Rynek reklamy wideo nic nie zwalnia. Total streaming na prowadzeniu

Reklama wideo w Polsce nie zwalnia tempa. Według najnowszej analizy Publicis Groupe Polska, inwestycje w ten rodzaj przekazu wzrosły o 6,7%, osiągając poziom blisko 3,5 mld zł. Zdecydowanie najwięcej zyskuje total streaming, a wszystko to przy stabilnej pozycji telewizji linearnej. Mamy wyraźny sygnał, że wideo dostosowuje się do nowych zwyczajów widzów i trendów reklamowych.

Przeczytaj także: Rynek reklamy wideo nie potrafi zaskoczyć?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O jaką wartość procentową wzrosły inwestycje reklamowe w wideo w pierwszej połowie 2025 roku?

Jak zmienił się udział telewizji linearnej i wideo online w przychodach reklamowych?

Jakie innowacje reklamowe wprowadził YouTube?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość przychodów reklamowych wideo H1 2025 vs H1 2024 Inwestycje reklamowe w wideo wzrosły w pierwszym półroczu 2025 roku o 6,7% Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział poszczególnych form wideo w przychodach reklamowych W pierwszym półroczu 2025 r. wśród segmentów wideo największy udział w przychodach miała telewizja linearna Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Analiza oglądalności

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officer Publicis Groupe Polska:

Pierwsze półrocze 2025 roku przyniosło wiele pozytywnych zmian na rynku reklamy wideo, co potwierdza nasza analiza. Wzrost o 6,7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku, to dowód na rosnącą siłę tego medium w Polsce. Kluczowym czynnikiem napędzającym ten wzrost jest dynamiczny rozwój segmentu wideo online, który zbliża się już do 30% udziału w całkowitych przychodach reklamowych wideo. Szczególnie imponujący jest wzrost w obszarze streamingu VOD, który osiągnął 64,7%.



Telewizja linearna wciąż pozostaje dominującym segmentem, choć jej udział nieznacznie spada. Stabilność inwestycji w reklamy telewizyjne, mimo braku wydarzeń sportowych na miarę ubiegłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, jest znakiem siły tego medium. Z kolei rosnąca popularność platform takich jak YouTube, które wprowadzają innowacyjne formaty reklamowe i uszczelniają ekosystem reklamowy, wskazuje na zmieniające się preferencje widzów i reklamodawców.

