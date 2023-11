Black Friday 2024 w Polsce i Europie w liczbach

Black Friday 2024 przeszedł już do historii. Salesforce przygotował podsumowanie tego zakupowego święta. Jakie rabaty oferowali sprzedawcy? Ile średnio wydaliśmy i co najczęściej kupowaliśmy? W jaki sposób płaciliśmy za zakupy?

Przeczytaj także: Black Friday już nie zachwyca, ale sprzedaż ciągle wysoka

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile średnio w Black Friday wydał Europejczyk, a ile Polak?

Jaka była wysokość rabatu udzielanego w Black Friday?

Jaka była najczęstsza forma płatności za zamówienia?

Co najchętniej kupowaliśmy w Czarny Piątek?



Jak wyglądał Black Friday w Europie Wschodniej, w tym w Polsce?

Podsumowanie Salesforce powstało w oparciu o globalne dane zakupowe zebrane od ponad 1,5 miliarda konsumentów. Jak wyglądał Black Friday w liczbach?Średnia wartość zamówienia w naszym regionie wyniosła 61 dolarów i była wyższa niż w ubiegłym roku o 4,8%. Dla porównania w Niemczech kwota ta wyniosła 119 USD, w porównywanej często z Polską Hiszpanii 79 USD, a we Włoszech 97 USD.A jak sprzedający obniżali ceny? Średnia wysokość rabatu udzielanego w Black Friday w naszym regionie wyniosła 31% (28% rok wcześniej) i była jedną z najwyższych wartości w Europie. Dla porównania średnia wartość rabatu w Niemczech wyniosła 27%, we Francji 23%, a w Wielkiej Brytanii zaledwie 21%.Zwiększony ruch i sprzedaż w sklepach utrzymywały się przez cały weekend W Black Friday był wyższy o 24% niż w roku ubiegłym, w sobotę odnotowano ruch o 18% większy, niż w roku 2022, a w niedzielę o 27% większy.Ciekawie wyglądała też forma płatności za zamówienia. Gigantyczny wzrost – aż o 329% - zanotowały formy płatności typu „Wallet Pay” (Apple Pay, Google Pay), choć ich udział we wszystkich typach płatności wyniósł 8%. Najchętniej w naszym regionie płacono za pomocą kart płatniczych i kredytowych (55% udziału we wszystkich płatnościach), na drugim miejscu znalazły się transfery bankowe lub płatności przy odbiorze (15%) choć jest to kategoria, która zaliczyła spadek rok do roku o 4%. Na trzecim miejscu płaciliśmy właśnie za pomocą „Wallet Pay”.Aż 77% ruchu na witrynach sklepów internetowych w naszym regionie wygenerowały telefony komórkowe, a na komputery przypadło tylko 22% ruchu. 28% wygenerowanego ruchu pochodziło z wyszukiwarek internetowych, 25% stanowiły wejścia bezpośrednie, a za 11% ruchu odpowiadały social media. Ruch wygenerowany przez reklamy oraz wiadomości e-mail sięgnął odpowiednio 3% i 1%.Sprzedaż online w Czarny Piątek osiągnęła imponujące 16,4 mld USD w USA i 70,9 mld USD na całym świecie. Po dość słabych ofertach na początku sezonu, stałe zwiększanie się rabatów zachęciło konsumentów do zakupów w Black Friday. Konsumenci zwrócili się ku cyfrowym zakupom online, które gwałtownie wzrosły:Co najchętniej kupowaliśmy w Czarny Piątek? Najwyższy globalny wzrost sprzedaży online zyskały takie kategorie jak:Nieco inaczej sprzedaż kształtowała się na starym kontynencie. Europejczycy swoje decyzje zakupowe najchętniej kierowali w stronę kategorii takich jak:Konsumenci w USA mieli nieco inne priorytety zakupowe i największe wzrosty sprzedaży zanotowano w kategoriach taki jak:Stopy dyskontowe wzrosły (średnio) do poziomu 28% na całym świecie i 30% w Stanach Zjednoczonych, co stanowi jak dotąd historycznie najlepsze oferty w okresie świątecznym. Kategorie, w których sprzedawcy oferowali najwyższe stopy rabatów w Czarny Piątek (w ujęciu globalnym) były następujące:W Europie widać wyraźnie niższe obniżki cen (TOP 3 kategorie z najwyższymi rabatami):Z kolei w USA TOP 3 kategorie z największymi obniżkami to: