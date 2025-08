Idealne baby shower po polsku? Z mężczyznami i atrakcjami

Czy nam się to podoba czy nie, kolejna amerykańska tradycja zagościła na polskim rynku. Co więcej, baby shower to już nie tylko „babska impreza”? Baby shower staje się przestrzenią bliskości, wsparcia i świętowania nowego życia w gronie przyjaciół i rodziny. W centrum? Emocje, relacje i wspólne przeżycia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy postrzegają baby shower?

Dlaczego coraz więcej osób, także mężczyzn, chce uczestniczyć w baby shower?

Jakie atrakcje cieszą się największą popularnością na przyjęciach?

Ile kosztuje organizacja baby shower, a ile prezent dla przyszłej mamy?

Jakie elementy tworzą udane i zapadające w pamięć przyjęcie baby shower?

Najwięcej ankietowanych (35%) przyznaje, że zwykle cieszy się z różnorodnych atrakcji, ponieważ dodają one energii i radości



Najwięcej osób (30%) wybiera warsztaty tworzenia pamiątek, takich jak rękodzieła związane z okresem ciąży. Dużym zainteresowaniem cieszą się także kursy chustowania i nauki noszenia dziecka (25%), a równie liczna grupa respondentów preferuje przyjęcia tematyczne z elementami zabawy, np. karaoke czy konkursami tanecznymi (25%). Porady stylistyczne i spotkania z doradczynią ds. mody ciążowej są atrakcyjne dla 15% badanych, natomiast relaks w spa wybiera jedynie 5%. - mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezentmarzeń.

Jak wynika z badania “Baby shower po polsku” serwisu Prezentmarzeń, aż 60% badanych przyznało, że brało już udział w takim wydarzeniu, a niemal połowa z nich (45%) określiła to doświadczenie jako niezapomniane. Jednocześnie 30% respondentów nigdy nie uczestniczyło w baby shower, ale wyraziło chęć wzięcia w nim udziału, co wskazuje na rosnące zainteresowanie tego typu spotkaniami.Zapytani o znaczenie baby shower, respondenci najczęściej wskazywali, że to ważny moment na dzielenie się radością i wspieranie przyszłej mamy (40%). Dla jednej czwartej badanych (25%) jest to także świetna tradycja, którą warto kontynuować, a kolejne 25% zauważa, że takie wydarzenie pomaga przyszłej mamie lepiej przygotować się do rodzicielstwa Z badania wynika, że baby shower to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim wyraz wsparcia i wzmacniania więzi. Najwięcej ankietowanych (35%) wskazało, że udział w przyjęciu jest dla nich sposobem na podkreślenie więzi i wzmocnienie relacji z bliskimi. Niewiele mniej, bo 30% respondentów, zaznaczyło, że motywuje ich przede wszystkim chęć wsparcia przyszłej mamy i dzielenia się radością z nadchodzących narodzin dziecka. Dla części badanych baby shower to także wyjątkowy moment, w którym mogą aktywnie uczestniczyć (15%) lub okazja do spędzenia czasu w dobrym towarzystwie (15%). Gry i konkursy organizowane podczas wydarzeń motywują jedynie niewielki odsetek uczestników (5%).Z badania wynika, że ponad jedna trzecia ankietowanych (35%) uważa, że mężczyźni zdecydowanie powinni brać udział w takich spotkaniach, bo to ważny moment w życiu całej rodziny. Kolejne 25% respondentów twierdzi, że obecność mężczyzn może dodać wydarzeniu wyjątkowego charakteru, a taki sam odsetek pozostawia decyzję otwartą, uzależniając ją od sytuacji i tradycji. Tylko 15% badanych uważa baby shower za wydarzenie głównie dla kobiet.Warto podkreślić, że ankietowani widzą pozytywny wpływ mężczyzn na atmosferę przyjęcia. Aż 45% badanych wskazuje, że ich obecność może wprowadzić więcej ciepła i radości, a 30% zauważa, że wspólna zabawa jest udana, jeśli wszyscy czują się swobodnie. Dla 20% respondentów obecność mężczyzn może wprowadzać nieco więcej luzu, natomiast jedynie 5% osób obawia się, że mogłoby to zmienić charakter wydarzenia.Najwięcej ankietowanych (35%) przyznaje, że zwykle cieszy się z różnorodnych atrakcji, ponieważ dodają one energii i radości, a 30% uważa, że wszystko zależy od tego, jak są one zorganizowane i dopasowane do gości. 25% respondentów preferuje spokojne spotkania, a jedynie 10% deklaruje, że zdecydowanie woli baby shower pełne atrakcji. Zapytani o swoje ulubione elementy przyjęcia, uczestnicy badania najczęściej wskazywali gry i zabawy integracyjne (45%), które pozwalają lepiej poznać gości i zapewniają dużo śmiechu. Na kolejnych miejscach znalazły się sesje zdjęciowe z brzuszkiem (30%) oraz zgadywanie płci dziecka i konkursy związane z rodzicielstwem (25%).Zapytani o to, co stanowi sedno udanego baby shower, uczestnicy badania najczęściej wybierali bliskość i relacje z przyjaciółkami (35%). Dla 30% badanych istotne jest smaczne jedzenie, dobre napoje i wspólny toast, a 20% ceni emocje i wyzwania, jakie towarzyszą tego typu wydarzeniom. Unikalne przeżycia i pamiątki jako najważniejszy element wskazało 15% ankietowanych.Ponad połowa respondentów uważa, że odpowiedni budżet to do 1000 zł (45%), a prawie tyle samo jest zdania, że można przeznaczyć na ten cel od 1000 do 2000 zł (40%). Mniejszy odsetek decyduje się na wyższe kwoty: 10% na budżet od 2000 do 3000 zł oraz 5% na ponad 3000 zł. Najwięcej ankietowanych (45%) uważa, że optymalna kwota na prezent to od 300 do 600 zł. Co czwarty respondent (25%) wybrał przedział 600–1000 zł, a 20% wskazało na budżet do 300 zł. Tylko 10% deklaruje gotowość wydać na prezent ponad 1000 zł.