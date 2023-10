Koniunktura gospodarcza w X 2023 oceniana nieco gorzej

Z komunikatu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w październiku 2023 roku koniunktura gospodarcza jest oceniana nieco gorzej na poziomie zbliżonym, jak we wrześniu br. Korzystnie oceniają ją podmioty z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a najgorzej - budownictwo i przetwórstwo przemysłowe.

Przeczytaj także: Koniunktura gospodarcza w VIII 2023 oceniana podobnie jak w VII

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Budownictwo źle ocenia koniunkturę W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 10,4 (przed miesiącem minus 9,5).

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

Przeczytaj także: Koniunktura gospodarcza w VII 2023 oceniana podobnie jak w VI

W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” brak zmian lub pogorszenie.W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 12,9 (przed miesiącem minus 12,8).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 10,4 (przed miesiącem minus 9,5).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,8 (przed miesiącem minus 3,4).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 3,3 (przed miesiącem minus 3,5).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 2,3).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w październiku na poziomie minus 7,8 (przed miesiącem minus 6,8).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 12,1 (przed miesiącem plus 11,1).W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 16,4 (przed miesiącem plus 17,4).