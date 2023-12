Padły nowe rekordy w przemyśle motoryzacyjnym

Właśnie pojawiła się najnowsza analiza AutomotiveSuppliers.pl, która tradycyjnie już rzuca światło na kondycję rodzimego przemysłu motoryzacyjnego. Opracowanie potwierdza nowy rekord produkcji sprzedanej sektora i dobre wyniki w zakresie eksportu motoryzacyjnego. Wzrosty, choć skromniejsze, odnotowano również w zatrudnieniu.

Produkcja sprzedana

To nowy rekord dla tego okresu roku - podkreśla Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Warto zaznaczyć, że przez trzy kwartały tego roku produkcja sprzedana jest wyższa niż w całym 2021 roku (166,5 mld złotych).

Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie stopniowo rośnie już czwarty kwartał z rzędu - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Po trzech kwartałach tego roku powróciliśmy do poziomu, który ostatni raz odnotowano ponad trzy lata temu (I półrocze 2020: 201,3 tys.).

Eksport

Eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski

Samochody osobowe i towarowo-osobowe

Inne produkty motoryzacyjne

Podsumowanie

Produkcja sprzedana - 234-239,5 mld złotych (nowy rekord)

Przeciętne zatrudnienie - 201,9-202,2 tys.

Eksport - 50,2-51,6 mld euro (nowy eksport)

