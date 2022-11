Mundial 2022: koszty leczenia w Katarze o wiele droższe niż hotel

Za nami inauguracja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze i pierwsza przegrana gospodarza mundialu 2022. Katar należy do najbogatszych państw na świecie, więc wybierając się do tego kraju warto mieć świadomość tamtejszych kosztów leczenia szpitalnego. Licho nie śpi, a doba w szpitalu w Katarze to przeszło 8 000 złotych. Wielokrotnie więcej niż doba hotelowa poza sezonem piłkarskim.

Gdzie są najwyższe koszty leczenia?

Gdzie są najwyższe koszty leczenia

Hiszpania - 2 780 zł

Portugalia - 1 805 zł

Korea Południowa - 1 473 zł

Arabia Saudyjska - 1 405 zł

Chorwacja - 1 133 zł

Polska - 984 zł

Meksyk - 693 zł

Urugwaj - 616 zł

Argentyna - 557 zł

Kostaryka - 426 zł

Serbia - 303 zł

Iran - 299 zł

Ekwador - 249 zł

Tunezja - 244 zł

Maroko - 149 zł

Brazylia - 104 zł

Kamerun - 58 zł

Senegal - 49 zł

Ghana - 31 zł

Gdzie najwięcej zapłaci się za dobę w hotelu 5*?

Gdzie najwięcej zapłaci się za dobę w hotelu 5*?

Iran - 986 zł

Anglia - 977 zł

Dania - 952 zł

Portugalia - 947 zł

Kostaryka - 943 zł

Urugwaj - 890 zł

Polska - 815 zł

Tunezja - 787 zł

Arabia Saudyjska - 775 zł

Walia - 748 zł

Kamerun - 700 zł

Serbia - 656 zł

Chorwacja - 586 zł

Argentyna - 567 zł

Niemcy - 555 zł

Korea Południowa - 476 zł

Brazylia - 471 zł

Ekwador - 465 zł

Japonia - 437 zł

Katar - 332 zł

W których krajach leczenie jest droższe niż doba hotelowa?

W których krajach leczenie jest droższe niż doba hotelowa?

W których krajach leczenie jest tańsze niż doba hotelowa

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne do krajów-uczestników mundialu 2022?

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne do krajów uczestniczących w mundialu

Odpowiednio dostosowana do charakteru wyjazdu polisa turystyczna gwarantuje nie tylko pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, w danym kraju. Zawiera także OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, a w razie wypadku pokryje również koszty transportu powrotnego do ojczyzny i następstwa nieszczęśliwych wypadków. W stosunku do kosztów leczenia za granicą - zwłaszcza poza Europą - cena jednego dnia ubezpieczenia to bardzo mała kwota. – mówi Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl. – O ubezpieczeniu powinni pamiętać również kibiców wybierający się na mundial w Katarze. Suma gwarantowana kosztów leczenia nie może być mniejsza niż 100 000 euro, a najlepiej jednak zdecydować się na możliwie najwyższy wariant z uwagi na wysokie opłaty za pobyt w katarskim szpitalu. – dodaje ekspertka.

