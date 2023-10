Przemysł motoryzacyjny: nowe rekordy w eksporcie i w produkcji

2022 rok był dla przemysłu motoryzacyjnego w Polsce rekordowy. Najnowsze doniesienia AutomotiveSuppliers.pl wskazują, że ten rok jest zdecydowanie kontynuacją dobrej passy. Zadecydowała o tym przede wszystkim poprawa popytu na głównych rynkach europejskich, na które eksportowane są produkowane nad Wisłą pojazdy i komponenty.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką produkcję sprzedaną odnotował przemysł motoryzacyjny w I połowie 2023 roku ?

Jakie wyniki notuje eksport przemysłu motoryzacyjnego?

Jakie poziomy osiąga zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym?

Które kraje są najważniejszymi odbiorcami produkowanych nad Wisłą części i komponentów?



Produkcja sprzedana

Sytuacja w pierwszych sześciu miesiącach roku była stabilna - rósł popyt na nowe auta na rynkach unijnych, co przekładało się m.in. na wyższe zapotrzebowanie na komponenty - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Ponadto rosła produkcja pojazdów w Polsce, np. w fabryce Stellantis w Tychach, w którym na początku roku uruchomiono produkcję nowego modelu - Jeep Avenger.

Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego Produkcja sprzedana w grupie PKD 29 po raz pierwszy przekroczyła poziom 100 mld zł

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie rośnie trzeci kwartał z rzędu. Warto podkreślić, że po I półroczu 2023 roku powróciliśmy do poziomu ostatni raz odnotowanego przed 24 miesiącami. Nadal jest jeszcze daleko do rekordu, który był osiągnięty w analogicznym okresie 2019 roku (210,3 tys.).

producenci części i akcesoriów (PKD 29.3) - 144,9 tys. (+2,4 proc. +3,4 tys.),

producenci pojazdów i silników (PKD 29.1) - 35,5 tys. (1,9 proc., +0,7 tys.),

producenci przyczep i naczep (PKD 29.2) - 12,2 tys. (+5,2 proc., +0,6 tys.).

Eksport

W I półroczu 2023 roku dwucyfrowe wzrosty eksportu miały niemal wszystkie grupy produktów motoryzacyjnych - zaznacza Rafał Orłowski. - Choć oczywiście nadal największy wpływ na osiągane wyniki mają głównie producenci części, akumulatorów do aut elektrycznych oraz pojazdów (osobowych, dostawczych i ciężarowych).

Eksport przemysłu motoryzacyjnego w 2022 i 2023 roku W I półroczu 2023 roku dwucyfrowe wzrosty eksportu miały niemal wszystkie grupy produktów motoryzacyjnych

Części i akcesoria

Akumulatory litowo-jonowe

Eksport akumulatorów litowo-jonowych w 2022 i 2023 roku Od II półrocza 2021 roku obserwujemy stałe umacnianie się na drugiej pozycji eksportowej akumulatorów litowo-jonowych

