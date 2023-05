Przemysł motoryzacyjny: rekordy za sprawą inflacji?

AutomotiveSuppliers.pl przedstawia najnowsze dane rzucające światło na bieżącą kondycję polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Podsumowanie minionego roku wskazuje na nowe rekordy. Produkcja sprzedana pojazdów samochodowych, przyczep i naczep zdołała o blisko 15% przekroczyć poziom z 2021 r. Na uwagę zasługuje również eksport, gdzie wzrost przewyższył 21,5%.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak względem minionych okresów przedstawia się produkcja sprzedana sektora?

Jakie wyniki notuje eksport przemysłu motoryzacyjnego>?

Jakim trendom ulega zatrudnienie w sektorze?

Kto jest najważniejszym odbiorcą produkowanych w Polsce części i komponentów?



Produkcja sprzedana

Pomimo trudnego początku roku i spadku sprzedaży w I kwartale, na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę, cały rok zakończył się dwucyfrowym wzrostem - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Tylko w IV kwartale produkcja sprzedana była wyższa rok do roku o około 25 procent.

Zatrudnienie

W stosunku do końca 2021 roku nastąpił spadek o 1,7 proc. - zaznacza Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Warto jednak zauważyć, że został zatrzymany trend spadkowy, ponieważ przeciętne zatrudnienie było na tym samym poziomie co na koniec III kwartału.

Eksport

W pierwszych miesiącach zeszłego roku, szczególnie w marcu i kwietniu wyniki eksportu były gorsze niż w analogicznym okresie 2021 roku - zaznacza Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Związane to było bezpośrednio z rosyjską inwazją na Ukrainę i przerwaniem łańcuchów dostaw oraz zatrzymanie wielu fabryk w Unii Europejskiej.

Części i akcesoria

Akumulatory litowo-jonowe

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

Podsumowanie

W 2022 roku przemysł motoryzacyjny, zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami osiągnął nowe rekordy, zarówno w produkcji sprzedanej jak i wartości eks-portu - podsumowuje miniony rok Rafał Orłowski. - Jednak nowe rekordy nie są zasługą wy-łącznie ożywienia w branży gdyż po raz pierwszy od lat pojawił się czynnik inflacyjny, związany z wyższymi cenami surowców, mediów, kosztami działalności. Bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły one na wzrost cen głównie komponentów. Niestety nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie skali wpływu tego czynnika na osiągnięte wyniki.