Przeczytaj także: Internet i handel napędzają rynek reklamy

Inwestycje reklamowe we wszystkie formy reklamy telewizyjnej wzrosły w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. o 2,2% rok do roku. Z kolei same inwestycje w spoty reklamowe zwiększyły się o 2,8%. Do poprawy wyniku przyczynił się drugi kwartał, w którym dynamika spotów wyniosła 3,7%, zaś wszystkich form reklamy TV 3,2%. Należy podkreślić stabilność tego wyniku, biorąc pod uwagę wyższą bazę w ubiegłym roku, kiedy to w drugim kwartale odnotowaliśmy szybszy wzrost związany z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. W 2025 roku nie odbyło się żadne wydarzenie o podobnej skali.(serwisy video on demand: BVOD, HVOD i pozostałe VOD) pod kątem przychodów wzrósł o 64,7% w pierwszym półroczu 2025 roku, jednak w analogicznym okresie 2024 r. kanały FAST oraz platforma MAX (obecnie HBO Max) dopiero debiutowały.Pozostałe, których wzrost wynosił, obejmują segment wideo na portalach społecznościowych oraz segment wideo na serwisach internetowych. Wzrost inwestycji reklamowych wwyniósłAnalitycy Publicis Groupe zaobserwowali istotny wzrost szczególnie w przypadku YouTube, zwłaszcza w drugim kwartale, gdy platforma zintensyfikowała działania w kierunku uszczelnienia swojego ekosystemu reklamowego. YouTube przestał jedynie informować, że używanie AdBlocka jest niezgodne z regulaminami Google, i zaczął aktywnie blokować nakładki wyłączające reklamy. Użytkownicy AdBlocka zgłaszali przypadki, w których YouTube emitował niepomijalną reklamę, trwającą nawet godzinę.Ponadto platforma oferuje nowy format reklamowy, który wyświetla reklamę użytkownikowi po wciśnięciu pauzy na odtwarzanym materiale. Wideo jest minimalizowane, a zamiast niego pojawia się reklama, którą użytkownik może zamknąć lub kliknąć w odnośnik i uzyskać więcej informacji. Jednocześnie YouTube cały czas zachęca użytkowników do przejścia na usługę premium bez reklam, kosztuje ona obecnie blisko 30 zł w podstawowym planie.W pierwszym półroczu odnotowaliśmy też wysoki wzrost w segmencie krótkich reklam wideo na serwisach internetowych 19,6%, jednocześnie skorygowaliśmy w dół nasze szacunki dotyczące 2024 r.W pierwszym półroczu widzowie w wieku 16-59 przeznaczyli na oglądanie telewizji średnio 3 godziny 33 minuty i było to o 3 min dłużej niż przed rokiem. Krócej oglądali TV jedynie w marcu oraz w czerwcu – w ubiegłym roku w tym miesiącu transmitowano mecze polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej.O 3 minuty wydłużył się również czas przeznaczony przez widzów na nietelewizyjne źródła wideo. Widzowie w tej grupie wiekowej poświęcali w tym okresie 36 minut dziennie (Nielsen, ATV, All1659, wliczona oglądalność poza domem).W pierwszym półroczu udział w oglądalności stacji TOP10 wynosił 43,2% i był niższy o 1,2 p.p. wobec ubiegłego roku. W pierwszym półroczu rosły udziały kanałów Polsatu, traciły zaś pozostałe stacje dawnej wielkiej czwórki, TVN24 i TTV. Konsekwentnie zwiększają się udziały TV Puls, a także TV4 (SHR of PUT, A1659).Jednocześnie o 1,1 p.p. wzrósł udział w oglądalności treści niedostępnych w ramach inventory telewizyjnego (źródła nietelewizyjne odtwarzane na telewizorze takie jak np. aplikacje streamingowe tj. Netflix, a także YouTube).W pierwszym półroczu 2025 r. trzy stacje z grupy TOP10 odnotowały wzrost średnich udziałów w oglądalności: TV Puls z 3,4% do 4,0%, Polsat z 7,1% do 7,4% oraz TV 4 z 2,9% do 3,0%. Największy spadek, o ponad 0,7 p.p., zanotował kanał TVP2 z 5,1% do 4,4%. Trzy stacje dotknęło zmniejszenie udziału w oglądalności o 0,4 p.p.: stacja TVN do 7,5%, TVP1 do 4,9% oraz TTV do 2,4%. Udziały w skali półrocza straciła też stacja TVN 24, której udziały rosły jedynie w okresie kampanii wyborczej i samych wyborów – w maju udział tej stacji osiągnął 4,8% (średnio 3,8%). (TOP10: TVN, POLSAT, TVP1, TVP2, TVN7, TV4, TV PULS, TTV, TVN24, PULS2).Dodatkowo analiza Publicis Groupe obejmuje również zachowania widowni mierzone w badaniu Nielsen Digital, w którym można porównać wyniki streamingu z oglądalnością kanałów TV (badanie to nie uwzględnia oglądalności out of home, natomiast mierzy oglądalność na czterech ekranach: TV, laptop, smartfon i tablet). Średni czas oglądalności zmalał o 6,5 minuty rok do roku, większość z topowych kanałów odnotowała spadek udziałów, w tym Netflix. Wyjątek stanowią stacje Polsat i TV Puls. Numerem jeden pozostaje w tym rankingu YouTube, na oglądanie którego widzowie przeznaczają najwięcej czasu. Udziały platformy wynosiły w pierwszym półroczu 2025 7,7% wobec 7,4% w ubiegłym roku. (Nielsen Digital, All16 - 59).