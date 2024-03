Jaki mamy stosunek do NATO?

Z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO firma Ipsos zapytała Polki i Polaków o ich stosunek do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Okazało się, że około 90% badanych myśli o NATO pozytywnie. Jakie jeszcze wnioski płyną z tego badania?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie ma Pan(i) zdanie na temat NATO? Najbardziej zróżnicowani w poglądach są trzydziestolatkowie – 87% myśli o sojuszu pozytywnie, ale 6% ma opinie negatywne, a kolejne 7% nie ma zdania. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Fakt, że NATO jest tak silnie pozytywnie oceniane, jest wynikiem historycznego doświadczenia Polski i ogólnego poczucia niepewności geopolitycznej. W kontekście trwającej wojny w Ukrainie, przynależność do NATO zyskuje dodatkowe znaczenie, stając się gwarancją bezpieczeństwa narodowego. Choć badanie ujawnia pewne obawy związane z sytuacją międzynarodową oraz potrzebą utrzymania gotowości obronnej, to dla wielu dzisiejsza rocznica ma ogromne znaczenie, jest momentem do zastanowienia i powrotu do ważnych wspomnień. – komentuje Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska.

Wyniki badania Ipsos przeprowadzone z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO pokazują, że 92% ankietowanych myśli o Traktacie Północnoatlantyckim pozytywnie (33% bardzo, a 59% raczej pozytywnie). Taki pogląd ma 94% mężczyzn i 89% kobiet. Choć tylko dojrzałe osoby były świadkami wydarzeń z 12. marca 1997 roku, to również wśród młodszych opinie o NATO są jednoznacznie pozytywne. Najbardziej zróżnicowani w poglądach są trzydziestolatkowie – 87% myśli o sojuszu pozytywnie, ale 6% ma opinie negatywne, a kolejne 7% nie ma zdania.Mimo silnie spolaryzowanej sceny politycznej, również preferencje partyjne nie wpływają znacząco na ocenę NATO. Pozytywnie o sojuszu wypowiada się 97% zwolenników Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, 94% Prawa i Sprawiedliwości, 92% Lewicy i 89% Konfederacji. To wśród zwolenników tej ostatniej partii najwięcej jest głosów negatywnych (5%) i niezdecydowanych (6%).By lepiej zrozumieć opinie Polek i Polaków respondenci mieli możliwość wypowiadania się o Traktacie Północnoatlantyckim własnymi słowami. Cytując ankietowanych, wstąpienie do NATO jest uważane za moment przełomowy: „Jedna z najlepszych podjętych decyzji w historii”, „[…] powrót do świata normalnej cywilizacji”, czy „Uwolnienie od Rosji, a raczej Związku Radzieckiego, który nas gnębił”. Zapytani o związane z rocznicą spontaniczne myśli i skojarzenia badani zdecydowanie najczęściej wspominają o poczuciu bezpieczeństwa – „Jesteśmy szczęściarzami, dzięki NATO żyjemy w pokoju naprawdę długo”. Dla niektórych wciąż żywe są wspomnienia i wdzięczność wobec liderów politycznych – „Szacunek dla rządzących, którzy wprowadzili nasz kraj do Sojuszu. Dotyczy to wielu polityków różnych partii, którzy potrafili współpracować, aby osiągnąć ten cel.” W tym kontekście najczęściej wymieniane są nazwiska polityków takich jak Aleksander Kwaśniewski, czy Bronisław Geremek.W oczach ankietowanych spojrzenie na NATO naznaczone jest perspektywą wojny w Ukrainie – „Zupełnie inny byłby status bezpieczeństwa Polski w kontekście wojny w Ukrainie, gdyby Polska nie należała do NATO” – a obok dominującego tonu patosu, obecne są też obawy. Niepokój pojawia się w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych: „[…] jak D. Trump wróci do rządzenia, to nie mam pewności, że NATO pozostanie w obecnym kształcie. Nie jestem też pewna, czy NATO na pewno nam pomoże w razie konfliktu zbrojnego z Rosją”. Dostrzegana jest też konieczność utrzymywania gotowości bojowej na wyższym poziomie – „Żaden z krajów europejskich nie jest w stanie zapewnić sobie nawet magazynów amunicji i produkcji amunicji, już nie wspominając o spadku ilości sprzętu w stosunku czterokrotnym do lat 90-tych”.Analiza wyników badania Ipsos pokazuje, że przystąpienie Polski do NATO jest postrzegane przez Polki i Polaków jako kluczowy moment w historii kraju, który przyniósł poczucie bezpieczeństwa i stabilności.