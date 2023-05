Portale dla rodziców odwiedzają głównie kobiety

Strony internetowe dla rodziców są odwiedzane głównie przez kobiety - wynika z analizy danych z badania Mediapanel, przygotowanej przez Gemius i PBI. Najpopularniejszą stroną w kategorii "Rodzicielstwo" jest edziecko.pl.

Więcej matek małych dzieci

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Serwisy parentingowe - matki Największą nadreprezentację odnotowaliśmy w grupie matek maluchów do 3 roku życia (Affinity Index wynoszący 142,2) oraz dzieci w wieku przedszkolnym (AI na poziomie 146,2). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Serwisy parentingowe - wiek internautów Najbardziej zainteresowane tego typu treściami są osoby w wieku pomiędzy 30 a 44 rokiem życia. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Serwisy parentingowe - kwiecień 2023 Wśród portali parentingowych dominują dwaj gracze – edziecko.pl oraz parenting.pl. Każdy z nich odwiedziło w kwietniu ponad 6 mln osób, docierając tym samym do ponad 20% internautów. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Gemius i PBI przeanalizowali strony i aplikacje z kategorii „Rodzicielstwo” w kwietniu 2023.Jak wynika z danych, aż 63% wszystkich użytkowników stron z treściami dla rodziców stanowią kobiety. W tej grupie obserwujemy też nadreprezentację względem populacji – wskaźnik Affinity Index wynosi w ich przypadku 124,4 - podczas gdy w grupie mężczyzn mamy do czynienia z niedoreprezentacją (AI na poziomie 74,8). Internautki spędzają też na stronach z omawianej kategorii niemal dwukrotnie więcej czasu (8m i 48s) niż internauci (4m 54s). Do kobiet należy też aż 72% wszystkich odsłon wykonanych na stronach o rodzicielstwie.Jedną ze zmiennych demograficznych, ujętych w badaniu Mediapanel, jest informacja na temat posiadania dzieci, a także ich wieku. Sprawdziliśmy, jak kształtuje się zainteresowanie treściami parentingowymi wśród internautek, które zadeklarowały posiadanie dzieci. Okazało się, że największą nadreprezentację odnotowaliśmy w grupie matek maluchów do 3 roku życia (Affinity Index wynoszący 142,2) oraz dzieci w wieku przedszkolnym (AI na poziomie 146,2). Wśród matek starszych dzieci również mamy do czynienia z nadreprezentacją w stosunku do populacji, jednak nie jest ona już tak znacząca. Kobiety, które zadeklarowały posiadanie dzieci, spędzały w kwietniu na przeglądaniu treści o rodzicielstwie średnio niemal 8 minut.Analiza struktury internautów przeglądających strony i aplikacje z kategorii „Rodzicielstwo” – tym razem już bez podziału na płeć – wskazuje, że najbardziej zainteresowane tego typu treściami są osoby w wieku pomiędzy 30 a 44 rokiem życia. Stanowią one łącznie 32% użytkowników stron i aplikacji parentingowych. W ich przypadku obserwujemy również nadreprezentację względem populacji: AI na poziomie 121,4 dla osób w wieku 30-34, 116,7 dla tych w wieku 35-39 oraz 117,2 w przypadku 40-44-latków.Wśród portali parentingowych dominują dwaj gracze – edziecko.pl oraz parenting.pl. Każdy z nich odwiedziło w kwietniu ponad 6 mln osób, docierając tym samym do ponad 20% internautów. Kolejna w zestawieniu strona – mjakmama24.pl – odnotowała w badanym miesiącu 1,8 mln realnych użytkowników (6% zasięgu). Czas, jaki przeciętny internauta spędzał w kwietniu na wymienionych stronach wyniósł 4m 14s w przypadku edziecko.pl oraz 4m 22s dla parenting.pl. Trzecią pozycję pod względem ATS zajęła strona mamotoja.pl, na której użytkownicy spędzali średnio 3m i 38s.