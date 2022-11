Praca zdalna w Polsce, życie za granicą. 35% firm zgadza się na ten model

Za sprawą pandemii praca zdalna dość niespodziewanie stała się standardem rynku pracy, kończąc tym samym karierę benefitu pozapłacowego. Okazuje się, że na tym jednak nie koniec zmian - jednym z najbardziej aktualnych trendów zakresie elastyczności zatrudnienia jest „work from anywhere”, czyli praca z dowolnego zakątku świata. Czy polscy pracodawcy zdążyli już oswoić ten model?

Przeczytaj także: Praca zdalna i zaufanie. Co mają wspólnego?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak pracodawcy podchodzą do możliwości pracy zdalnej z zagranicy?

Jaki odsetek firm umożliwia pracownikom model „work from anywhere”?

Jakie są zdaniem pracodawców największe korzyści pracy w modelu „work from anywhere”?

Jakie widzą wady takiego rozwiązania?

PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY DOSTĘPNA NA PROŚBĘ PRACOWNIKA

FIRMY DOSTRZEGAJĄ INNE ZAGROŻENIA NIŻ SPECJALIŚCI

Rzeczywiście, po szerszym zastosowaniu pracy zdalnej w niektórych organizacjach faktem stało się osłabienie relacji. Pracownicy jednak dobrze poradzili sobie z wypełnieniem tej luki i nie utożsamiają dbałości o pozytywne, partnerskie relacje ze współpracownikami z koniecznością regularnego pojawiania się w biurze. Co za tym idzie, są bardziej otwarci na „work from anywhere”, traktując pracę z zagranicy jako przygodę i możliwość poszerzenia horyzontów w bezpiecznym i znanym środowisku biznesowym. – tłumaczy Łukasz Grzeszczyk, Executive Director w Hays Poland.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Brak otwartości pracodawców na tę koncepcję może wynikać z faktu, iż w ostatnim czasie zdecydowana większość organizacji wprowadziła już inne zmiany – pracę hybrydową, w modelu home office lub z krótszymi piątkami. Co za tym idzie, w perspektywie wielu firm kolejna transformacja w sposobie pełnienia obowiązków przez pracowników mogłaby spowodować, iż całkowicie zniknie przestrzeń do integracji i bezpośredniego kontaktu w zespołach. – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz.

Przepisy nie zabraniają wykonywania pracy z zagranicy, jeśli odbywa się to za zgodą pracodawcy. Natomiast może się to wiązać z pewnymi konsekwencjami prawnymi zarówno dla pracownika, jak i firmy. Dlatego coraz więcej pracodawców stosuje rozwiązanie polegające na wprowadzeniu regulaminu wewnętrznego, który ustanawia ogólne zasady i ograniczenia dotyczące pracy zdalnej z zagranicy. Ograniczenia mogą odnosić się do okresu takiej pracy, państw gdzie może być ona świadczona czy czynności, które pracownik może wykonywać podczas pracy z zagranicy. Regulamin może także zobowiązywać zatrudnionych do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia i zapewnienia sobie stanowiska pracy zgodnego z wymogami BHP. Rozwiązanie to nie eliminuje całkowicie ryzyka związanego z pracą zdalną z zagranicy, ale w praktyce pozwala je zdecydowanie ograniczyć. – wyjaśnia.