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przeanalizowali, ile za koszty leczenia zapłaci się w krajach uczestniczących w tegorocznym piłkarskim mundialu. Porównali te kwoty z kosztami najtańszej dostępnej doby hotelowej w stolicach tych samych państw - cena była sprawdzana w środku tygodnia (16/17 listopada) dla jednej dorosłej osoby w standardzie pięciogwiazdkowym.Okazuje się, że w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy części Azji, za leczenie płaci się więcej niż za pobyt w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu. W wielu krajach afrykańskich czy południowoamerykańskich ta tendencja jest odwrotna.Niekwestionowanym zwycięzcą tej kategorii jest Katar. W szpitalu gospodarza tegorocznych Mistrzostw Świata za dzień pobytu zapłaci się aż 8 208 zł. Na drugim stopniu podium znalazła się Szwajcaria, w której doba spędzona w szpitalu kosztuje 5 537 zł. Niewiele taniej jest w Danii (5 074 zł za dzień).Powyżej 4 000 zł za dobę w szpitalu zapłaci się w Holandii (4 458 zł), Australii (4 054 zł) oraz USA (4 027 zł). Więcej niż 3 000 zł jednodniowy pobyt w szpitalu będzie kosztował w Belgii (3 836 zł), Kanadzie (3 723 zł), Niemczech (3 623 zł), Francji (3 578 zł), Wielkiej Brytanii (3 542 zł) i Japonii (3 083 zł). Co ciekawe, Stany Zjednoczone powszechnie uznawane są za kraj z najwyższymi kosztami leczenia . Tymczasem w klasyfikacji cen za dobę pobytu w szpitalu znalazły się dopiero na 6. miejscu z kwotą 4 027 zł.Koszty doby w szpitalu w pozostałych krajach uczestniczących w mundialu prezentują się następująco:Jak więc widać, najwięcej za pobyt w szpitalu trzeba zapłacić w części krajów europejskich. Najmniej za leczenie płaci się w państwach Afryki i Ameryki Południowej.Nieco inaczej wygląda kwestia cen za jedną noc w najtańszych hotelach pięciogwiazdkowych w stolicach krajów uczestniczących w mundialu. Najdrożej jest pod tym kątem w Szwajcarii – tam za dobę zapłaci się 1 883 zł. To i tak zdecydowanie mniej niż kosztuje dzień pobytu w katarskim szpitalu. Na podium znalazły się też Holandia (1 508 zł za noc) i Francja (1 459zł).Więcej niż 1 000 zł za dzień pobytu w hotelu pięciogwiazdkowym zapłaci się też w Kanadzie (1 406 zł), Hiszpanii (1 402 zł), Senegalu (1 341 zł), Meksyku (1 389 zł), Australii (1 286 zł), Maroku (1 320 zł), Ghanie (1 126 zł), Belgii (1 170 zł) i w USA (1 104 zł).Koszt doby hotelowej w pozostałych krajach uczestniczących w mundialu prezentuje się następująco:Ceny hotelowe nie zależą więc od zamożności kraju. W państwach afrykańskich nocleg w hotelu pięciogwiazdkowym potrafi być bardzo drogi, a z kolei w Katarze za pobyt zapłaci się mniej niż w Kamerunie czy nawet w Polsce. Jednak w trakcie mundialu najtańszy nocleg w 5* hotelu w stolicy Kataru znajdzie się za około 3 00 zł za dobę.W Katarze różnica pomiędzy dobą hotelową w obiekcie pięciogwiazdkowym a dobą w szpitalu wynosi prawie 8 000 zł! Tuż za gospodarzem tegorocznego mundialu, uplasowała się Dania, gdzie za leczenie zapłacimy o 4 122 zł więcej niż za nocleg w hotelu. Podium zamyka Szwajcaria, gdzie noc w szpitalu może kosztować aż o 3 654 zł więcej niż w pięciogwiazdkowym hotelu.Miejsce czwarte należy również do Europy – bowiem w Niemczech zapłacimy za leczenie o 3 068 zł więcej niż w pięciogwiazdkowym hotelu na jedną noc. W top 5 pod tym kątem znalazła się także Holandia, w której różnica między kosztami noclegu w szpitalu a doby w hotelu wynosi 2 950 zł.Różnica większa niż 2 000 zł między dobą spędzoną w szpitalu a pobytem w hotelu charakteryzuje takie kraje, jak USA (2 923 zł), Walia (2 794 zł), Australia (2 715 zł), Belgia (2 666 zł), Japonia (2 646 zł), Anglia (2 565 zł), Kanada (2 317 zł) i Francja (2 119 zł). W naszym kraju 24 godziny w szpitalu są droższe od doby hotelowej o 169zł.Państwa, w których taniej można spędzić noc w szpitalu niż w hotelu pięciogwiazdkowym, prezentuje poniższa grafika:Najmniej za dobę w szpitalu zapłacimy w Ghanie. Nocleg na oddziale ghańskiego szpitala jest tańszy o 1 095 zł niż w tamtejszym hotelu. Niemniej, największą różnicę między pobytem w szpitalu a dobą hotelową zauważamy w Senegalu – wynosi ona aż 1 451 zł.Państwa, w których koszty leczenia przewyższają cenę doby hotelowej, to kraje, w których poziom opieki medycznej można określić jako bardzo wysoki. Z kolei w krajach, gdzie leczenie jest tańsze niż noc w hotelu, opieka zdrowotna charakteryzuje się niskim poziomem.Potwierdza to ranking opublikowany przez Magazyn CEOWORLD w 2021 roku. W zestawieniu zostały przedstawione kraje o najlepszym systemie opieki zdrowotnej. Państwa europejskie zajmują w nim 6 z 10 pierwszych miejsc, a wśród nich znalazły się Dania (3. miejsce), Austria (4. miejsce), Francja (7. miejsce), Hiszpania (8. miejsce), Belgia (9. miejsce) i Wielka Brytania (10. Miejsce). Pierwsze miejsce zajęła Korea Południowa, a drugie Tajwan. Pod uwagę wzięto przede wszystkim statystyczną analizę ogólną jakości i infrastruktury systemu zdrowia, kompetencje pracowników służby zdrowia (lekarze, personel pielęgniarski i inni pracownicy), czy dostęp do wysokiej jakości leków. Polska znalazła się w tym zestawieniu na 51 miejscu.Nasz kraj w porównaniu do europejskich sąsiadów i światowego poziomu, plasuje się w grupie państw o przeciętnym poziomie usług medycznych. W szpitalach jest drożej niż w hotelach, ale tylko o niespełna 200 zł. Zestawienie kosztów leczenia w Polsce z dobą hotelową świadczy również o wysokich cenach noclegów w hotelach, zwłaszcza w porównaniu do krajów z Europy.Biorąc pod uwagę zarówno ceny doby w hotelu, jak i kosztów leczenia w poszczególnych krajach, widzimy wyraźnie, że ceny ubezpieczeń na ich tle są zdecydowanie tańsze. Nawet najwyższa średnia cena dzienna ubezpieczenia podróżnego – w tym przypadku do USA – 14,39 zł, jest nadal tańsza o 1 868 zł od doby hotelowej w Szwajcarii i o 8193 zł tańsza od doby w katarskim szpitalu. najmniej za ochronę w ramach polisy zapłacimy w Belgii – 6,72 zł. Ceny w pozostałych krajach biorących udział w tegorocznym mundialu prezentuje poniższa grafika: