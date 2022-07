Katar'22 - najdroższy i najdziwniejszy mundial już za 4 miesiące

21 listopada rozpocznie się największa impreza piłkarska na świecie, a wszystko to w cieniu skandali związanych z przyznaniem mundialu Katarowi, łamaniem praw człowieka w tym kraju i inwestycjom zagrażającym środowisku naturalnemu. Na organizację wydano rekordową sumę, a gigantyczne budżety muszą także szykować firmy, które przy tym futbolowym szaleństwie chcą się promować.

Problemów związanych z katarskim turniejem jest niemało, a coraz głośniejsze stają się także doniesienia, że podczas mistrzostwna stadionach, a poza nimi ograniczona w czasie i do części meczów. Niby detal, ale z takim PRem ciężko zaprosić zagranicznych kibiców do odwiedzenia kraju i zmiany negatywnego wizerunku. Na dzień dzisiejszy organizacja turnieju o puchar globu, to dla Katarczyków więcej szkód wizerunkowych niż pożytku.Koszty związane z budową infrastruktury i organizacją szacuje się na około. Dla porównania Rosja wydała w 2018 roku „jedyne” 15-20 miliardów dolarów. Te absurdalne wydatki trudno także uzasadnić w kontekście późniejszego wykorzystania stadionów – nie ma na to logicznego pomysłu, a trzeba mieć na względzie ich energochłonność związaną z lokalnym klimatem i wyposażeniem w klimatyzacje. Podczas meczów MŚ powinno być trochę chłodniej ze względów na organizację MŚ w nietypowym dla turnieju czasie zimowym. Piłkarzom i kibicom doskwierać będzie za to wysoka wilgotność powietrza. Grudzień jest miesiącem z najwyższą wilgotnością względną w Katarze, wynoszącą średnio 71%.Organizatorzy chwalą się, że „Diament pustyni” (jedna z aren turnieju), to obiekt bezemisyjny, co poddawane jest oczywiście w wątpliwość. Jedno trzeba temu stadionowi jednak oddać – jest to dzieło architektury.Właśnie takie detale wraz z wysokim poziomem sportowym, mogą sprawić że turniej zostanie zapamiętany pozytywnie przez kibiców, ale także sponsorów i inne firmy, które kampaniami marketingowymi będą związanymi z piłką nożna, będą chciały zyskać sympatię konsumentów. Naturalnym jest, że komunikację najwcześniej zaczynają producenci sprzętu sportowego. Znana jest już oficjalna, a kolejne zakwalifikowane drużyny pokazują swoje nowe trykoty meczowe, które mają być funkcjonalne dla piłkarzy, ale też atrakcyjne wizualnie dla potencjalnych nabywców. W Polsce prawdopodobnie pierwszą firmą zaangażowaną w większą mundialową kampanię są zakłady bukmacherskie Superbet, które organizują akcję promocyjną z możliwością wygrania pakietów wyjazdowych do Kataru.– mówi Mariusz Rzeczkowski, ekspert marketingu sportowego.Wszystko wskazuje na to, że kontrowersje wokół organizacji mundialu w Katarze zajmują także samych piłkarzy. Jak donosi Reuters, grupa kapitanów kilku reprezentacji narodowych z Harrym Kane’m na czele, rozmawiała o wspólnym stanowisku i ewentualnych przedsięwzięciach związanych ze zwróceniem uwagi na kwestie praw człowieka.