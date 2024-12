Coca-Cola czy Pepsi - który napój wybiorą Polacy na święta?

Coca-Cola czy Pepsi? Odwiecznemu problemowi konsumentów przyjrzała się firma eLeader, która wykorzystując własne narzędzie Shelf Recognition AI, postanowiła sprawdzić, która marka dominowała na sklepowych półkach w ostatnich miesiącach.

Przed świętami często dokonujemy szybkich wyborów zakupowych i niejednokrotnie kupujemy najlepiej pozycjonowane na półkach produkty. Na tym właśnie wygrywają marki, które zajmują największą część ekspozycji. Analiza eLeader pokazuje, że Coca-Cola i Pepsi oprócz kampanii marketingowych prowadzą także zaciętą rywalizację o uwagę klientów na sklepowych ekspozycjach zwłaszcza w obszarze swoich flagowych brandów. Znacząco wygrywają z innymi markami. W listopadzie obie popularne marki, zajmowały wspólnie 38 proc. ekspozycji, nie licząc marek własnych sieci sklepów. Po Coca-Coli i Pepsi kolejny w rankingu jest dopiero Schweppes zajmujący 8 proc. ekspozycji. W związku z tym na większości świątecznych stołów będzie gościć prawdopodobnie Coca-Cola lub Pepsi – mówi Iwona Puchacz-Wośko, analityk ekspozycji w eLeader.

Te napoje gazowane przejęły półki

Te napoje gazowane przejęły półki

Według danych eLeader, spółki technologicznej specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań do wspierania sprzedaży, Coca-Cola i Pepsi zajmują około 40 proc. powierzchni sklepowych półek z napojami gazowanymi, nie licząc marek własnych sieci sklepów. Stąd w trakcie Świąt można zauważyć ich zaciętą rywalizację o konsumenta. Największą część półek Pepsi i Coca-Cola zajmują w sieciach Lidla, Netto i Biedronki. W Lidlu od początku IV kwartału wspólnie zajmowały aż 71 proc. półki z napojami gazowanymi, nie uwzględniając marek własnych sieci sklepów.Z przeprowadzonej analizy ekspozycji półkowej wynika, że od września można zauważyć dominację Coca-Coli. Jej udział, nie licząc marek własnych sieci sklepów, stale utrzymuje się na poziomie około 19,5 proc. W tym samym czasie marka Pepsi systematycznie zwiększała swoją obecność – we wrześniu jej udział wynosił 16,7 proc., a pod koniec listopada wzrósł do 18 proc. Wśród dużych sieci handlowych od początku IV kwartału dominacja Coca-Coli jest najbardziej widoczna w Aldi, gdzie marka ta zajmuje ponad 45 proc. powierzchni półek napojów, bez uwzględniania marki własnej sieci. Z kolei w Lidlu to Pepsi jest nieznacznie bardziej widoczna z wynikiem 39 proc., podczas gdy Coca-Cola zajmuje tam 32 proc. ekspozycji. Inne widoczne w sklepach napoje gazowane to Schweppes, który w ciągu ostatniego kwartału zajmował średnio 8 proc. półek oraz Helena z 5,5 proc. udziałem.Natomiast w przypadku ekspozycji marek własnych sieci sklepów, w kategorii napojów gazowanych szczególnie wyróżniają się Aldi i Biedronka, gdzie od początku listopada zajmowały one odpowiednio 44,8 proc. i 38,2 proc. półek. Z kolei w Lidlu obecność marki własnej w ekspozycji jest na poziomie 17,5 proc.Na popularność poszczególnych marek mogą wpływać czynniki, takie jak cena, lojalność konsumenta, tradycja czy akcje promocyjne. Coca-Cola od lat 20. ubiegłego wieku prowadzi świąteczną kampanię reklamową, a jej ciężarówka stała się nieodłącznym symbolem świątecznego klimatu. Pepsi próbuje dorównać swojemu konkurentowi, tworząc różnorodne kampanie z niebieskim Mikołajem lub chwytliwymi hasłami. Popularne jest także promowanie sprzedaży w wielosztukach za atrakcyjną cenę, na które decyduje się wiele marek w tym okresie.