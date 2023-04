Branża motoryzacyjna w Europie traci konkurencyjność. Co robić?

Europejska branża motoryzacyjna musi stawić czoła rosnącej konkurencji. Walka o konkurencyjność może nie być łatwa tym bardziej, że swoją obecność na rynku motoryzacyjnym chcą zaznaczać nie tylko podmioty z innych branż, ale wręcz całe państwa oraz regiony. W tych trudnych warunkach konieczne staje się podjęcie inicjatyw umacniających unijny przemysł motoryzacyjny – pisze SDCM.

Przeczytaj także: Przemysł motoryzacyjny: nowe rekordy, nie tylko w eksporcie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co jest największym zagrożeniem inwestycji w branży motoryzacyjnej?

Jakich impulsów do dalszego rozwoju potrzebuje obecnie europejska branża motoryzacyjna?

Jakie kroki w celu zabezpieczenia konkurencyjności unijnego przemysłu motoryzacyjnego przedsięwzięła Komisja Europejska?

Spadek konkurencyjności Europy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Nataliya Hora - Fotolia.com Branża motoryzacyjna w Europie traci konkurencyjność Konkurencja w przemyśle motoryzacyjnym zaostrza się. Walczą już nie tylko podmioty w działające w nim dotychczas oraz te które chciałyby bardziej zaznaczyć w nim swoją obecność (firmy z branży IT), ale wręcz całe państwa i regiony.

Transformacja naszej branży traci impet, podczas gdy inne regiony stają się bardziej konkurencyjne. Aby nadążyć, potrzebujemy holistycznej polityki przemysłowej, która opiera się na mocnych stronach jednolitego rynku i uznaje znaczenie utrzymania globalnych łańcuchów wartości. Oprócz złagodzenia obciążeń regulacyjnych konieczny jest przegląd zasad pomocy publicznej, aby zapewnić wsparcie w skalowaniu produkcji innowacyjnych i zrównoważonych technologii i procesów produkcyjnych – podkreślił niedawno Benjamin Krieger, sekretarz generalny europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA).

Dotrzymać kroku

Branża motoryzacyjna jest zadowolona z propozycji KE. Wydaje się jednak, że to nie koniec drogi dla ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu i zapewnienia sprawiedliwej transformacji w motoryzacji. Bez uproszczenia procedur, zmian zasad pomocy publicznej i zachęt dla inwestorów prywatnych założone przez UE cele klimatyczne nie zostaną osiągnięte lub odbędzie się to kosztem europejskiej gospodarki i motoryzacji. Środki polityki UE powinny odpowiadać międzynarodowej konkurencji pod względem wielkości i horyzontu czasowego, aby dotrzymać kroku czy wręcz wyprzedzić konkurencję spoza UE. Europy, a zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego w tak przełomowym momencie transformacji nie stać na brak holistycznej długoterminowej strategii przemysłowej, która wesprze rodzime firmy w walce z konkurencją spoza UE. Widzimy wyraźnie, że USA czy Chiny nie mają tego problemu – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), członek zarządu CLEPA.

Według danych CLEPA bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment – FDI) w przemyśle części motoryzacyjnych (z wyłączeniem baterii), w IV kw. 2022 r. spadły (drugi kwartał z rzędu). Podczas gdy BIZ w ciągu całego roku podwoiły się do prawie 4 mld euro w 2022 r., spowolnienie pod koniec roku podkreśla obawy o konkurencyjność. Wpływają na nią nie tylko rosnące koszty prowadzenia działalności w Europie, ale także działania naszych partnerów m.in. USA, które pod koniec 2022 r. przyjęły ustawę Inflation Reduction Act (IRA).Warto dodać, że dane BIZ śledzą zamierzenia inwestycyjne, a tylko niewielka część zapowiedzi inwestycyjnych złożonych od 2019 r. została zrealizowana. Z analiz T&E wynika, że dwie trzecie istniejących inwestycji jest zagrożonych ze względu na IRA i wysokie koszty energii.Wspomniana IRA mimo swojej nazwy, ma mniej wspólnego z inflacją, za to wiele z polityką klimatyczną i transformacją przemysłową. Inicjatywa administracji Bidena wywołała wiele kontrowersji wśród partnerów gospodarczych USA bowiem zawiera ona elementy jawnie protekcjonistyczne, a mechanizmy wsparcia i pieniądze, które za nimi stoją (370 miliardów dolarów) już pracują na rzecz USA. Od czasu przyjęcia wspomnianego aktu prawnego Stany Zjednoczone przyciągnęły ponad 50% światowych inwestycji w baterie, przewyższając UE pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.Amerykańskie wsparcie nie przyciąga firm z Chin (to czy mogłyby na nie liczyć to odrębna kwestia), których za to europejskie koszty nie odstraszają. Miliardowe inwestycje w fabryki produkujące baterie do pojazdów elektrycznych zapowiadane są coraz częściej.Do Europy wchodzą także pierwsze chińskie pojazdy elektryczne . Budzi to oczywiście obawy nie tylko europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, ale od niedawna także decydentów. Istnieje obawa, że jeśli firmy z kontynentu nie zostaną ściągnięte do USA to zostaną wyparte przez te z Chin. Już obecnie rysuje się scenariusz dominacji firm z tego kraju w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych, które zastąpić mają te z napędem konwencjonalnym.Komisja Europejska przedstawiła w marcu propozycję Net-Zero Industry Act (NZIA) oraz rozporządzenia o surowcach krytycznych. Propozycje te nie tylko wpisują się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, ale mają również na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i konkurencyjności unijnego przemysłu w obliczu wspomnianej konkurencji z USA czy Chin.Założenia projektów mogą się jednak okazać niewystarczające dla utrzymania ekonomicznej konkurencyjności UE wobec USA i Chin. Przede wszystkim zarzuca im się reaktywność czy też odbiera je jako działanie doraźne.