Po trzech kwartałach 2023 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) osiągnęła poziom 174,5 mld złotych, o 17,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana wyniosła 168,8 mld złotych, o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem. Niezmiennie zdecydowaną większość przychodów w tej grupie generują producenci części i akcesoriów (PKD 29.3).Produkcja sprzedana tego typu wytwórców motoryzacyjnych po trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła wartość 92,1 mld złotych (+10,5 proc.). Tu także ustanowiony został nowy rekord. Wzrost o blisko 1/3 zanotowali producenci pojazdów i silników (PKD 29.1). W ich przypadku produkcja sprzedana wyniosła 70,2 mld złotych (+31,3 proc.). Także producenci przyczep i naczep (PKD 29.2) osiągnęli wynik wyższy niż przed rokiem - 6,4 mld złotych (+4,9 proc.).Po trzech kwartałach 2023 roku przeciętne zatrudnienie w zakładach produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) wyniosło 201,5 tys. W stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 4,9 tys. (+2,5 proc.).W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po trzech kwartałach tego roku wyniosło 193,3 tys., czyli o 5,4 tys. więcej niż przed rokiem (+2,9 proc.) i o 0,6 tys. więcej niż po dwóch kwartałach 2022 roku.W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie u producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) wyniosło 145,5 tys. - rok do roku wzrosło o 4,1 tys. (+2,9 proc.), a w stosunku do kwartału wcześniejszego o 0,6 tys.Wyższe w stosunku do zeszłego roku było przeciętne zatrudnienie u producentów pojazdów i silników (PKD 29.1) 35,4 tys. (+0,5 tys., +1,3 proc.) i w zakładach wytwarzających przyczepy i naczepy (PKD 29.2) - 12,5 tys. (+0,9 tys., +7,6 proc.).W okresie trzech kwartałów 2023 r. wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wzrosła do 37,56 mld euro. Osiągnięty wynik jest wyższy od zeszłorocznego o 35,45 proc. To nowy rekord eksportu dla trzech pierwszych kwartałów roku.Niezmiennie od lat najważniejszym zagranicznym partnerem przemysłu motoryzacyjnego pozostają klienci zza Odry. Po trzech kwartałach 2023 roku wartość eksportu do Niemiec wzrosła do 13,80 mld euro (36,76 proc. całości). To o 46,33 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Kolejnymi rynkami zbytu są: Francja (8,64 proc. całości, 3,24 mld euro, +59,3 proc.), Czechy (6,75 proc. całości, 2,53 mld euro, +36,03 proc.) i Włochy (6,24 proc. całości, 2,34 mld euro, +32,41 proc.).W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku eksport części i akcesoriów wzrósł rok do roku o 18,04 proc. do poziom 12,53 mld euro. To o niemal 1,9 mld więcej niż przed rokiem. Tu także został ustawiony nowy rekord dla trzech pierwszych kwartałów roku. Części i akcesoria odpowiadają za 33,38 proc. całości eksportu branży wobec 38,30 proc. rok wcześniej (spadek o 4,92 punktu procentowego).Najważniejszymi odbiorcami produkowanych w Polsce części i komponentów są klienci w Niemczech (35,04 proc. całości). Eksport do naszego zachodniego sąsiada wzrósł o 28,2 proc. (4,39 mld euro). Kolejnymi rynkami zbytu są: Czechy (8,86 proc. całości, 1,1 mld euro, +2,54 proc.), Słowacja (7,45 proc., 0,93 mld euro, +15,81 proc.) oraz Francja (5,7 proc., 0,71 mld euro, +13,2 proc.).Drugą grupą eksportową są akumulatory litowo-jonowe do aut elektrycznych i hybrydowych. Wartość ich eksportu wyniósła 8,62 mld euro. Dzięki wzrostowi o 68,26 proc. ustanowiono nowy rekord dla trzech pierwszych kwartałów roku. Rekord byłby jeszcze wyższy gdyby nie miały miejsca w sierpniu i wrześniu spadki eksportu (odpowiednio: -5,96 proc. i -1,88 proc.). Akumulatory litowo-jonowe odpowiadają za 23,52 proc. całości eksportu branży (wzrost o 4,48 punktu procentowego).W okresie trzech kwartałów 2023 r. ponad połowa (52,21 proc.) eksportu akumulatorów litowo-jonowych przypadała na Niemcy. W ciągu 12 miesięcy eksport został podwojony (+98,13 proc.), Innymi ważnymi odbiorcami byli klienci we Francji (10,59 proc., +139,30 proc.), w Meksyku (10,36 proc., spadek o 4,59 proc.) i Czechach (6,33 proc., +420,29 proc.).Po trzech kwartałach 2023 r. eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych miał wartość 5,09 mld euro. To o 31,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Na tego typu grupę przypadło 13,56 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski (spadek rok do roku o 0,39 punktu procentowego). Do najważniejszych rynku zbytu należały: Niemcy (26,21 proc. całości, +17,34 proc.), Włochy (18,66 proc., +66,04 proc.), Białoruś (7,44 proc., +340,54 proc.!) i Francja (5,61 proc., -5,39 proc.).Należy zaznaczyć, że stale rośnie eksport pojazdów ciężarowych, przy czym w analizowanym okresie ustanowiono w tej grupie dwa nowe rekordy: miesięczny w lipcu (627 mln euro) oraz dla trzech pierwszych kwartałów roku, w wysokości 4,77 mld euro (+73,17 proc.) to tylko o 317 mln euro mniej niż w przypadku samochodów osobowych i towarowo-osobowych.Jedynymi grupami, w których zanotowano spadek eksportu są opony: do samochodów (o 17,61 proc.) oraz do pojazdów użytkowych i autobusów (-10,57 proc.).Od początku 2023 roku przemysł motoryzacyjny może pochwalić się utrzymującymi się wzrostami. W każdym kwartale rośnie zarówno produkcja sprzedana jak i wartość eksportu, co spowodowało, że odnotowujemy nowe rekordy zarówno po I kwartale, po I półroczu jak i po trzech kwartałach roku. Niepokojącym sygnałem jest jednak osłabianie dynamiki wzrostu eksportu w kolejnych miesiącach. O ile w styczniu i w lutym wzrost eksportu wynosił powyżej 44 proc. to w sierpniu było to niespełna 14 proc. a we wrześniu już „tylko” 4,55 proc.Prognoza wyników przemysłu motoryzacyjnego w całym 2023 roku: