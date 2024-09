Projektor Optoma ML1050STi

Optoma wprowadza na rynek projektor ML1050STi. Projektor w technologii LED, o wymiarach 12,3x11,2 cm, umożliwia oglądanie filmów bezpośrednio z karty MicroSD lub pamięci UBS.

Kompaktowy rozmiar, potężne możliwości

Krótki rzut – duża elastyczność

Bezprzewodowe połączenie i wsparcie dla interaktywnych prezentacji

Niezawodność i długa żywotność

Wszechstronność zastosowań

Dostępność i cena

Optoma ML1050STi to kompaktowy projektor, który waży zaledwie 400 gramów. Mimo niewielkich rozmiarów, urządzenie oferuje jasność na poziomie 1000 lumenów oraz kontrast 20 000:1, co zapewnia żywe kolory i wyraźne szczegóły nawet w niezbyt zaciemnionych pomieszczeniach.Jego niewielka waga sprawia, że jest idealny do odtwarzania filmów z karty microSD lub pamięci USB. Dzięki nowej dokładności kolorów (90% DCI-P3), miłośnicy kina mogą cieszyć się pełnią barw i detali.Projektor ML1050STi został wyposażony w obiektyw z krótkim rzutem, umożliwiający projekcję obrazu o przekątnej 100 cali z odległości zaledwie 1 metra. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się zarówno w małych pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych, gdzie przestrzeń jest ograniczona, jak i w mniejszych salonach.Jedną z funkcji ML1050STi jest wbudowane wsparcie dla bezprzewodowego przesyłania obrazu. Umożliwia to łatwe podłączenie różnych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony czy tablety, bez potrzeby używania kabli. Możliwe jest też prezentowanie bez potrzeby użycia laptopa - to zasługa wbudowanej przeglądarki do plików Office. Ponadto, projektor obsługuje interaktywne funkcje dotykowe.ML1050STi wykorzystuje nowoczesne źródło światła LED, które oferuje żywotność do 30 000 godzin. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się bezproblemową pracą urządzenia przez wiele lat, bez konieczności wymiany lampy. Ponadto, projektor charakteryzuje się szybkim czasem uruchamiania i wyłączania, co zwiększa wygodę użytkowania.Optoma ML1050STi to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują mobilnego projektora do prezentacji biznesowych, jak również dla sektora edukacyjnego, gdzie interaktywność i elastyczność są kluczowe. Urządzenie sprawdzi się też w warunkach domowych, gwarantując obraz jak z sali kinowej. Dzięki wsparciu dla rozdzielczości HD (1280x800) oraz możliwości wyświetlania treści 3D, projektor oferuje szeroki wachlarz zastosowań, od edukacji po rozrywkę.Optoma ML1050STi jest dostępny w sprzedaży na rynku polskim w drugiej połowie września. Sugerowana cena rynkowa brutto wynosi 3990 zł. Projektor można zakupić u autoryzowanych dystrybutorów Optoma.