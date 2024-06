Sztuczna inteligencja może zyskać zaufanie. Są jednak warunki

Okazuje się, że nie tylko przyzwyczailiśmy się do obecności sztucznej inteligencji, ale wręcz liczymy na owocną współpracę z tym narzędziem. Potwierdzeniem tego są badania Salesforce, z których wynika, że pracownicy są przekonani, że AI jest w stanie wykonać za nich połowę zadań. Jednocześnie jednak przyznają, że czują większy komfort, gdy sztuczna inteligencja i człowiek pracują wspólnie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nadzieje pokładają polscy pracownicy w sztucznej inteligencji?

W jakich kwestiach są bardziej skłonni zaufać ludziom?

Z czego mogą wynikać obawy związane z AI?

77% pracowników ufa sztucznej inteligencji Pracownicy nie delegują jednak wszystkich swoich zadań do AI. Badania pokazują, że dzisiejsi członkowie zespołu wolą, aby zadania takie jak wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i dbanie o bezpieczeństwo danych były nadzorowane przez ludzi.

Najciekawsze wnioski z badania

10% pracowników, którzy dziś już jej ufają,

26% zatrudnionych, którzy zaufają AI w okresie krótszym niż trzy lata,

41% pracowników, którzy zaufają sztucznej inteligencji w ciągu trzech lub więcej lat.

15% zaufało AI w kwestii autonomicznego pisania kodu,

13% w zakresie samodzielnej analizy danych,

12% ufa sztucznej inteligencji w zakresie opracowywania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

12% ufa, że autonomiczne AI będzie pełnić funkcję ich osobistego asystenta.

47% ufa, że ludzie sami będą uczestniczyć w działaniach integracyjnych,

46% ufa ludziom w zakresie wdrażania i szkolenia pracowników,

40% ufa ludziom w kwestii bezpieczeństwa danych.

63% pracowników na całym świecie twierdzi, że większe zaangażowanie człowieka zwiększyłoby ich zaufanie do sztucznej inteligencji,

obawy związane z AI mogą wynikać z braku jej zrozumienia. Aż 54% zatrudnionych twierdzi, że nie wie, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wdrażana lub zarządzana w ich miejscu pracy,

pracownicy, którzy mają wiedzę na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wdrażana i zarządzana w ich miejscu pracy, są 5x bardziej skłonni powiedzieć, że zaufają AI w zakresie autonomicznego działania w ciągu najbliższych dwóch lat niż ci, którzy nie posiadają takiej wiedzy.

Pracownicy nie delegują wszystkich swoich zadań do AI. Badania pokazują, że dzisiejsi członkowie zespołu wolą, aby zadania takie jak wdrażanie nowych pracowników, szkolenia i dbanie o bezpieczeństwo danych były nadzorowane przez ludzi. Prawdopodobnie nie potrwa to jednak długo. Dane sugerują również, że inwestowanie w wiedzę i edukację buduje zaufanie do autonomicznej sztucznej inteligencji w przyszłości.Pracownicy na całym świecie, zwłaszcza liderzy, wierzą w autonomiczną przyszłość i już teraz powierzają zadania sztucznej inteligencji.Zatrudnieni (dane uśrednione) są przekonani, że AI wykona około 43% ich zadań, co wskazuje na zmianę wśród pracowników w kierunku przekazywania zadań sztucznej inteligencji. Co ciekawe, liderzy są większymi entuzjastami i uważają, że odsetek wykonywanych przez AI zadań sięgnie 51%. Szeregowi pracownicy typują natomiast 40%.Badania pokazują, że aż 77% członków zespołów na całym świecie ostatecznie zaufa sztucznej inteligencji w zakresie autonomicznego działania. Liczba ta obejmuje:Podczas gdy pracownicy preferują współpracę pomiędzy AI a ludźmi, to jednak zaczynają ufać, że algorytm poradzi sobie z niektórymi zadaniami samodzielnie. Zadania, które powierzano autonomicznej sztucznej inteligencji, obejmowały:Inne zadania, według respondentów, wymagają zaangażowania człowieka. Pracownicy są bardziej skłonni zaufać ludziom w następujących kwestiach:Respondenci badania uważają, że zaangażowanie człowieka jest niezbędne do budowania zaufania do sztucznej inteligencji.Wyniki badania obrazują, że pojawia się kluczowa różnica w zakresie wiedzy na temat sztucznej inteligencji między płciami – mężczyźni są o 94% bardziej skłonni powiedzieć, że posiadają wiedzę na temat wdrażania i zarządzania sztuczną inteligencją w swoim miejscu pracy w porównaniu z kobietami.