych, SKOK-ów i towarzystw ubezpieczeniowych (451,7 mln zł). Inne zaległości to niezapłacone czynsze mieszkaniowe (66,5 mln zł), rachunki za telefon, Internet i telewizję (63,3 mln zł) oraz energię elektryczną (39,6 mln zł).Regionalnie największe zadłużenie przypada na seniorów z Mazowsza (819,3 mln zł), Śląska (776,5 mln zł) i Dolnego Śląska (498,5 mln zł). Z kolei najmniejsze długi mają emeryci z województwa podlaskiego (92,1 mln zł), świętokrzyskiego (113,1 mln zł) i opolskiego (120 mln zł).