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

Inne produkty motoryzacyjne

Podsumowanie

W I półroczu 2023 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), zatrudniających więcej niż 9 osób, po raz pierwszy przekroczyła, i w to w znaczącym stopniu, poziom 100 mld zł i wyniosła aż 121,4 mld złotych. To o 21,4 proc. więcej (+26 mld euro) niż w analogicznym okresie zeszłego roku.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w I półroczu br. wzrosła do 116,2 mld euro wobec 90,2 mld złotych w analogicznym okresie 2022 roku (+21,9 proc.). Ponad połowę tej wartości (55,5 proc.) wygenerowali producenci części i akcesoriów (PKD 29.3). Produkcja sprzedana na poziomie 64,47 mld euro, jest wyższa rok do roku o 15,3 proc.Wyższą dynamikę wzrostu odnotowano także u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) - dzięki wzrostowi o 36,2 proc. (do 47,5 mld euro) udział tej grupy w całości sprzedaży przemysłu motoryzacyjnego zwiększył się z 35,6 proc. na koniec I połowy 2022 roku do 40,8 proc. 12 miesięcy później. Również w trzeciej grupie produktów motoryzacyjnych nastąpił wzrost produkcji sprzedanej (4,3 mld złotych, +2,4 proc.).Na koniec I półrocza 2023 roku przeciętne zatrudnienie w zakładach grupy PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), zatrudniających więcej niż 9 osób, wyniosło 201,0 tys. 196,8 tys. - W ciągu 12 miesięcy liczba miejsc pracy wzrosła o ponad 5 tys. (+2,1 proc.) - mówi Rafał Orłowski.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po sześciu miesiącach 2023 r. było na poziomie 192,7 wobec 188,0 tys. rok wcześniej (+2,5 proc., +4,7 tys.). Wzrosty nastąpiły w każdej z trzech grup producentów:W I półroczu 2023 roku eksportu przemysłu motoryzacyjnego wzrósł rok do roku o 46,08 proc. do 26,1 mld euro (+8,24 mld euro). To nowy rekord dla pierwszych sześciu miesięcy roku. W II kwartale br. zanotowano wzrost o 35,70 proc. (13,22 mld euro). Na rynki krajów UE trafiło 82,78 proc. całego eksportu branży z naszego kraju (+48,99 proc).Niezmiennie najważniejszym partnerem handlowym są odbiorcy w Niemczech (9,69 mld euro, 37,08 proc. całości eksportu). W I półroczu eksport do naszego zachodniego sąsiada wzrósł o 66 proc. Kolejnymi rynkami zbytu były: Francja (2,31 mld euro, 8,88 proc. całości, +77,81 proc.), Czechy (1,66 mld euro, 6,37 proc., +41,0 proc.) i Włochy (1,62 mld euro, 6,21 proc. całości, +32,91 proc.).Również w eksporcie części i akcesoriów ustanowiono nowy rekord dla I półrocza, który wyniósł 8,66 mld euro, czyli o 22,05 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Na komponenty motoryzacyjne przypadło 33,16 proc. całego eksportu branży. W porównaniu do I półrocza zeszłego roku udział części i akcesoriów zmalał o 6,5 punktu procentowego. Rynki unijne odpowiadały za 86,93 proc. całego eksportu przemysłu motoryzacyjnego (+21,32 proc.).Największym partnerem nadal pozostają Niemcy (34,67 proc. całości, +33,03 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były: Czechy (8,97 proc. całości, +7,17 proc.), Słowacja (7,47 proc., +18,83 proc.) i Francja (5,97 proc., +21,07 proc.).Od II półrocza 2021 roku obserwujemy stałe umacnianie się na drugiej pozycji eksportowej akumulatorów litowo-jonowych, które wykorzystywane są w autach elektrycznych.W I półroczu 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku ich eksport uległ podwojeniu i osiągnął rekordową wartość 6,37 mld euro (+110,8 proc.).Jednocześnie ustanowiono nowy miesięczny rekord (maj 2023: 1,14 mld euro). Po I półroczu bieżącego roku akumulatory litowo-jonowe odpowiadała za blisko ¼ (24,4 proc.) całego eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski, wobec 16,91 proc. 12 miesięcy wcześniej. Na rynki krajów UE trafiło 82,89 proc. całego eksportu akumulatorów. Ponad połowę (53,61 proc.) wyeksportowano do Niemiec (wzrost rok do roku o 184,42 proc.). Kolejne miejsca należały do: Francji (10,75 proc., +197,64 proc.), Meksyku (10,03 proc., +0,3 proc.) i Belgii (4,56 proc., +77,42 proc.).W I półroczu 2023 r. eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych miał wartość 3,39 mld euro. To o 36,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Na tego typu grupę przypadło 12,98 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski (spadek rok do roku o 0,93 punktu procentowego). Do najważniejszych rynku zbytu należały: Niemcy (25,61 proc. całości, +24,78 proc.), Włochy (18,63 proc., +73,35 proc.) i Francja (6,18 proc., +13,33 proc.).Warto zauważyć, że stale rośnie eksport pojazdów ciężarowych w analizowanym okresie ustanowiono w tej grupie dwa rekordy: miesięczny w czerwcu (597,4 mln euro) oraz dla I półrocza w wysokości 3,1 mld euro (+83,72 proc.) a więc nieznacznie mniej niż w przypadku samochodów osobowych i towarowo-osobowych. Jedynymi grupami, w których zanotowano spadek eksportu są opony: do samochodów (o 13,3 proc.) a do pojazdów użytkowych i autobusów (-50 proc.).Od początku tego roku utrzymuje się dobra passa przemysłu motoryzacyjnego w naszym kraju. W I kwartale osiągnięto rekordowe wartości zarówno produkcji sprzedanej jak i eksportu. Także wyniki za I półrocze są najwyższe w historii tej branży w Polsce.Należy pamiętać, że na dość wysoki procentowy wzrost, zarówno produkcji sprzedanej jak i eksportu, wpłynęła m.in. relatywnie niska baza I półrocza zeszłego roku, gdy branża borykała się przez wiele tygodniu ze skutkami rosyjskiego ataku na Ukrainę (np. przestoje zakładów na skutek przerwanych łańcuchów dostaw). Jednocześnie warto podkreślić, że dzięki wysokiemu popytowi na nowe auta w Unii Europejskiej, zamówienia w I półroczu tego roku charakteryzowały się znaczącą stabilizacją i przewidywalność (wywołania versus finalne zamówienia od klientów).Prognoza wyników w całym 2023 roku. Patrząc z perspektywy końca października, możemy już teraz przyjąć, że w całym bieżącym roku zostaną ustanowione nowe roczne rekordy wartości produkcji sprzedanej oraz eksportu.Bardziej skomplikowana jest sytuacja dotycząca zatrudnienia. Możliwe, że dynamika w II półroczu może znacząco osłabnąć, a w grupie producentów pojazdów nawet zmaleć. Przypominamy, że nie później niż do początku 2024 roku zakończą działalność dwie fabryki autobusów (we Wrocławiu i w Słupsku) a w kolejnej (w Starachowicach) zostaje ograniczana produkcja. W efekcie w tej grupie zostanie zlikwidowanych ponad 3 tys. miejsc pracy.