W 2022 roku produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) po raz pierwszy przekroczyła poziom 200 mld złotych i wyniosła 203,3 mld złotych. To o 14,9 proc. więcej niż rok wcześniej.W grupie firm produkcyjnych średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedanaw zeszłym roku wyniosła 195,7 mld złotych. To o 14,7 proc. więcej niż rok wcześniej i jednocześnie jest to nowy rekord. Nadal większość przychodów generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3).Tego typu firmy w analizowanym roku osiągnęły produkcję sprzedaną na poziomie 112,4 mld złotych, o 12,3 proc. więcej niż przed rokiem (nowy rekord). Jeszcze wyższy wzrost zanotowali producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) - 20,8 proc. dzięki czemu wartość produkcji sprzedanej osiągnęła poziom niespełna 75,4 mld złotych (nowy rekord).Niewielki spadek natomiast odnotowali producenci przyczep i naczep (PKD 29.2) - 7,95 mld złotych (-0,4 proc.).Liczba miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym w 2022 roku była praktycznie niezmienna. Po I kwartale w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienie wynosiło 196,8 tys. osób. Tyle samo wyniosło także kwartał później. Na koniec 2022 roku przeciętne zatrudnienie było na poziomie 196,6 tys.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło 187,8 tys. wobec 191,6 tys. rok wcześniej (-2,0 proc.). Jednak interesujące jest prześledzenie zmian jakie miały miejsce w ciągu całego 2022 roku. Na koniec marca przeciętne zatrudnienie było na poziomie 187 tys. Trzy kwartały później wzrosło o 0,8 tys. do 187,8 tys. O zwiększeniu miejsc pracy zadecydowali producenci części i akcesoriów (PKD 29.3).Na koniec 2022 roku przeciętne zatrudnienie w tej grupie wyniosło 141,4 tys.. To o 3 tys. mniej niż rok wcześniej (-2,6 proc.) ale o 0,8 tys. więcej niż po I kwartale 2022 roku. Na tym samym poziomie jak przed rokiem było zatrudnienie u producentów przyczep i naczep (PKD 29.2) - 11,6 tys. a nieznacznie wyższe (o 0,2 proc., 34,7 tys.) u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1).W 2022 roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego wyniosła ponad 39,7 mld euro. To nie tylko 21,56 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego ale to także nowy rekord.Jednak od maja do końca zeszłego roku trwał nieprzetrwany trend wzrostowy, przy czym najwyższy wzrost rok do roku miał miejsce w sierpniu (+59 proc.), październiku (+56,9 proc.) i wrześniu (+52,2 proc.). Co ciekawe, po raz pierwszy od wielu lat wzrost nastąpił we wszystkich 14. analizowanych grupach produktów motoryzacyjnych.Warto również podkreślić, że po raz pierwszy w historii przekroczono, i to dwukrotnie, barierę 4 mld eksportu miesięcznie - w październiku (4,01 mld euro) i w listopadzie (4,4 mld euro).Niezmiennie najważniejszym motoryzacyjnym partnerem pozostają Niemcy (35,5 proc.). Eksport do naszego zachodniego sąsiada był o 24,4 proc. wyższy niż w 2021 roku. Kolejne miejsca należały do: Francji (7,9 proc. całości, +29,0 proc.), Czech (6,6 proc., +35,1 proc.) oraz Włoch (6,0 proc., 13,2 proc.). W pierwszej „dziesiątce” rynków zbytu odnotowano spadek tylko w jednym przypadku (7. lokata, Belgia -5,0 proc.).W 2022 roku utrzymane zostało status quo - nadal najważniejszą grupą eksportową są części i akcesoria. W minionym roku na rynki zagraniczne trafiły komponenty, których wartość przekroczyła rekordowy poziom 14,29 mld euro. W stosunku do 2021 r. nastąpił wzrost o 18,7 proc. Na części i akcesoria przypadło 36,0 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski. W porównaniu do roku poprzedniego udział części zmalał o 0,9 punktu procentowego.Największym partnerem nadal są Niemcy (32,3 proc. całości, +21,6 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były: Czechy (10,1 proc. całości, +21,5 proc.), Słowacja (7,5 proc., +18,24 proc.) i Francja (6,1 proc., +53,0 proc.).2022 był kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu eksportu akumulatorów litowo-jonowych. Wzrósł o ponad ¼ (+25,5 proc.) z 6,56 mld euro do 8,48 mld euro, ustanawiać dla tej grupy nowy rekord. Ponad połowa wartości eksportu tego typu akumulatorów przypada na klientów w Niemczech (50,3 proc.). W ciągu popyt na tym rynku wzrósł 10-krotnie! (+1032 proc.). Innymi ważnymi rynkami były: Meksyk (13,15 proc., +195634,0 proc.!) i Francja (8,5 proc., +681,2 proc.).W 2022 roku eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych miał wartość 5,46 mld euro. To o 12,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Na tego typu pojazdy przypadło 13,7 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski (spadek rok do roku o 1,12 punktu procentowego). Do najważniejszych rynku zbytu należą: Niemcy (29,25 proc. całości, +2,05 proc.), Włochy (14,10 proc., +2,81 proc.) i Francja (7,45 proc., -6,15 proc.).2022 rok był kolejnym burzliwym rokiem z rzędu dla przemysłu motoryzacyjnego. Inwazja rosyjska na Ukrainę bardzo silnie uderzyła w łańcuchy logistyczne, szczególnie w dostawy wiązek elektrycznych. Spowodowało to liczne przestoje w fabrykach aut i pojazdów użytkowych w okresie marzec-maj. Po tym czasie produkcja motoryzacyjna rosła, choć co jakiś czas przypominał o sobie kryzys na rynku półprzewodników, który nie był już tak silnie odczuwalny jak w 2021 roku.Bieżący rok najprawdopodobniej przyniesie nowe rekordy. Na wyższe wyniki branży wpłyną nowe uruchomienia w fabrykach aut (zakład Stellantis w Tychach) i samochodów użytkowych (Stellantis Gliwice), zwiększenie potencjału w segmencie pojazdów ciężarowych (MAN Trucks w Niepołomicach) ale także nadal otrzymująca się wysoka inflacja, generująca wyższe koszty funkcjonowania zakładów motoryzacyjnych.